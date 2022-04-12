أعلن البنك الأهلي الأردني عن فوزه بجائزة "أفضل بنك رقمي لعام 2022" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتي أقيمت مؤخراً في العاصمة الأردنية عّمان، حيث جاء حصوله على هذه الجائزة تقديراً لجهوده في تقديم وتطوير خدمات رقمية مبتكرة لعملائه، وقد عقد هذا المؤتمر بحضور عدد كبير من خبراء التكنولوجيا المالية وبمشاركة العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية وقد تم مناقشة أحدث ما توصلت له التكنولوجيا ودورها المهم في صناعة ابتكارات جديدة وخلق بيئة ريادية لإيجاد أفضل الحلول المصرفية المبتكرة.

وتعليقاً على ذلك صرح الرئيس التنفيذي /المدير العام للبنك الأهلي الأردني محمد موسى داود بقوله أننا فخورون بحصولنا على هذه الجائزة والتي حققناها من خلال العمل الجاد على تقديم خدمات مصرفية رقمية مميزة، حيث قام البنك الأهلي بإنشاء أول شركة للتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي الأردني، وهي شركة الأهلي فنتك، الذراع التكنولوجي للبنك الأهلي حيث استطاع من خلالها إتاحة الفرص لجميع الأردنيين في كافة أنحاء العالم من فتح حساباتهم البنكية والحصول على كافة الخدمات البنكية دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواجد داخل الأردن، وأضاف داود، بأننا عملنا وما زلنا على تطوير كافة أعمالنا وخدماتنا لتقديم تجربة مميزة لعملائنا وبما يسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن والاقليم ككل، كما قدم شكره للقائمين على هذا المؤتمر والذي يعد واحداً من أبرز المؤتمرات التي تسلط الضوء على التكنولوجيا المالية والابتكار المصرفي ودور ذلك في تطوير الخدمات المالية بشكل عام.

#بياناتشركات

- انتهى -