أكثر من 100 جهة عارضة تتطلع للتواصل مع الشباب الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض الإمارات للوظائف "رؤية" 2022 بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة تتطلع بدورها للتواصل مع الشباب الإماراتي.

سيشهد المعرض والذي يُقام على مدى ثلاثة أيام في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، سلسلة من المناقشات الهامة، والعروض المباشرة، وورش العمل التفاعلية، والمسابقات، وغيرها من التجارب النوعية والتي تشمل فعالية "Project You"، والتي تقدم للحضور سلسلة من ورش العمل لتطوير مهاراتهم، وفعالية "مبرمجي المستقبل"، وهو معسكر تدريبي خاص بالبرمجة وينعقد لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع أكاديمية أسترولابس، ومسابقة "التصميم المستدام" والتي تُقام بالتعاون مع إيكيا.

وسيحظى المعرض في هذا العام بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرائدة مثل "لينكد إن" والتي ستزود الشباب الإماراتي بمهارات التطوير المهني، مثل كيفية تحسين سيرتهم الذاتية، كما ستقدم لهم نصائح لإجراء مقابلات عمل ناجحة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض لهذا العام آلاف الزوار من المواطنين الإماراتيين.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة في المعرض مجموعة من الشركات المرموقة، منها مجموعة طيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وأكسنتشر الشرق الأوسط، والعديد من الشركات الرائدة.

وتُقام دورة 2022 من المعرض تحت شعار "كُن"، لتشجيع الشباب الإماراتي على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، واكتشاف فرص وظيفية جديدة،.

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