يركز المهرجان واسع النطاق على تكنولوجيا العقارات أو ما يُعرف بـ "البروبتك" PropTech والجوائز السنوية لتكنولوجيا البناء، والتي تغطي مجمل الخدمات التي يقدمها القطاع

دبي - يعود مهرجان تكنولوجيا التشييد (CTF) في دورته الخامسة، وهو أحد أكثر الفعاليات المرغوبة في دبي. وسيسلط الحدث الضوء على كيفية تشكيل الأنظمة الرقمية والتقنيات المتطورة لصناعات البناء والعقارات. سيقام المهرجان في فندق العنوان، دبي مارينا يومي 7 و8 يونيو.

وبدعم من الهيئة السعودية للمقاولين، تتوقع CTF حضور أكثر من 400 شخص. سيستعرض أهم القادة العالميون في مجال الهندسة المعمارية والهندسة والبناء (AEC) خبراتهم في هذا المجال وسيقدمون حلولا رقمية تساعد على تصميم وبناء وتسليم الأصول بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع التركيز على استدامة أفضل.

وسيناقش أكثر من 150 متحدثاً خبيراً من مؤسسات رائدة على مستوى العالم التغيرات المستمرة في هذا المجال، بما في ذلك التحول إلى النظام الرقمي، والبناء الافتراضي، والأساليب الحديثة للبناء، وطرق إزالة الكربون من البيئة العمرانية، والانتقال لاستخدام السحابة الإلكترونية، والعديد من الموضوعات الأكثر جاذبية. سيتم الكشف عن تجارب حقيقية في تنفيذ أكثر من 10تخصصات رقمية من IOT (إنترنت الأشياء) إلى التعلم الآلي والميتافيرس (العالم الرقمي).

وللمرة الأولى، ستستضيف CTF أيضا "PropTech Focus"، مما يسمح للحدث بالجمع بين مجمل الخدمات التي يقدمها القطاع والتركيز على كيف يمكن للتكنولوجيا ان تعمل على تطوير جميع التخصصات بشكل أفضل. سيستعرض PropTech Track الإدارة الرقمية للأصول وإدارة الممتلكات وإدارة المرافق والمجمعات السكنية وكيف يمكن للابتكارات الرقمية زيادة قيمة الأصول وتقليل التكاليف التشغيلية وتقديم خبرات أفضل للمستخدمين.

في 8 يونيو، ستستضيف CTF الحفل السنوي لجوائز تكنولوجيا التشييد. تحتفي هذه الجوائز بأبرز النماذج للتنفيذ الرقمي والتحول والريادة التي ساعدت في تحسين تصاميم وكفاءة وتكلفة واستدامة المشاريع وضمان السلامة في مكان العمل بالإضافة إلى جودة الأشغال.

مع قائمة مختصرة تضم ما يقارب 100 شخص ومشروع ومنظمة عبر 17 فئة مختلفة، سيرحب حفل الجوائز بأكثر من 300 مشارك من شتى مجالات الصناعة. تعترف الجوائز بالمساهمة في القطاع التي يقدمها كل مرشح نهائي في القائمة المختصرة في فئات تشمل مشروع BIM للعام الحالي، والتوأم الرقمي، والمنظمة المستدامة، والنجم الصاعد، والمرأة في ConTech، وقائد ConTech. يمكن الاطلاع على المرشحين النهائيين المختارين هنا.

يتم تنظيم CTF بواسطة Ventures Connect هي شراكة بين شركة b2b Connect وشركة Ventures Middle East، وتلتزم الشركتان بتشجيع الشركات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمكينها من إجراء الاتصالات الهامة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار في مختلف الصناعات.

