تخريج 30 مشاركاً من البرنامج الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال التحول الرقمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - نظمت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بأكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية و سوق أبوظبي المالي حفل تخرّيج منتسبي برنامج أبوظبي الرقمي، وذلك على هامش مشاركتهم في "أسبوع جيتكس للتقنية" 2022.

وحضر الحفل كلّ من سعادة الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وسعادة سمية عبد العزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي و السيد حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث تم خلاله تكريم 30 خريجاً وخرّيجة من 21جهة حكومية مختلفة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: "نحتفي اليوم بخريجي برنامج أبوظبي الرقمي، حيث يأتي هذا البرنامج في إطار مساعينا المستمرة لصقل المهارات الرقمية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، وتزويدهم بالخبرات والمعرفة اللازمة لتمكينهم من المساهمة في دعم مسيرة حكومة أبوظبي نحو ريادة المستقبل الرقمي، وتحقيق رؤيتها ومستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال التحول الرقمي".

وقال سعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: "يأتي إطلاق هذا البرنامج انسجاماً مع رسالة الهيئة الرامية إلى تقديم منظومة رقمية حكومية استباقية ومتكاملة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المهارات الرقمية للمشاركين من موظفي الجهات الحكومية، وتوفير الفرصة لهم لاكتساب المهارات الرقمية الأكثر طلباً في سوق العمل، وتمكينهم من المساهمة في دعم مكانة الإمارة كمركز للابتكار والتحول الرقمي على المستوى العالمي.

وقال السيد حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ خريجي برنامج أبوظبي الرقمي على نجاحهم في إتمام كافة مراحل البرنامج والتي اشتملت على تزويدهم بالمعلومات والمعرفة على أحدث التقنيات والمفاهيم الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية. إن النهج العلمي المتطور للبرنامج، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي نحرص على تحقيقها من خلال تنمية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة مرحلة التحول الرقمي والتي تمس كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة يخدم نمو ونهضة إمارة أبوظبي."

ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2021 في تعاون مشترك بين الأكاديمية وهيئة أبوظبي الرقمية وسوق أبوظبي العالمي، إلى تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات الرقمية التي ستسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي والاقتصاد بما يعزز مكانة الإمارة كأحد رواد القطاع الرقمي الذي يشهده العالم بصفتها مركز متطور للأعمال.

وحصد خريجو البرنامج شهادة متخصصة في التحول الرقمي، والتي ترتكز على معرفة التحول الرقمي وكيفية تطبيقها والتقنيات الناشئة. وتركز كافة مراحل البرنامج على تزويد المشاركين بالمعلومات والمعرفة وتدريبهم على عدد من التقنيات والمفاهيم الرقمية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين من خلال منحهم بشهادات متخصصة في المجال الرقمي.

وتلتزم الأكاديمية بمواصلة الاستثمار في صقل وتعزيز مهارات موظفي حكومة أبوظبي في المجال الرقمي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة التي تتيح لهم مواكبة متطلبات المستقبل ودعم مسيرة التحول الرقمي في الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

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