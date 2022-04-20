· من المتوقع أن تتعافى الرحلات الجوية الخاصة والمحلية بشكل أسرع من السفر الدولي

· تواصل طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية القطرية قيادة الاستثمار

· يتوقع قطاع الطيران معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن تنمو صناعة الطيران في منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2027، وذلك وفقًا لبيانات شركة موردور إنتليجنس المزودة لأبحاث السوق بالتزامن مع استعداد مجتمع السفر والسياحة العالمي للاجتماع مجدداً في دبي في معرض سوق السفر العربي 2022 الذي سيقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي من يوم الاثنين 9 إلى يوم الخميس 12 مايو.

على الرغم من أن الانتعاش المقدر لحركة الركاب الدولية هو تدريجي، إلا أن شركة موردور إنتليجنس للأبحاث تظهر أن قطاعي الطيران الخاص والمحلي في الشرق الأوسط ظلوا صامدين خلال فترة الجائحة ويستمرون في إظهار علامات النمو والتعافي والانتعاش من جديد. وبهذه المناسبة، علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: "تشير أحدث تحليلات السوق إلى أن شركات الطيران المنخفضة التكلفة مثل "العربية للطيران أبو ظبي" و "ويز إير أبو ظبي" ستزيد الطلب على الطائرات ضيقة البدن الجديدة خلال السنوات المقبلة".

وأضافت كورتيس قائلة:"شهد قطاع الطيران في الشرق الأوسط أيضًا ارتفاعًا في الطلب على السفر الخاص خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين اختاروا السفر برحلات طائرات رجال الأعمال وطائرات الهليكوبتر خلال فترة الجائحة".

وأردفت كورتيس قائلة: وعلى هذا النحو، فسينال قطاع الطيران في الشرق الأوسط حصة الأسد في معرض سوق السفر العربي 2022، وذلك من خلال عقد جلسة مخصصة على المسرح العالمي لسوق السفر العربي، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والمنتديات ذات الصلة طوال فترة الحدث، كما أننا نتطلع إلى استكشاف الفرص طويلة الأجل المتعلقة بمستقبل النقل".

سيتم عقد جلسة مخصصة بعنوان "الخطوط الجوية تتطور من أجل المستقبل: اسمع من قادة الصناعة" في اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2022، والتي سيتم تسليط الضوء من خلالها على التحديات الناجمة عن تفشي الجائحة التي تواجه الصناعة، حيث يدير هذه الجلسة جون ستريكلاند، مدير جيه إل إس كونسلتينغ وتضم العديد من المتحدثين بمن فيهم كلاً من: توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران وعادل عبد الله العلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، الذين سيتبادلون الرؤى حول الفرص والتغييرات الهيكلية المحتملة في قطاع الطيران بالتزامن مع استمرار تعافيه وانتعاشه من جديد.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، سوف تستكشف جلسة "مستقبل النقل"، التي تُعقد بالاشتراك مع المجلس العالمي للسفر والسياحة، طرق النقل الجديدة والناشئة مثل: أنظمة هايبرلوب، والسيارات بدون سائق، والطائرات من الجيل التالي، والسفر عبر الفضاء مع إمكانية إحداث ثورة في طريقة انتقالنا من النقطة "أ" إلى النقطة "ب".

يدير هذه الجلسة سارة هيدلي هايمرز، مديرة تحرير مجلة كونيكتينغ ترافل الشرق الأوسط، وتضم العديد من المتحدثين بمن فيهم كلاً من: كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا و كاتا سيريب، نائب الرئيس والمدير العام العالمي الطيران في شركة آي سي إف وكريم مخلوف، نائب المدير العام للقطاع التجاري لدى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: "تعكس الشركات الرائدة في السوق مثل: طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية القطرية وغيرها مسارًا إيجابيًا طويل المدى للقطاع".

أعلنت الاتحاد للطيران في شهر أكتوبر 2021 أنها جمعت 1.2 مليار دولار كجزء من أول قرض إقليمي مرتبط بالاستدامة ليشمل المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تم ربط شروط الصفقة بأهداف للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة حوكمة الشركات وتعزيز مشاركة المرأة.

في نوفمبر 2021، أعلنت طيران الإمارات عن برنامج تحديث رئيسي سيشهد 52 من طائراتها من نوع A380 الحالية المزودة بكابينة اقتصادية ممتازة وتحسينات أخرى، مما يشير إلى تفاؤلها بتعافي وانتعاش الصناعة من جديد وعودة الطلب على السفر، وفي الشهر التالي استلمت طيران الإمارات طائرتها 123 إيرباص A380 العملاقة على الرغم من تفشي متحور أوميكرون.

في الآونة الأخيرة في يناير 2022، كشفت شركة بوينج أنها فازت بطلبية كبيرة من الخطوط الجوية القطرية بقيمة 34 مليار دولار أمريكي بالأسعار المعلنة، حيث يتضمن الطلب شراء 25 طائرة بوينج 737 ماكس 10 مع خيارات لشراء 25 طائرة أخرى، كما وقعت شركة الطيران الوطنية في قطر طلبية لشراء 34 طائرة بوينج 777 إكس مع خيارات لشراء 16 طائرة أخرى.

في غضون ذلك فقد أفادت تقارير أن الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) تدرس طلب شراء أكثر من 100 طائرة من إيرباص أو بوينج، وفقًا لشركة موردور إنتليجنس، حيث تهدف الشركة إلى زيادة أسطولها إلى 250 طائرة بحلول عام 2030.

الآن وفي عامه التاسع والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من الفترة الممتدة من الإثنين 9 مايو ولغاية الخميس 12 مايو 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي من النسخة الحضورية منه في يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022.

للمزيد من المعلومات عن سوق السفر العربي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: releases/-press-https://hub.wtm.com/category/press/atm

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول معرض سوق السفر العربي يرجى الضغط على الرابط التالي:

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-انتهى-

نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 09 ولغاية الخميس 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية: تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة ://londontravelweek.wtm.com/https

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من الاثنين 01 إلى الأربعاء 03 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

كما سيقام هذا المعرض بنسخته الافتراضية القادمة من الاثنين 08 إلى الثلاثاء 09 نوفمبر 2022 عبر الانترنت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2021 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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