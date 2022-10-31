حصد صندوق العمل (تمكين) على جائزة "الابتكار في إشراك الموظفين في القطاع العام" في القمة السنوية العاشرة للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2022، والتي عقدت في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الجائزة امتداداً لجهود إدارة المواهب في تمكين والتي تحرص على إثراء تجربة الموظفين، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وتجربة العملاء.

حيث تعد جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الجوائز المرموقة في المنطقة في مجال الموارد البشرية، وتهدف إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادتهم المثالية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة مثل إدارة الموارد البشرية، التنوع المؤسسي، والتخطيط الإستراتيجي. وتكرم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر 20 فئة متخصصة في الجوانب التي أظهروا تميزاً فيها.

وبهذه المناسبة نوهت السيدة مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، بهذا الإنجاز المشرف الذي حققه فريق عمل تمكين لنيل هذا التقدير الإقليمي معلقة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامنا بتشجيع موظفينا للوصول إلى أهدافهم، حيث إن وجود فريق عمل ملتزم ومطور يمهد المسار لتمكين للوصول لهدفها الأسمى في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي." وأضافت "نتشرف بأن نكون من ضمن المؤسسات الرائدة في المنطقة وسنواصل مسيرتنا في دعم الكوادر الوطنية العاملة في مؤسستنا لنقدم نموذج عمل مشرف لتمثيل مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي."

ومن جانبها صرحت السيدة إيمان الشريف، المدير التنفيذي لإدارة المواهب والخدمات بتمكين قائلة: “لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولا وجود فريق عمل متخصص وشغوف يؤمن بمهمته المتمثلة في تعزيز دور الموظفين داخل المؤسسة ومنحهم تجربة عمل مميزة. تعتبر هذه الجائزة نقطة البداية لمسيرتنا في ترسيخ ثقافة الشفافية والابتكار، وعليه سنحرص على توظيف تجربة عملنا والاستفادة من أفضل الممارسات وأحدث التطورات في مجال إدارة الموارد البشرية للحفاظ على بيئة عمل منتجة وصحية في تمكين".

الجدير بالذكر بأن تمكين قد حصدت على التكريم والإشادة الدولية بفضل مبادراتها المبتكرة في إدماج الموظفين والتي تحققت من خلال تنفيذ 10 مبادرات فريدة من نوعها في المؤسسة خلال العام الماضي. وتضمنت المبادرات وضع قيم مؤسسية موحدة والتي تم تصميمها داخلياً للموظفين، كما تم إطلاق خدمة الموظف الافتراضي للتفاعل مع الموظفين، إضافة إلى تعزيز بيئة مؤسسية قائمة على الشفافية والموضوعية والتواصل المباشر مع الإدارة، إلى جانب طرح عدد من المبادرات المحفزة لخلق بيئة عمل صحية ومحفزة للموظفين. علاوة على ذلك تسعى تمكين إلى تطوير الكفاءات البحرينية وإعطائهم فرص تدريبية متميزة من

خلال توفير عدد من الفرص التدريبية وتنفيذ عدد من ورش العمل والتدريب على رأس العمل وفرص الإرشاد والذي بدوره يساهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي.

وجاءت هذه المبادرات كجزء من مبادرة التحول المؤسسي التي أطلقتها تمكين مطلع العام الجاري، والتي أدت إلى زيادة التواصل مع الموظفين، مما أدى إلى ردود فعل إيجابية فضلا عن تحسين الإنتاجية في جميع أقسام المؤسسة.

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