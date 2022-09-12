ينظم للمرة الأولى وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

تعزيز الكفاءات الوطنية والحوكمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والاستدامة والاقتصاد الرقمي أهم القضايا التي سيناقشها المنتدى ويسعى لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها

دبي: ينطلق الأربعاء المقبل (14 سبتمبر 2022) منتدى "التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج 2022"، الذي ينظمه نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في إمارة دبي للمرة الأولى، بمتحف المستقبل ويستمر لمدة يومين، ويطرح عدداً من المحاور الرئيسية المهمة المرتبطة بالتحولات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، مثل السياسات والخطط المستقبلية.

وينظم المنتدى بحضور معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية، وأكثر من 26 شخصية مهمة من قادة الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين من المنطقة، للمشاركة في مناقشة أهم المواضع والقضايا الحالية والمستقبلية التي تواجه دول المنطقة والعالم، والوصول إلى توصيات ونتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك بناء على مخرجات جلسات المنتدى، حيث سيتم التركيز على محاور ومبادرات عدة تصب في تعزيز الكفاءات الوطنية والحوكمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والاستدامة والاقتصاد الرقمي.

وسيدير الرؤساء التنفيذيون ورواد الأعمال من خريجي جامعة هارفارد خلال فعاليات المنتدى النقاشات والحوارات الجماعية والتفاعلية الرئيسية والجانبية، مع قادة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتناسب مع مصالح القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية الأخيرة، والتركيز على التخطيط للتحديات المستقبلية، والقيادة في عصر التحول في دول المنطقة.

وستجمع فرق عمل ولجان متخصصة خلال يومي المنتدى الأفكار والتوصيات ونتائج الجلسات النقاشية والاجتماعات ومراجعتها دورياً، للاستفادة منها وتطويرها إلى دراسات وأبحاث ومبادرات استراتيجية، والتأكد من تطبيقها وتأثيرها، حيث من المخطط له تنظيم الحدث سنوياً بالتناوب بين عواصم دول المنطقة، للوصول إلى آليات ناجعة لمواجهة التحديات المشتركة وضمان استمراريتها.

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