الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد كانو للآليات، إحدى أقسام شركة كانو للصناعة والطاقة، لعرض ما تملكه من معدات مبتكرة ومتقدمة، إلى جانب أحدث إضافاتها في مجال معدات البناء، في معرض الخمسة الكبار بالرياض، المملكة العربية السعودية، الذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 31 مارس/آذار 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتعد كانو للآليات شركة المعدات الصناعية الرائدة في المملكة، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات.

وتستعد كانو للآليات، التي تُعد مُمثلاً للعديد من الشركات المصنعة الرائدة في مجال صناعة آلات البناء، لعرض أحدث مجموعة من معدات البناء عالية التقنية ومعدات مناولة المواد ومن أهمها معدات شركات XCMG وMagni Telescopic Handlers Lux Solar وPramac and Johnson Arabia. وتتوفر الآلات أيضًا بنظام التأجير بغرض الشراء.

وشاركت كانو للآليات بانتظام لسنوات في الأحداث الرائدة ذات الصلة لعرض مجموعة واسعة من منتجات قطاع البناء، بهدف تقوية الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة. وتركز كانو للآليات هذا العام على عرض العديد من المنتجات المبتكرة والمتقدمة، التي تتناسب مع المحاولات العالمية والإقليمية لتسخير التكنولوجيا المدفوعة بالابتكار.

وفي قطاع البناء، تركز كانو للآليات على إنشاء شبكة قوية من العلامات التجارية الرائدة في السوق وإبرام الشراكات مع شركاء ومبتكرين متخصصين دوليين ومحليين لتقديم حلول تناسب كل الاستخدامات الصناعية الممكنة.

وعلق السيد علي عبد الله كانو، رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة على المشاركة قائلاً: “يُسلط التخطيط القوي للمشاريع الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030. وعلى الرغم من آثار الوباء، يشهد قطاع البناء الإقليمي نموًا مستدامًا، ويُعد هذا علامة علامة إيجابية للقطاع، مما سيؤدي إلى فتح مجالات جديدة للأنشطة الاقتصادية التي ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة. وتبقى كاتو للآليات ملتزمة دائمًا بالمساهمة في النمو والتطوير عبر إدخال تحسينات الجودة لقطاع البناء".

وأوضح السيد أحمد فوزي كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: "لقد استخدمنا دائمًا مثل هذه المنصة لعرض حلولنا القائمة والجديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز علاقاتنا وشبكتنا عبر قطاع البناء بأكمله. ونحن نهدف أيضًا إلى التواصل مع الشركاء الدوليين الذين يخططون للدخول بقوة في المنطقة".

وتعتبر كانو للآليات قسمًا في شركة كانو للصناعة والطاقة، ومقدم حلول رائد في مجال توريد وخدمة وتأجير المعدات المختلفة مثل معدات مناولة المواد ومعدات اللحام ومعدات البناء والمحركات ومعدات توليد الطاقة والرافعات المتنقلة والضواغط ومنصات العمل الجوية ومعدات التنظيف والمعدات الزراعية والصناعية الأخرى والخدمات التي تتراوح بين الحلول المستدامة مرورًا بالهندسة الذكية والخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد شركات Perkins وHyster وCombilift وGrove من Manitowoc وHiab وSnorkel وXCMG وAusa وBohler وHyundai Welding Equipment من أبرز الشركات المصنعة للمعدات التي تمثلها كانو للآليات في المملكة العربية السعودية. وتتمتع جميع الآليات بدعم شبكة خدمة قوية وتوافر قطع الغيار اللازمة في جميع أنحاء المملكة. وتقدم كانو للآليات حلاً مميزًا لتأجير المعدات يعرف باسم "كانو رينت".

أُطلق معرض الخمسة الكبار السعودي في المملكة العربية السعودية في عام 2010 بهدف تجهيز قطاع البناء في المملكة بشكل كامل وسط خطط التنمية الضخمة، وهو الحدث الإنشائي الرائد في المملكة.

ويُقام معرض الخمسة الكبار السعودي الذي يجري الآن في الرياض، ليكون بمثابة شهادة حقيقية على جاذبية المملكة المتزايدة في مجال البناء عالميًا، حيث يجمع المعرض ممثلي الصناعة لدعم أهداف رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.

تُعرض منتجات كانو للآليات في المعرض في الجناح رقم OS250.

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