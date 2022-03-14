دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "شيرإت" SHAREit، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الإنترنت، عن مشاركتها في معرض كريبتو إكسبو دبي يومي 16 و 17 مارس 2022 في موقع فستيفال أرينا، بدبي فستيفال سيتي. وسيشارك في الحدث مجموعة متنوعة من الخبراء الرائدين والقادة على مستوى القطاع، لمناقشة الاتجاهات الحالية وتسليط الضوء على مشهد العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وغيرها من الأصول الرقمية الناشئة في مجال العملات المشفرة.

وتتجه الشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة في تبني نهج جديد للنمو، حيث تتطلع إلى تعزيز مسارها التطوري في ظل البيئة شديدة التنافسية، والوصول إلى شرائح أكبر من المستخدمين عبر كافة المجالات والمستويات. وفيما تشهد الأسواق المتقدمة توجهات متزايدة لاعتماد لعملات المشفرة على نحو مستمر، تتميز الأسواق الناشئة بإقبال استثنائي منقطع النظير لتبني هذا النهج الرقمي الجديد. ويشكل حجم التداول من فئة النظير إلى النظيرP2P ، نسبة كبيرة من الأنشطة ذات الصلة بتداول العملات المشفرة، لاسيما في الأسواق الناشئة.

تعد منصة "شيرإت" SHAREit مع حوالي 2.4 مليار مستخدم لتطبيقاتها المتنوعة على مستوى العالم، من أهم العوامل المساهمة في تعزيز نمو تطبيقات التشفير، مع منظومة من الشركاء يبلغ عددها 20 تطبيق تشفير، ما يعزز قدرة الوصول إلى كافة شرائح المستخدمين على مستوى العالم – عبر دفع حوالي مليوني مستخدم إلى اعتماد تطبيقات التشفير شهرياً. وستسلط الشركة الضوء في إطار فعاليات المعرض على المنتجات والخدمات التي ترتقي بقيمة العلامات التجارية، مع تطوير مصادر جديدة للإيرادات.

وقال كرم مالهوترا، الشريك ونائب الرئيس العالمي لمجموعة "شيرإت" SHAREit : " تشهد الأصول الرقمية اقبالاً متزايداً على نحو ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط. ويسرنا بالتزامن مع الاهتمام المستمر في تعزيز مجتمع التشفير عبر أحد أسواقنا الرئيسية، الإعلان عن مشاركتنا في معرض كريبتو إكسبو دبي. وسيتواصل فريق عملنا خلال المعرض مع الخبراء والقادة الرائدين على مستوى القطاع، لتسليط الضوء على التطورات والابتكارات الملموسة في الصناعة واستشراف مستقبلنا الرقمي".

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا إستراتيجيًا مهمًا لـSHAREit ، والتي بدأت أعمالها عبر تطوير تطبيق خاص لمشاركة الملفات عبر الأنظمة الأساسية، لتوسع نشاطاتها من خلال إطلاق خدمة مشاركة الملفات في حالات الاتصال وعدم الاتصال بالإنترنت، وتوفير خدمات تدفق المحتوى، ومنصات الألعاب لمستخدمي الهواتف الذكية.

وتستثمر المجموعة في قاعدة المعلنين العالميين البالغ عددهم أكثر من 700، وقواعد المستخدمين الحالية لمساعدة عملائها في حملات التوعية واكتساب المستخدمين وتوفير خيارات الدفع الرقمية وتحقيق الدخل السلس عبر الوصول إلى شرائح المستخدمين واسعة النطاق. ما يساهم بالتالي في تسهيل عمليات العلامات التجارية، وبالتالي تمكينها من التواصل مع المستخدمين عبر كافة مراحل الاستهلاك، وتأسيس حقوق ملكية للعلامة التجارية.

من المتوقع أن يبلغ عدد الحاضرين في كريبتو إكسبو دبي أكثر من 10000 متداول ومستثمر، مع أكثر من 100 شركة تشفير. ويعتبر المعرض بمثابة فرصة استثنائية لتمكين المستثمرين من تعلم طرق جديدة للاستثمار في سوق التشفير المتنامي باستمرار، بحضور مجموعة من الخبراء والقادرة الرائدين على مستوى القطاع لمناقشة مستقبل العملات المشفرة وتأثيراتها عبر كافة المجالات.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: http://www.ushareit.com/

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نبذة عن مجموعة "شيرإت " SHAREit"

مجموعة "شيرإت" شركة عالمية لتكنولوجيا الإنترنت أطلقت مجموعة من التطبيقات، والتي تم تثبيتها من قبل ما يقرب من 2.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، بنا في ذلك تطبيقها الأساسيSHAREit . تتراوح هذه الأدوات من الأدوات الشائعة في مساحة المرافق إلى تطبيقات محتوى الترفيه الرقمي. وتصل شبكة أعمالها إلى ما يصل إلى 150 دولة، وتعمل في 45 لغة مختلفة. وتهدف SHAREit إلى مساعدة العلامات التجارية على تحقيق أهداف أعمالها والمستخدمين للوصول إلى محتوى رقمي سلس بأرقى جودة ممكنة.

وفقًا للنسخةAppsFlyer من مؤشر أداء XIII للنصف الاول من عام 2021، احتلت SHAREit المرتبة الرابعة لناشر الوسائط على مستوى العالم بعد Google و Facebook و TikTok في تصنيفات الحجم لمؤشر IAP عبر جميع الفئات. ويتمثل هدفها في مساعدة العلامات التجارية لتحقيق أهداف أعمالهم وتمكين المستخدمين من الوصول إلى محتوى رقمي سلس بأعلى جودة ممكنة.