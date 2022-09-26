دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن منظمو معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2022، عن مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص على مستوى العالم، بالتزامن مع المستويات الملحوظة من النمو والابتكار التي يحققها القطاع، كما تم الإعلان عن برنامج المعرض الجديد والمصمم لتعزيز التواصل والارتقاء بالقطاع إلى آفاق جديدة.

وكانت جلوبال جِت كابيتال قد كشفت في تقريرها الأخير، عن توقعات وصول قيمة السوق العالمية لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى 39.84 مليار دولار أمريكي في عام 20251، لتحقق نمواً بواقع 54% مقارنة بالعام الماضي عند 25.87 مليار دولار أمريكي. وذكر التقرير أنّ سوق الشرق الأوسط، لا سيما منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تستأثر بحصة كبيرة من هذا النمو، وتوقع ارتفاع عدد صفقات طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة الجديدة والمستعملة خلال عام 2026 بمعدل سنوي يبلغ 1.5%.

وتضم قائمة الجهات الجديدة المشاركة في المعرض لهذا العام كلاً من إكزيكيتيف لايف ستايل، وتحسين، وإي كوم باي، وفي أو أو، وميراي للرحلات الجوية، وليبرتي للطيران، وبرايم تريب سبّورت، ومجموعة فلايت كونسالتنج، والتنرهين للطيران، وأطلس إير سيرفس. وتعتزم هذه الشركات عرض أحدث منتجاتها وحلولها ومنصاتها الرقمية لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، والأصول القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين للتعاملات الرقمية، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، وأكثر التقنيات تقدماً من أبرز الجهات المُصنّعة حول العالم.

وتأتي مجالات الرقمنة وتكنولوجيا بلوك تشين والذكاء الاصطناعي والمدفوعات المشفرة والاستدامة على رأس التوجهات لمواصلة نمو القطاع، حيث تشير التوقعات إلى أنّ غالبية شركات الطيران (84%) والمطارات (81%) ستنفق المبلغ نفسه أو أكثر على التكنولوجيا خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق2. وشهدت قيمة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص تغيُّراً ملحوظاً على مدى الأعوام القليلة الماضية، ويسعى المسافرون إلى التحكم بتجربة السفر الخاصة بهم بالكامل، حيث يرغبون بعملية حجز سهلة وسلسة والاستمتاع بمزايا الطائرات المتصلة. كما تسعى الشركات المشغلة لتكوين صورة شاملة عن الجيل الجديد من المسافرين من خلال استعراض استراتيجيات أعمالها للتعرف على الملامح المستقبلية لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وتُعد شركة "في أو أو"، إحدى الجهات الجديدة المشاركة في المعرض، أول سوق رقمية في العالم للتعاملات بين الشركات في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، والتي توفر إمكانية البحث عن رحلات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص وحجزها وإدارتها وتسديد أجورها بشكل مباشر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبرت بلهاك، الشريك والرئيس التنفيذي لدى "في أو أو": "نعمل على سد فجوة التحديثات الكبيرة التي يواجهها قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من خلال توفير حلول رقمية متوفرة لحجز ودفع أجور الرحلات الجوية المستأجرة بشكل مباشر. وتم تطوير منصة "في أو أو" من قبل أفينوك، مجتمع خبراء الطيران الذي يمتلك عملته المشفرة الخاصة، وهي تقدم الحلّ الأنسب لمواجهة هذه المشكلات الهيكلية والتشغيلية والمتعلقة بالأعمال، ما يعود بالفائدة على القطاع بأكمله".

وأضاف بلهاك: "تتمتع منصتنا المتكاملة بكفاءة عالية، حيث توفر لوسطاء تأجير الطائرات ومشغلي الطائرات الخاصة فرصة إتمام عقود تأجير الطائرات في وقت قصير جداً. كما تساعد في الحد من الوقت والتكاليف وتعزيز هامش الأرباح مع ضمان الشفافية في جميع جوانب عملية التأجير والتعاملات المالية الآمنة، ما يعزز سعينا لإعادة رسم ملامح طيران رجال الأعمال والطيران الخاص والقطاع بأكمله. ونتطلع، بالتعاون مع أفينوك، إلى المشاركة لأول مرة في معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2022، لإطلاع المشاركين من جميع أنحاء العالم على منصتنا الرقمية".

كما تعرض شركة ميراي للرحلات الجوية/إمبيرور للطيران تفاصيل محفظتها المتقدمة من الخدمات خلال مشاركتها في المعرض، بما فيها تجاربها المميزة على متن الطائرات الخاصة المستأجرة، من خلال مجموعة بارزة من خبراء القطاع.

ومن جانبه، قال رازفان ستيفان، الرئيس التنفيذي لشركة إمبيرور للطيران: " لقد برهنت الجائحة بأنه هنالك دائماً مجال لتحويل التحديات إلى فرص والاستفادة منها، حيث شهدنا خلال فترة الجائحة بتغير سلوكيات العديد من المسافرين واختيارهم لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص لا سيما أنه باتت معظم الشركات تستخدم طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لنقل مديريها التنفيذيين وعملائها وغيرهم من المتخصصين، بما يعزز من إمكانات الشركة وقدراتها التنافسية، والذي انعكس إيجاباً على نمو متزايد ومستدام لهذا القطاع، ونتطلع لمشاركتنا الأولى في معرض "ميبا" والمساهمة في نجاحه في دورته لهذا العام".

وتُشارك في المعرض، الذي يُقام بين 6-8 ديسمبر المقبل على أرض مطار آل مكتوم الدولي، مجموعة من أبرز الجهات العارضة، مثل إيرباص لطائرات رجال الأعمال وبوينج بزنس جيتس، لعرض طائراتها عالمية المستوى وأحدث الابتكارات في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وتحظى الجهات العارضة بالعديد من الفرص والمرافق المخصصة للتواصل مع نظرائها، حيث يضم المعرض برنامجاً مخصصاً يجمع أهم الشركات المشغلة في المنطقة والعالم على أرض المعرض المحدّثة بما يضمن سلاسة الحركة وتعزيز فرص التواصل بين المشاركين. كما تُقدم ميزة "ميبا كونكت" تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الحضور على تسهيل الاتصالات التجارية وتنظيم اللقاءات مسبقاً.

وتشهد دورة هذا العام من المعرض إطلاق مؤتمر جديد بعنوان بيز آف، الذي يوفر الفرصة لاكتساب المعارف من أبرز خبراء القطاع، والاطلاع على أحد التوجهات في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، فضلاً عن المشاركة في الجلسات التفاعلية إلى جانب أكثر من 30 متحدث ومُحاور من جميع أنحاء العالم. ويُغطي المؤتمر مواضيع رئيسية تشمل مستقبل قطاع الطيران والاستدامة والأسواق الناشئة واللوائح التنظيمية، كما يعمل على إعادة تقييم ديناميكيات القطاع، ويطرح منظوراً جديداً حول قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص ودور التكنولوجيا في الارتقاء بتجربة العميل.

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1 المصدر: أريبيان بزنس

2 Source: سيتا

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