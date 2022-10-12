خدمات مبتكرة ومتطورة في إدارة المزادات الإلكترونية

المناعي: توسيع قاعدة عملائنا وتعزيز التواصل والتفاعل مع الجمهور وإطلاعهم على مشاريعنا المبتكرة

دبي: تشهد المشاريع الذكية التي تستعرضها "الإمارات للمزادات" الشركة المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، خلال مشاركتها المستمرة في فعاليات النسخة 42 من "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" ضمن جناح هيئة دبي الرقمية وبصفتها الشريك البلاتيني للجناح، إقبالاً لافتاً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما تقدمه الشركة من حلول تقنية وتطور كبير للخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها في مجال إدارة المزادات الإلكترونية.

ومن أبرز مشاريعها المتطورة تطبيق "الإمارات للمزادات الذكي" الذي يُعتبر واحد من أحدث التطبيقات المتخصصة في المزادات الإلكترونية على مستوى المنطقة، لما يتميز به من تقنيات ذكية تتيح للمتعاملين الحصول على كافة خدمات الشركة بسهولة، والتي تشتمل على إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات المميزة والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة والخيول ومعدات البناء والتصنيع ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات، بالإضافة إلى بيع المركبات وشحنها إلى كافة دول العالم دون الحاجة لحضور المشتري لمقر الشركة.

تطوير مستدام

وأكد سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن مشاركة الشركة سنويا في "أسبوع جيتكس للتقنية" الذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، يأتي في إطار حرصها على الحضور والتواجد في كبرى الأحداث والمعارض بهدف توسيع

قاعدة عملائها وتعزيز التواصل والتفاعل مع الجمهور وإطلاعهم على مشاريع الشركة المبتكرة وما تقدمه من خدمات رائدة ومنتجات ذكية، تهدف من خلالها إلى توفير أقصى درجات المرونة وسهولة الاستخدام للمتعاملين وتتيح لهم نظم وتقنيات ذكية للمزادات الإلكترونية مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف المناعي: إن "الإمارات للمزادات" تولي أهمية وعناية خاصة لمسألة التطوير المستدام لأنظمتها التقنية لتكون على أعلى مستوى من الدقة والأمان والسهولة، بما يضمن لها كسب رضا متعامليها والارتقاء الدائم بسمعتها ومكانتها، ومن هنا تأتي أهمية هذه المشاركة في هذا الحدث العالمي بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاطلاع على أحدث التقنيات والبرامج المبتكرة والحلول الذكية التي يمكن للشركة استثمارها لتطوير خدماتها وتوظيف النظم الحديثة لخدمة المتعاملين وتعزيز امتثالها لأعلى معايير الجودة والشفافية والديناميكية في تنظيم المزادات الإلكترونية.

يُذكر أن "الإمارات للمزادات" تشارك منذ عدة أعوام في أسبوع "جيتكس للتقنية" عبر جناح هيئة دبي الرقمية وذلك في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية في الدولة، وتسليط الضوء على أحدث الحلول والخدمات والتطبيقات الذكية التي تقدمها لمتعامليها من مؤسسات وجمهور، والتي توفر أقصى درجات المرونة والوصول السهل مثل المنصات الإلكترونية والمزايدة عن طريق الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

#بياناتحكومية

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