المائدة المستديرة للمستثمرين في أبراهيمك بزنس سيركل تُكرم "مايرو إنترناشيونال" في تعزيز الأتمتة بقطاع الإنشاءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: فاز الروبوت "مايرو إنترناشيونال" بجائزة أفضل منتج بقطاع الإنشاءات خلال 2022 وذلك كونه أول جهاز طلاء في العالم متنقل وذكي ويساهم في سد الفجوة في هذا المجال الحيوي عبر إحداث تغيير تقني متطور. وجاء التكريم من قبل الدائرة المستديرة للمستثمرين في أبراهيمك بزنس سيركل بدبي.

أقيم حفل الجوائز في فندق فيرمونت ذا بالم وتم تكريم عدد من القادة وأصحاب الإنجازات وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التكنولوجيا المبتكرة الذين حققوا انجازات ملحوظة في مختلف القطاعات. وقد تم الاحتفاء بـ MYRO لنهجها الثوري في إدخال الروبوتات لعالم الإنشاءات مما يثبت دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة.

ومنذ ظهوره في معرض جيتكس 2021، أثبت "مايرو" وهو أول روبوت للطلاء الذكي في العالم وجوده في مواقع متعددة من خلال العمل مع شركات معروفة مثل إعمار وجهاز أبو ظبي للاستثمار وأليك وجوتون ولارسن آند توربو وغيرها.

وبالإضافة إلى أهدافه في زيادة الإنتاجية وتقليص المدة الزمنية للعمليات الإنشائية وتخفيض استهلاك الطلاء (لأكثر من 30%) وتقديم جودة متناسقة يعتبر الروبوت "مايرو" سهل الاستخدام حيث يمكن التحكم به بواسطة أي جهاز يعمل بنظام آي أو أس أو أندرويد. كما يتميز بالفعالية من حيث التكلفة وبأنه آمن للغاية وأسرع 10 مرات من العمل اليدوي بمعدل دقة 98٪، كما أنه مصمم للعمل 24 ساعة.

وفي تعليقه على هذه الجائزة، يقول راؤول سيلفا، الرئيس التنفيذي في موجاي جلوبال هولدينج ليمتد " "نحن ممتنون جدًا لأعضاء " أبراهيمك بزنس سيركل" على تكريمنا بهذه الجائزة المرموقة وفهم الدور الذي يقوم به روبوت "مايرو" في قطاع الإنشاءات؛ فهو بمثابة تحول في إحدى الوظائف الرئيسية في هذا المجال وهذا لن يساعد ذلك شركات الإنشاءات فحسب، بل سيساعد على تقدم الأتمتة في الصناعة ككل".

يُذكر أن "مايرو إنترناشيونال"، هي جزء من موجاي جلوبال هولدينج ليمتد وهي شركة استثمارية قابضة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي وهي مؤسسة متنوعة تدفعها القيمة وذلك بهدف الاستثمار في الشركات وتقديم المشورة لها وإدارتها لمنحها قدرة متزايدة على النمو بالإضافة إلى رعاية فرص استثمارية جديدة. وتتضمن خبرة المؤسسة مجالات مختلفة كالتكنولوجيا لاسيما علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتنقل والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والعقارات والأصول المالية والتكنولوجيا المالية.

بصفتها شبكة أعضاء خاصة وحصرية، تركز " أبراهيمك بزنس سيركل" على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية العالمية من خلال الاستثمارات والعمل مع الحكومات والشركات في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم لبناء روابط عالمية دائمة من خلال الاستثمار والتجارة. يشمل الأعضاء مستثمرين من القطاع الخاص ورجال أعمال و الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات المالكة والشركات والدبلوماسيين الذين يركزون على دور ريادة الأعمال في إحداث تغيير إيجابي وزيادة الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن شركة موجاي جلوبال هولدينج ليمتد:

تأسست موجاي جلوبال هولدينج ليمتد في عام 2020 كمؤسسة متنوعة تدفعها القيمة وذلك بهدف الاستثمار في الشركات وتقديم المشورة لها وإدارتها لمنحها قدرة متزايدة على النمو بالإضافة إلى رعاية فرص استثمارية جديدة. يقع

مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي كشركة استثمارية قابضة خاصة، وتتضمن خبرة المؤسسة مجالات مختلفة كالتكنولوجيا لاسيما علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتنقل والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والعقارات والأصول المالية والتكنولوجيا المالية.

الموقع الالكتروني:://www.mojay.comhttps

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