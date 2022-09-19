آمنة خليفة: المجلس حريص على تنويع مبادراته وفعالياته لخدمة صاحبات المشاريع

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ورئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للعام 2022 للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس القائمة، ومناقشة رؤية المجلس القادمة حول تنفيذ المبادرات والمشاريع والمعارض واستعراض خطة المشاركات الداخلية والخارجية لعضوات المجلس من الحاصلات على رخصة بدايات وسيدات الأعمال بشكل عام.

حضر الاجتماع في مقر مجلس سيدات اعمال عجمان، عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، وتم مناقشة استعراض جدول الاعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه بشأن المقترحات والفعاليات.

ورحبت الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأشادت بجهود المجلس في تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الريادية والمبتكرة والتي تجسد توجهات واهداف المجلس وتواكب تطلعات صاحبات المشاريع والمقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة بما ينعكس على سعادة المرأة وتحسين جودة الحياة، وأثنت على جهود المجلس في توفير خدمات استباقية للارتقاء بنوعية الخدمات بهدف دعم واستدامة اعمال صاحبات المشاريع.

وأضافت "مجلس سيدات أعمال عجمان بغرفة تجارة وصناعة عجمان، يستهدف تنويع مشاركاته في المعارض والملتقيات المتخصصة داخل وخارج الدولة، بهدف تمكين سيدات الاعمال من الاطلاع على أفضل الممارسات واعتماد النهج الابتكاري في اختيار وتطوير المشاريع بهدف ضمان الارتقاء بجودة وتنافسية منتجات وخدمات صاحبات الاعمال وزيادة الحصة السوقية، إلى جانب حرص المجلس على تنظيم معارض وفعاليات متخصصة لخدمة عضواته وصاحبات الاعمال بشكل عام".

هذا واطلع الحضور على مستجدات رخصة بدايات، وبرنامج الزيات الذي نفذه المجلس بهدف توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية والخاصة وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، بحيث قام المجلس بزيارة "معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مجموعة غراسيا في امارة ابوظبي، منتجع زويا الصحي في منطقة الزورا ـ عجمان، والمؤسسة العقابية و الاصلاحية برأس الخيمة".

وضمن جهود مجلس سيدات اعمال عجمان لزيادة شراكاته وتعزيز التعاون بهدف تنفيذ مبادرات وفعاليات ذات قيمة مضافة، قام المجلس بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، كما عزز المجلس

من المشاركة في جملة من الملتقيات والفعاليات ومنها "مؤتمر ريادة المرأة بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، و الملتقى الاقليمي السادس لمجلس المرأة العربية، ومنتدى اصنع في الإمارات، والمشاركة في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل"، إلى جانب المشاركات الخارجية ومنها " المنتدى الخليجي الرابع بمناسبة يوم المرأة الكويتية، أسبوع الموضة بإيطاليا، فعاليات المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة تحت عنوان "مستقبل رائدات الأعمال في ظل الاقتصاديات الرقمية" في سلطنة عمان".

وتناولت اعمال الاجتماع ما تم تنفيذه من مبادرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومنها مبادرة "المنصة الرياضية" والهادفة إلى إطلاق برامج وأنشطة وخدمات متنوعة في مجال الصحة العامة على مدار العام إلى جانب تعزيز المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الصحية والرياضية، ومبادرة "ريوقي" لتوفير منصة لبيع منتجات "الريوق" لموظفي الجهات من شركاء المجلس، ومبادرة عيادة الاعمال والهادفة إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال في إمارة عجمان والترويج للفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة تنفيذ وتطوير مشروعها.

كما تم استعراض جهود مجلس سيدات اعمال عجمان في توفير منصة تدريبية خلال الفترة الصيفية بحيث نظم المجلس في مركز عجمان لريادة الاعمال 4 ورشة تدريبية بمختلف الاعمار بهدف اكساب النشئ والشباب المهارات والمعارف الخاصة بإدارة وتنفيذ المشاريع.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نظم مجلس سيدات اعمال ملتقى المرأة نبض الوطن تحت شعار "جودة الحياة"، و شارك في تنظيم ملتقى المرأة الإماراتية تحت شعار "واقع ملهم ..مستقبل مستدام “ بالتعاون جمعية أم المؤمنين بعجمان.

وفي ختام الاجتماع، توجهت الدكتورة آمنة خليفة بالشكر إلى كافة شركاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة، وأشادت بالدعم اللامحدود والمتواصل من غرفة تجارة وصناعة عجمان لتمكين صاحبات الاعمال في الإمارة، وأكدت ان المجلس حريص على تنويع مبادراته وفعالياته لخدمة صاحبات المشاريع.

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