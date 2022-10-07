الشركة تستعرض مجموعتها الكاملة من المنتجات السحابية للأمن السيبراني

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم سوفوس، الرائدة عالميًا في حلول الجيل التالي للأمن السيبراني، أنها ستعرض خدماتها للكشف والاستجابة المدارة وغيرها من الحلول المتقدمة للأمن السيبراني خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022 والذي يقام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتركّز الشركة على أهمية الجمع بين قدرات خبراء استقصاء التهديدات والاستجابة لها وبين الأدوات المبتكرة في توفير الحماية والكشف ومعالجة الآثار التي تواجهها المؤسسات على اختلاف أحجامها، وذلك لمكافحة الهجمات السيبرانية مثل برمجيات طلب الفدية على مدار الساعة طوال العام.

وتستعرض سوفوس كذلك مجموعتها الكاملة من المنتجات السحابية للأمن السيبراني من النقاط النهائية إلى الشبكة، والتي تمكن المؤسسات من الدفاع ضد هجمات سرقة الهوية والبرمجيات الخبيثة والهجمات الجانبية النشطة وهجمات طلب الفدية وغيرها الكثير.

في تعليقه على المشاركة قال هاريش تشيب، نائب الرئيس لدى سوفوس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبح الأمن السيبراني بمثابة منافسة تفاعلية مستمرّة، فالمهاجمون يعملون على تطوير أساليبهم للهجوم والمراوغة بشكل يتطلب من فريق استقصاء التهديدات مواصلة المتابعة ومراقبة مؤشرات الاختراق في الشبكات واتخاذ الإجراءات التي توقف الهجمات قبل أن تؤدي إلى طلب الفدية. وكما بيّن دليل سوفوس للهجمات النشطة 2022، فإن عددًا كبيرًا من المهاجمين يستهدفون المؤسسات المنفردة لأنها تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الهجمات وآثارها، ونرى بأن جميع المؤسسات مهما كان حجمها بحاجة إلى مزيج من الحلول المتطورة للأمن السيبراني وفريق من الخبراء المدربين على كشف التهديدات وردعها. نستعرض خلال جيتكس دور سوفوس في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الهجمات السيبرانية النشطة بشكل أفضل ومنع تكرارها أو حتى وقوعها، وذلك بفضل مجموعتنا الواسعة من حلول الأمن السيبراني.

وسيتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء الأمن من سوفوس في جناح الشركة رقم C30 القاعة 1 للقاء الزوار والعملاء وشركاء القنوات. كما تقدم سوفوس عرضًا يتيح للزوار تجربة حلول الشركة التي ترتبط فيما بينها عبر الأداة السحابية لإدارة الحلول "سوفوس سنترال"، حيث تحظى الحلول في سوفوس سنترال بدعم Ops-Sophos X – وحدة استقصاء التهديدات بالشركة، ومنظومة سوفوس التكيفية للأمن السيبراني التي تتضمن مجمّع بيانات مركزي يستفيد من مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تتوفر للعملاء والشركاء والمطورين وغيرهم من مزودي الأمن السيبراني.

#بياناتشركات

- انتهى -

الاتصال بوسائل الإعلام:

سناء اللبابيدي | Mob: +971 50 555 6737| sana@oakconsulting.biz