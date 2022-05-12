البرنامج يستمر ليومين ويشمل 21 عرض تقديمي لخبراء محليين وعالميين

الدوحة، قطر: كشف ميليبول قطر 2022، المعرض الدولي الرائد في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 24 و26 مايو الحالي، عن استضافة برنامج ندوات على هامش دورته الرابعة عشرة. ويتمحور البرنامج حول إدارة أمن الفعاليات الكبرى والحلول المتاحة لمكافحة مخاطر الأمن السيبراني المتزايدة.

وينطلق البرنامج، الذي يستمر ليومين، الأربعاء 25 مايو بحضور خبراء محليين وعالميين، ويشتمل على 21 عرضاً تقديمياً يبحث في جميع جوانب أمن الفعاليات الكبرى. ويلقي الكلمات الرئيسية في البرنامج كلّ من ممثل لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FFIA قطر 2022™️، والجنرال مارك بوجيه، قائد فرقة الدرك الفرنسية المتخصصة في التحقيقات السيبرانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانسوا جوليان، مدير فعاليات ميليبول: "تُعد قطر الوجهة الأمثل لاستكشاف حلول إدارة أمن الفعاليات الضخمة، وذلك تزامناً مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، أضخم فعالية رياضية في العالم، شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن تقديم أجندة متنامية من الفعاليات الرياضية البارزة مثل جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، التي تنطلق العام القادم بعقد لمدة عشرة أعوام، ودورة الألعاب الآسيوية 2030".

ويقدم الخبراء المشاركون خلال البرنامج عدداً من العروض التقديمية التي تناقش المنهجية الشاملة لإدارة أمن الفعاليات الكبرى، فضلاً عن البحث في سبل إنشاء برامج الأرصاد الجوية القائمة على الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى مستويات الاستجابة لتغييرات الطقس. ويشارك أحد المستشارين رفيعي المستوى من شركة فريكونتيز النمساوية بعض الدروس المستخلصة من مراكز التحكم حول دعم الفعاليات الرئيسية.

ويتمحور اليوم الثاني من البرنامج حول مجالي الأمن والأمن السيبراني، وذلك على خلفية توقعات شركة ريبورت لينكر، مزود حلول الذكاء المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بنمو سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وفق معدل نمو سنوي مركب ليصل بحلول عام 2027 إلى 44.7 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بقيمته الحالية البالغة 20.3 مليار دولار أمريكي. ويستعرض ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر تأثير حرب الجيل الخامس، التي تجري بشكل رئيسي من خلال التدخل العسكري غير المباشر، مثل الهندسة الاجتماعية والمعلومات المضللة. كما يسلط ممثلو الرابطة العربية للأمن السيبراني الضوء على تطبيق الدبلوماسية السيبرانية الفعالة. ويناقش عدد من خبراء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة من القضايا مثل استراتيجيات الأمن السيبراني وسبل اختراق شبكات تتميز بدرجة عالية من الأمن، فضلاً عن تأمين شبكات الجيل الخامس. كما يقدم ممثلو قناة الجزيرة وشركة هواوي وشبكة بي إن عروضاً تقديمية أخرى.

ومن جانبه، قال اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر: "يتيح البرنامج المجال للمتخصصين في مجال الأمن في قطر والمنطقة والعالم مشاركة خبراتهم ومعارفهم مع الحضور سعياً لضمان مستقبل أكثر أماناً للجميع".

ويُقام البرنامج على هامش المعرض الرئيسي الوحيد من نوعه في القطاع الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وبتنظيم من وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم التي تتخذ من باريس مقراً لها والمتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية ممثِلةً عن ائتلاف جي آي إي ميليبول بقيادة سيفيبول، شركة الاستشارات والخدمات لوزارة الداخلية الفرنسية. ويضمّ المعرض مشاركين من 23 دولة من مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، علماً أن 58% منهم من الروّاد الجدد إلى المعرض. كما يستضيف المعرض خمسة أجنحة وطنية دولية، تمثل كلاً من فرنسا، المتوقع أن تضم أكثر من 20 شركة، وأمريكا الشمالية وألمانيا وإيطاليا والنمسا، التي تشارك للمرة الأولى.

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