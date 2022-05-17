*الدورة الثامنة والعشرون من الفعالية السنوية الشهيرة تنطلق مع برنامج حافل من اللقاءات التي تستكشف مستقبل الصناعة

*المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية يسلط الضوء على الموقع الرائد للمنطقة في مجال صناعة المحتوى ومكانة دبي بصفتها مركزاً رائداً في تطوير وتنمية القطاع مع تحول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استهلاك المحتوى إلى إنشائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة : ينطلق كابسات 2022، الفعالية الأبرز في المنطقة التي تجمع قطاعات الإبداع والبث والأقمار الاصطناعية، (17 مايو) لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، على هامش التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع نتيجة تزايد مستوى المنافسة والتغير الكبير في توجهات العملاء.

وترسم الفعالية السنوية في دورتها الثامنة والعشرين آفاق مستقبل قطاعات البث والأفلام واستهلاك المحتوى، حيث تجمع خبراء المجال من مختلف أنحاء العالم خلال برنامجٍ حافلٍ من الفعاليات الهادفة لمشاركة المعارف والخبرات. ويتضمن البرنامج ثمانية مؤتمرات تتناول مختلف الموضوعات، بدءاً من أحدث الابتكارات في مجال الأقمار الاصطناعية وتطوير المحتوى ووصولاً إلى الشركات الناشئة التي تعزز تنافسية القطاع.

وتجمع الفعالية أكثر من 120 شخصية من قادة الفكر والمتحدثين الخبراء في القطاع لمشاركة معارفهم من خلال المؤتمرات التي تُقام على مدار 110 ساعات، بمشاركة أكثر من 300 شركة وحضور ما يزيد عن 13 ألف شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضم برنامج مؤتمرات كابسات 2022 مؤتمر المحتوى، ومؤتمر مستقبل الشركات الناشئة، الذي يناقش ملامح المرحلة المقبلة للشركات الناشئة في مجال تقنيات الإعلام، ومؤتمر المركز الرقمي، والتكنولوجيا السمعية البصرية، ومحتوى الجيل التالي، وغيرها من الجلسات المخصصة لمناقشة واقع أسواق أفريقيا والمملكة العربية السعودية. وتُسلّط هذه الأنشطة الضوء على العديد من القضايا في القطاعات التي تمر بمرحلة من التحوّلات الجذرية واسعة النطاق.

تعود الجهات، التي تشارك في المعرض بشكلٍ منتظم، هذا العام بحلولٍ جديدة للحد من مخاطر القرصنة التي يواجهها قطاع البث بصورة متزايدة، ومن بينهم ناجرا السويسرية، القسم الرقمي للتلفزيون في مجموعة كودلسكي، الذي يوفر حلولاً أمنية لتجارب المستخدم على مختلف أجهزة العرض بهدف تحقيق الدخل من الوسائط الرقمية.

وتستقطب قمة سات إكسبو مشاركين من جنسياتٍ متعددة، ومن ضمنهم مجموعةٍ من الأسماء البارزة من صناع القرار التنفيذيين من كوزميك أبل من الولايات المتحدة؛ والرابطة العالمية لمشغلي الأقمار الاصطناعية؛ وشركة تقنيات شبكات الأقمار الاصطناعية وشركة سي كوم لأنظمة الأقمار الاصطناعية من كندا؛ وإنمارسات ومجموعة ساتكومز إنوفيشن وإس إي إس نتوركس وإي تي إل سيستمز وكراتوس وجي في إف من المملكة المتحدة، إلى جانب عربسات من المملكة العربية السعودية.

ويضم معرض كابسات 2022 عددا من الأجنحة الوطنية، بما فيها أجنحة بافاريا/ ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخطط GatesAir، الشركة الشهيرة والمتخصصة بتصنيع منتجات البث الإذاعي والتلفزيوني اللاسلكية والمنتجات الرقمية ومنتجات نقل المحتوى، لإطلاق منتجات جديدة وإقامة علاقات تعاون طويلة الأمد بعد توقف أنشطتها لفترة طويلة بسبب أزمة كوفيد-19.

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج: "قبل أكثر من عقدين من الزمن تمكنت دبي من تأسيس بيئة أعمال إعلامية متكاملة، متمثلة بمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5 للإعلام، جذبت بعض أكبر الشركات والمؤسسات الإعلامية إلى جانب الخبراء والمتخصصين والمواهب من شتى أرجاء العالم، ما أسهم في نمو وتطور قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات والمنطقة ككل".

وأضاف: "تأتي مشاركتنا في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية "كابسات 2022" كجزء لا يتجزأ من جهودنا الرامية لتعزيز الحوار واستكشاف آفاق التعاون بين مكونات المجتمع الإبداعي وتبادل المعرفة والخبرات والرؤى من أجل النهوض بصناعات الإعلام والمحتوى، ونفخر في أن نكون شركاء استراتيجيين لهذا النوع من المحافل التي تعد ملتقى عالمياً لقادة الفكر وصناع المحتوى ومنصة مثالية في دبي لإبراز المواهب والفرص التي تذخر بها المنطقة ككل ما يرسخ مكانة الإمارة كعاصمة للإعلام العربي".

#بياناتحكومية

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لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي: يعمل مركز دبي التجاري العالمي برؤية تحويل دبي إلى الوجهة العالمية الأولى في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وقد تطور المركز من وجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع، إلى محرك رئيسي متعدد المستويات في قطاع الأعمال يركز على المنشآت والفعاليات والإدارة العقارية. كما يقدم المركز إلى جانب خدماته الرئيسية مجموعة من خدمات القيمة المضافة في مجالات الإعلام والدعاية والإعلان والاستشارات التقنية والهندسية والتخطيط للأعراس والخدمات الأمنية، إلى جانب محفظة مميزة من خدمات الضيافة الحائزة على جوائز.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أكشن جلوبال كوميونيكيشنز، وكالة العلاقات العامة الرسمية لمعرض كابسات 2021، من خلال: CABSAT@actionprgroup.com