ما الهدف من حضور مهرجان تكنولوجيا التشييد:

تركز CTF 2022 على احتضان الابتكار والاستدامة داخل البيئة المعمارية. تعمل التطورات التكنولوجية السريعة على تغيير طريقة عمل شركات البناء، وطريقة تقديم المشاريع وتسليمها. يمهد النظام الرقمي الطريق للبناء 4.0، ويكرم الحدث الأفراد والمنظمات والمشاريع التي اعتنقت التغيير. يلعب التحسين والكفاءة والتحكم في التكاليف دورا رئيسيا في اعتماد التقنيات الرقمية، ويعتبر CTF المكان الأمثل الذي يمكّن أصحاب المصلحة والقادة الرئيسيين من مناقشة الاستراتيجيات والحلول لتحقيق كفاءة أكبر للصناعة.

قالت كاتي بريغز، مديرة المعرض ومديرة مهرجان تكنولوجيا التشييد، وشريكة b2b Connect، "مع تزايد شعبية المهرجان، أردنا أن ينصب تركيزنا على توسيع نطاق التكنولوجيا بشكل أفضل عبر مجمل الخدمات التي يقدمها القطاع، من التصميم في المراحل المبكرة إلى تشغيل المباني أو توفير تجمعات سكنية أكثر كفاءة. من خلال إضافة PropTech إلى مهرجاننا، ومع أفضل المتحدثين في هذا المجال، نمتلك الآن معرفة شامله بهذا المجال".

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى حضور الحدث، يرجى التسجيل هنا.

قادة الصناعة

كما يمكن للحضور أن يتوقعوا استكشاف مواضيع مهمة عن هذا المجال حيث يصعد أكثر من 150 متحدثا إلى المنصة، بما في ذلك أعضاء من مؤسسات مرموقة مثل جيه إل إل، وأتكينز، وداماك العقارية، ومايكروسوفت، وإعمار إيكونوميك سيتي السعودية، وأبو ظبي لخدمات الطاقة، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وغيرها العديد من المشاركين.

ويشمل جدول الأعمال إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، والسحابة الإلكترونية، والبيانات التنبؤية، والتوائم الرقمية، وبرنامج BIM، وبرامج BMS/CAFM وغيرها من البرامج التي تم إعدادها لتطوير الصناعة.

يتم دعم CTF من قبل مجموعة من الرعاة والشركاء، بما في ذلك اوراكل للإنشاءات والهندسة وياردي واوربان سيرفيس وبروكور و RIB CCS وكناوف وميلووكي وكونسر للاستشارات الهندسية وأوتوديسك وبنتلي سيستيمز وبوليبايب الشرق الأوسط وكونستال وكونسر وسينس هوك وبرمجيات Signax وأمانا وواك كاب واكسا باور جينيريشن وأنظمة تاكتيف للبرمجيات وشركة الخليج للانشاءات وديجيتال كونستراكشن هوب وCIOB وبروجيكت اون نيوز.

لمزيد من المعلومات حول CTF، يرجى زيارة uae.com/home-https://ctf

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حول فنتشرز الشرق الأوسط:

هي شراكة بين "بي 2 بي كونكت" و"فنتشرز الشرق الأوسط"، وهما شركتان ملتزمتان بتمكين الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع تمكين الاتصالات الهامة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار في مختلف الصناعات.

تعمل "بي 2 بي كونكت" على تطوير المحتوى عبر مجموعة من التنسيقات بين الشركات. وهي تمتلك وتصمم وتدير وتنتج أحداثًا لمجموعة من العملاء الرواد في الصناعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT). ويديرها عدد من كبار المتخصصين في مجال الإعلام، وتتمتع الشركة بسجل حافل في طرح حلول مبتكرة وموجهة لقطاع الأعمال. كما أنها توفر عائدات الرعاية والمعارض، وتجري أبحاثاً صناعية وتحليلات لأبرز التوجهات، وتنظم بعثات تجارية واجتماعات ثنائية.

تأسست "فنتشرز الشرق الأوسط" في عام 2002، وهي شركة استشارات إدارية دولية تقدم خدمات استشارية تجارية استراتيجية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ البداية، قام فريق القيادة التنفيذية متعدد الجنسيات التابع لها

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