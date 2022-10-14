ينطلق في 17 أكتوبر ويستمر على مدار ثلاثة أيام

الشارقة : يستضيف مركز إكسبو الشارقة يوم الإثنين المقبل 17 أكتوبر وللمرة الأولى فعاليات معرض الخليج للطلاء 2022، وسط مشاركة واسعة من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الطلاء وتصنيع المنتجات المتعلقة بها، إلى جانب نخبة من الأخصائيين الفنيين والخبراء وكبار تجار منتجات الدهانات وموردي المواد الخام وكيماويات البناء.

ويقدم الحدث الذي ينظمه مركز معارض "نورمبرغ ميسي" على مدار ثلاثة أيام، فرصة كبيرة للزوار والعاملين في قطاعات البناء والتشييد وصناعات السفن والسيارات، لمقابلة كبار المصنعين والخبراء المتخصصين في مجال إنتاج مواد الطلاء، والاطلاع على أحدث الابتكارات والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة الدهانات، وآخر التطورات في تصنيع الأصباغ والمواد المضافة والخام، ومعدات الاختبار والقياس، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات الطلاءات ذات الاستخدامات المتعددة.

استقطاب معارض نوعية

وأشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن معرض الخليج للطلاء 2022، يأتي ضمن سلسلة المعارض التي أضافها مركز إكسبو الشارقة لأجندة فعالياته هذا العام، وذلك في إطار خططه الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب وابتكار معارض قادرة على تحقيق قيمة مضافة لقطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات، واعتماد استراتيجيات مبتكرة تستثمر في النوعية والجودة في انتقاء الفعاليات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ضمنها صناعة الطلاء والمواد الخام والتي تندرج في العديد من الصناعات الثقيلة إلى جانب أهميتها بالنسبة لقطاع البناء والتشييد والبنية التحتية والذي يشهد نمواً ملحوظاً ومتسارعاً على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكد المدفع، على أهمية المعرض في توفير منصة استثنائية لكبار صنّاع وموردي منتجات الطلاء والمعدات والآلات والمواد الكيمائية والخدمات في قطاع الدهانات والصناعات التحويلية، للوصول إلى السوق الإقليمية في الشرق الأوسط، كما يعد المعرض بيئة أعمال خصبة لرجال الأعمال والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في قطاع صناعة الطلاء، إلى جانب مد جسور التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صنّاع ومنتجين وموردين لتبادل الخبرات والرؤى وعقد العديد من الصفقات المميزة.

ثقة بالنجاح

من جانبه قال ثيمو هولست مدير الأحداث الدولية في مركز معارض "نورمبرغ ميسي": إن تنظيم معرض الخليج للطلاء 2022، في مركز إكسبو الشارقة يفتح لنا المجال لمزيد من التعاون مع المركز وخاصة في ظل سمعته العالمية الرائدة وقدراته التنظيمية المميزة وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية، الأمر الذي يعزز من ثقتنا في نجاح هذا الحدث، مشيراً إلى أن المعرض سيشهد مشاركة محلية وإقليمية إلى جانب حضور نوعي لنخبة من أهم الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعات الطلاء ما سيشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب تعزيز الفرصة في الوصول إلى أسواق حيوية ورفع نسبة المبيعات.

ويستقطب المعرض أهم الشركات الرائدة في العالم في مجال المواد الخام الكيماويات المتخصصة من أبرزها كوفيسترو وإيفونيك وفي إم إيه جيتزمان وفيلهلم نيمان، وسيفتح أبوابه للزوار أيام الإثنين والثلاثاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء، ويوم الأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

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