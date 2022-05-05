دبي: أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة، الرائد عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، عن المشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات القادم، والمقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

خلال المعرض المستمر لمدة خمسة أيام، سيمكن المعهد الدولي للأحجار الكريمة الزوار من الوصول إلى خدمات التصنيف ذات المستوى العالمي. ويمكن للأفراد المهتمين تقديم مجوهراتهم للحصول على الشهادة في مختبر المعهد الدولي للأحجار الكريمة في المعرض بالإضافة إلى تلقي تقارير استشارات صادرة ومعتمدة من المعهد الدولي للأحجار الكريمة. علاوة على ذلك، يرحب المعهد أيضًا بالطلاب ومحترفي المجوهرات لمساعدتهم في خدماتهم التعليمية التي تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصناعة مثل تصنيف الماس الخام وتصنيف الماس المصقول وتصنيف الأحجار الملونة ودورات تصميم المجوهرات سواء كانت مرسومة باليد أو رقمية.

وفي هذا السياق صرح شوناك شاستري، المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا المشاركة في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ونتطلع إلى التفاعل مع العملاء الجدد والقدامى. في جناحنا، نقدم عروضنا الرئيسية من خلال تقديم خدمة تصنيف المجوهرات خلال فترة المعرض للتأكيد على أهمية الشهادات".

مضيفاً: "بالإضافة إلى خدمات التصنيف لدينا، نريد أيضًا التواصل مع محترفين يتطلعون إلى تعزيز وصقل معرفتهم بصناعة المجوهرات وتقديم فرص تعليمية لهم من المعهد الدولي للأحجار الكريمة التي ستمكنهم من النمو على المدى الطويل".

على مدار 17 عامًا، كان معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في طليعة جدول فعاليات الأعمال في قطر، ويعد المعرض تجمعًا رفيع المستوى لعشاق المجوهرات والعلامات التجارية العالمية والمصممين الطموحين.

يمكنكم زيارة المعهد الدولي للأحجار الكريمة في كشك رقم A-8b

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حول المعهد الدولي للأحجار الكريمة:

يضم المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) 18 مختبر منتشرين في جميع المراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، بالإضافة إلى 8 مرافق تعليمية. على مدار 45 عامًا، قدمت IGI لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة، وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، بالإضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية. تتواجد IGI في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة.