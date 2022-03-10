أكثر من 250 فنان وفنانة يشاركون حضورياً وافتراضياً في النسخة العاشرة من المهرجان

نسخة هذا العام تتميز بإتاحتها الفرصة أمام الفنون بجميع أنواعها

المهرجان تحت إشراف فريق من القيّمين الإماراتيين، يضم الفنانات: ميثاء الزفين وكاملة العلماء وشما المهيري وبدعم من القيّم الفني جوسيبي موسكاتللو

دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن مجموعة الفنانين الذين سيشاركون في الدورة العاشرة من "مهرجان سكة للفنون والتصميم" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة "دبي للثقافة" وعضو مجلس دبي.

وقد ضمت القائمة النهائية للفنانين المشاركين أكثر من 250 فنان وفنانة يشاركون حضورياً وافتراضياً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تم تكليفهم لإنتاج أعمال فنية حصرية لعرضها في المنازل والمساحات المفتوحة في حي الفهيدي التاريخي الذي يستضيف الحدث. ويعمل الفنانون تحت إشراف فريق من القيّمين الإماراتيين تم اختياره لنسخة هذا العام من المهرجان التي تحمل شعار "نحتفي بالفن، نحتفي بالابتكار"، ويضم كل من الفنانات: ميثاء الزفين وشما المهيري وكاملة العلماء، وذلك بدعم من القيِّم الفني الإيطالي جوسيبي موسكاتيللو.

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة: "يسعدنا النمو المتواصل الذي يحرزه مهرجان سكة للفنون والتصميم عامًا بعد عام، وهو ما يعزز هدف دبي للثقافة المتمثل في زيادة عدد المشاركين في المعرض، وتشجيع الفنانين لعرض أعمالهم على مختلف منصاته، وتفعيل تواصل مختلف شرائح المجتمع مع المشهد الفني والثقافي المزدهر في دبي، والمشاركة في الاحتفاء بالمواهب المحلية، ما يدعم جهودنا الرامية لترسيخ مكانة دبي كموطن لأفراد سعداء ومبدعين وممكنين يملؤهم الفخر بهويتهم الثقافية".

وأشار بن خرباش إلى أن نسخة هذا العام تتميز بإتاحتها الفرصة أمام الفنون بجميع أنواعها، وأمام الموهوبين في كل مجالات الفنون الأدائية والاستعراضية والغنائية من داخل الإمارات وخارجها للمشاركة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للإبداع والمبدعين، ومنصة لرعاية المواهب، وحاضنة للفنون والإبداع والابتكار.

ومن أبرز الفنانين المشاركين حضورياً في مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022: مطر بن لاحج، آمنة عبدالله غانم الفلاسي، عبير عوض سعيد عوض، فاطمة عوض مبارك بن زريج المهيري، حورية ابراهيم محمد، نورة جاسم السركال، نورة عبد الحليم، شما الفلاسي، شيخة بنت عبدالله بن عيسى السركال، ذكرى علي عبدالله الكعبي، وردة الجنيبي، زهرة أحمد محمد علي المرر، أحمد محمد المهري، أحمد الرفاعي، حمود المقبالي، شهد ناظر، إيمان المدفع، حصة العلي، أليسون لاديجيليري، أنوباما جاين، كلير دينيو، دانا كمال، غادة ناصر عبده سليم، جريت فان دين أوويلنت، كارين ليجاي، رولاند بروس ناش، شيرين شلهوب، فاليري ميشيل فنسنت، بينالي، جورج قشامي، جاك بي دو، عمر فريد عبد الله صالح القرق، أوثرا فارغيز، تسنيم تيناوي، عبدالله الخوري، عبدالله الفلاسي، أكشاي أرورا، الكسيس جافيرو، علياء الجوكر، علياء دميثان، ميثاء دميثان، عمار البنا، العنود الكردي، أروى الشامسي، إيمان الرحمة، فاطمة عبد الرحمن، فاطمة المهيري، هالة زماني، إشراق بوزيدي، كايسا جيكافسكا، خولة حمد، كيم روبرتسون، مريم الحميري، محمد الجنيبي، موزة الحمراني، نورة نيادي، ربيلا كيدواي، سلمى هيوز، سوليمار ميلر، تقوى النقبي، فيروز ناستاس، مايكل أنج، إيفغينيا سيلفينا، غاري يونغ، محمود الشرقاوي (هوفيل)، بريحان العشماوي، سقاف الهاشمي، عزة القبيسي، محمد أبو الهدى، رغد العلي، محمد رويزق، جاسم العوضي، حسين المحسن، كريم تمرجي، سارة أهلي، سبنسر هوغ، لينا يونس، باولا لوبيز، شيرين شلهوب، أمل أنوهلي، أحمد عماد، الجود الحجاج، ألبا موراليس، أمل السويدي، أنانثا ناداميل، آن لور روماجني، عريفة نوروزي، عائشة بن حيدر، عائشة الحمراني، عائشة السويدي، الحان أحمد، أرناف بافيشي، داليا منصور، كايا تويني، مريم لامبيرت، مزير اتهاضي، نيخيليش موهان، سناء محمد، زينة عيسى، هيا العوضي، جاسم البلوشي، جهيدة البيطار، كيوان شعبان، خولة حمد، كريستال بشارة، لينا الأيوبي، منصور القمزي، نجلاء عبدالله، بافوان أحمد، رحمة العساف، راشد العوضي، شما الملاـ، سمية السويدي، ثومات دوبوا، يوسف قبرسلي..

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