نمو قياسي في أعداد المشاركين بنسبة تصل إلى نحو 98% مقارنة بالعام الماضي

ارتفع عدد البرامج الفنية والتعليمية والتثقيفية إلى 453 مقابل 235 خلال فعاليات العام الماضي

أبوظبي: اختتمت "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مؤخراً فعاليات برنامجها الصيفي لعام 2022، والذي نظمته خلال الفترة الممتدة من 1 ولغاية 28 أغسطس 2022. وشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي، وخاصة فئتي اليافعين والأطفال.

وكشفت "مكتبة" عن نمو قياسي في عدد المشاركين في فعاليات هذا العام بنسبة تصل إلى نحو 98% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين 10,600 مشاركاً مقابل 5,350 خلال فعاليات المخيم الصيفي 2021. وفضلاً عن ذلك، شهدت دورة هذا العام من البرنامج ارتفاع في عدد البرامج الفنية والتعليمية والتثقيفية لتصل إلى 453 فعالية ونشاطاً متنوعاً بالمقارنة مع 235 فعالية خلال فعاليات المخيم الصيفي للعام الماضي.

وتعليقاً على ذلك، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يؤكد الإقبال الكبير والفاعل الذي شهدته فعاليات المخيم الصيفي لهذا العام الشعبية التي تلقاها مبادرات "مكتبة" وبرامجها التوعوية الرامية إلى تعزيز روح الريادة والابتكار لدى الأطفال واليافعين. وقد ساهم تنوع البرامج ومزجها بين النواحي التثقيفية والترفيهية في نجاح البرنامج بتحقيق أهدافه في توفير الفائدة والمعرفة للمشاركين خلال إجازة الصيف. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، وخاصة أبنائنا الطلبة الذين أكدوا من خلال مشاركتهم المتميزة حرصهم على التعلم والتطور واكتساب المهارات، ليكونوا بحق ثروة الوطن ورهاننا لمستقبله المشرق".

واستضافت "مكتبة" في برنامجها الصيفي هذا العام من جديد "تحدي القراءة الصيفي" الذي يحفز الأطفال على الحفاظ على نسقهم المعرفي. كما شهد البرنامج تنظيم نشاطات وورش ومحاضرات تفاعلية لإثراء الإجازة الصيفية للطلبة وصقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم وبناء ذخيرتهم المعرفية وخبراتهم العملية. وقدم برنامج المخيم عدداً من الورش في علوم الإدارة والقيادة والتي يديرها مجموعة من المتخصصين في المجال، إضافة إلى ورش عمل لمساعدة الأطفال المشاركين على الإبحار في عالم التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومثمر.

وبالتوازي مع هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة، قدم مخيم "مكتبة" الصيفي عدداً من المحاضرات التثقيفية التي استعرضت تجارب حياتية ملهمة، وورشاً قرائية تفاعلية، إلى جانب باقة من الأنشطة الموجهة لأصحاب المواهب في الرسم والكتابة وغيرها من المجالات الإبداعية.

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