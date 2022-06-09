استعرض أفضل المفاهيم المبتكرة في عالم الطهي والمأكولات المتنوعة والفريدة في المدينة

الحجوزات في "أسبوع دبي للمطاعم" تجاوزت 9 آلاف حجز

الإمارات العربية المتحدة، دبي: حقق مهرجان دبي للمأكولات خلال دورته التاسعة نجاحاً عبر استقطابه الذواقة ومحبي الطعام ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمها خلال الفترة ما بين 2 وحتى 15 مايو الماضي، مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والأحداث التي أقيمت على مستوى المدينة، ومن ضمنها الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس تايم آوت ماركت في دبي، وورش العمل ودروس الطبخ الخاصة في رايب ماركت، ومعرض صالون الشوكولا الذي أقيم في دبي مول، وفعالية "أشبعوا مذاقاتكم" المليئة بالأجواء الترفيهية والأطباق الشهية في ساوث ماركت في مركز دبي المالي العالمي.

واحتفى المهرجان، الذي يقام سنوياً على مستوى المدينة، خلال دورة هذا العام بمشهد المأكولات المزدهر في دبي، مع مشاركة المئات من المطاعم، كما قدم منصة لسكان وزوار دبي لتجربة أشهى الأطباق المتنوعة، وأفضل قوائم الطعام في المطاعم المتنوعة المحلية والعالمية.

وشهد المهرجان إقامة فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" في الفترة ما بين 6 وحتى 15 مايو 2022، والتي تجاوزت فيها حجوزات المطاعم أكثر من 9 آلاف حجز، وساهمت بترسيخ المكانة العالمية لدبي باعتبارها وجهة مميزة لتناول المأكولات، إلى جانب إبراز المستوى العالي لصناعة المأكولات والمشروبات، والجودة الفائقة التي تتمتع بها مطاعم المدينة. وتضمنت هذه الفعالية تقديم قائمة عشاء من 3 أطباق أو قائمة غداء من طبقين بأسعار لا تضاهى ضمن 40 مطعماً في مختلف أرجاء دبي، ومن ضمنها مطعم الشيف العالمي "غوردون رامزي" هيلز كيتشن، و21 غرام، وسوكر، وروكا، وذا مين ستريت إيتري، بالإضافة إلى مطعم ريف جابانيز كوشياكي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "عزز مهرجان دبي للمأكولات من مشهد الطعام في المدينة، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، وشهدت فعالياته إقبالاً كبيراً، فمثلاً استقطبت فعالية أسبوع دبي للمطاعم هذا العام العديد من عشاق الطعام عبر آلاف الحجوزات، ومكنتهم من الاستمتاع

بإبداعات الطهي في الإمارة. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا والتعاون مع شركائنا لتقديم المزيد من التجارب المميزة في الدورات المقبلة".

وعادت فعالية رحلة في عالم المذاقات خلال دورة هذا العام من المهرجان مع قائمة تضمنت 20 تجربة طعام فريدة في جميع أنحاء دبي، ومن ضمنها موائد الطهاة، ودروس الطهي تحت إشراف كبار الطهاة، بالإضافة إلى فعاليات خاصة في أفضل المطاعم في المدينة.

وكان لمهرجان دبي للمأكولات 2022 أيضاً مساهمة مميزة في جمع العائلات والأصدقاء خلال عيد الفطر السعيد عبر إطلاق عروض تناول الطعام المتنوعة، حيث شارك 19 من المطاعم والمقاهي في المدينة بتقديم تجارب فطور أصيلة، لتلبي أذواق الضيوف من مختلف الجنسيات والثقافات ضمن فعالية "فطور العيد".

وتم تسليط الضوء على "الجواهر الخفية"، من خلال المسابقة التي أقيمت وشهدت اهتماماً واسعاً، مع مشاركة العديد من صناع المحتوى في المسابقة بهدف إظهار مطاعمهم المفضلة عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة على تطبيق إنستغرام، مع فرصة للفوز بجائزة نقدية كبرى بقيمة 50,000 درهم إماراتي من مجموع جوائز قيمتها 100,000 درهم. احتفل مهرجان دبي للمأكولات أيضاً باختيار8 مطاعم ضمن قائمة أفضل pictures.html-in-list-2022-restaurants-https://www.theworlds50best.com/stories/News/mena50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدمت هذه المطاعم الشهيرة مجموعة من التجارب المميزة من 2 حتى 15 مايو. وتضمنت أبرز العروض على قوائم طعام خاصة بفعالية أسبوع دبي للمطاعم، وشارك بها مطاعم لوي، وبي بي سوشال دايننيج، وإندوتشاين، بالإضافة إلى تجربة مائدة الشيف الحصرية في مطعم ريف جابانيز كوشياكي، وقائمة نباتية لذيذة متوفرة في مطعم إل بورو توسكان بيسترو. كما حظي ذواقة الطعام خلال نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمأكولات بفرصة للاستمتاع بالقوائم الحصرية وعروض الأسعار المتنوعة والأطباق الخاصة، بالإضافة إلى دروس الطهي الفريدة في عدد من المطاعم الأكثر شهرة في المدينة. وكان من ضمن تلك التجارب القوائم الحصرية بالمهرجان ودروس تعليم إعداد البيتزا للأطفال من مطعم أكيبا دوري، وتناول معجنات ميندازي الإفريقية الشهية من مطعم بروجكت تشايوالا، وتجربة الإفطار المميزة في مقهى راو كوفي كومباني، إضافة إلى تخفيضات بنسبة 20 بالمئة في مطعم تريسيند، وقائمة حصرية وخاصة لحلوى المانجو الشهيرة التي يقدمها مطعم أورفلي بروس.

واحتفالاً بالمهرجان السنوي، قدمت مراكز التسوق والمعالم السياحية في جميع أنحاء المدينة عروضاً حصرية لتناول الطعام مع خيارات متنوعة وأجواء ممتعة لجميع أفراد العائلة، تضمنت برامج مشاركة المكافآت في مول الإمارات،

وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، بالإضافة إلى فرص تناول الطعام والفوز والفعاليات الترفيهية المباشرة في ذا بييتش، ولامير، وسيتي ووك.

تمكنت الدورة التاسعة لمهرجان دبي للمأكولات من إعطاء ذواقة الطعام في المدينة فرصة لخوض تجارب لا تنسى، وتذوق أطباق مميزة بمكونات فريدة، إلى جانب حضور حصص طهي وكذلك المشاركة في موائد الطهاة بالتعاون مع أفضل المطاعم الموجودة في المدينة، وهو ما يعزز من مكانتها العالمية كعاصمة فنون الطهي.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل الكاملة حول فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، يرجى زيارة www.dubaifoodfestival.com، و@dubaieats على منصات التواصل الاجتماعي.

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نبذة عن مهرجان دبي للمأكولات

يحتفي مهرجان دبي للمأكولات كل عام بكافة أشكال الطهي على مستوى المدينة، ويرسّخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة من خلال برنامج يشمل عدّة فعاليات وأنشطة وعروضاً ترويجية رائعة، فضلاً عن مقابلة عدد من أشهر الطهاة العالميين. ويعزّز هذا المهرجان من روح التنوّع والإبداع والتعدّد الثقافي الذي يميّز هذا القطاع في دبي ما بين مطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، إلى المطاعم التي تناسب جميع الميزانيات والتي تعتبر بمثابة "الجواهر الخفيّة". تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم هذا الحدث السنوي الذي احتفل بدورته التاسعة التي انطلقت في 2 مايو واستمرت حتى 15 مايو.

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