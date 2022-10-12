دبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022، تستعرض «غروب – آي بي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، مميزات منصتها الموحدة للمخاطر السيبرانية القائمة على استقصاء التهديدات. وسيتمكن زوار الحدث التكنولوجي الأكبر والأشهر في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام خلال الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، من معرفة المزيد حول المجموعة الكاملة من حلول «غروب – آي بي» المخصصة لاستقصاء بيانات ومعلومات التهديدات الإلكترونية والتصدي لها.

وبهذه المناسبة، قال أشرف كحيل، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «غروب – آي بي»: "يسعدنا في غروب - آي بي المشاركة في فعاليات معرض جيتكس 2022، الحدث الأبرز لصناعة التكنولوجيا في الشرق الأوسط، إذ تؤكد هذه المشاركة حضور أعمالنا القوي والمتزايد في المنطقة، وتتوج عملنا الكبير المبذول لتعزيز قدراتنا وخبراتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لشركة «غروب – آي بي» في معرض جيتكس من خلال الشراكة مع شركة سباير سوليوشنز، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأتي هذه المشاركة بعد أقل من 18 شهراً فقط من تأسيس الشركة لمركز الشرق الأوسط وأفريقيا لاستقصاء بيانات وأبحاث التهديدات الإلكترونية في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأضاف كحيل قائلاً: "نتطلع في غروب – آي بي للاجتماع مع القاعدة الواسعة والمتنامية من عملاء شركة سباير سلويوشنز، والتي تشمل بعض أبرز المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة، إلى جانب لقاء ممثلين عن منظومتها المميزة من الشركاء".

وفي اليوم الافتتاحي لمعرض جيتكس 2022، شاركت سفيتلانا أوستروفسكايا، المحللة الرئيسي للاستجابة للحوادث والكشف الجنائي الرقمي لدى «غروب – آي بي» في مؤتمر المعرض، حيث سلطت الضوء على قدرات تقييم التهديدات التي تتمتع بها «غروب – آي بي»، وقدرتها على مساعدة على اكتشاف التهديدات الخفية داخل الشبكات.

الازدهار المتواصل لأعمال «غروب – آي بي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

منذ إطلاق المقر الإقليمي للشركة في دبي، بذل محللو "غروب- آي بي" جهوداً كبيرة لحماية الشركات في المنطقة ومستخدمي الإنترنت من خلال اكتشاف مجموعة من التهديدات السيبرانية التي تطلقها مجموعة من الجهات الخبيثة الفاعلة.

في تقريرها الخاص بتهديدات برامج الفدية لعام 2021 - 2022، ألقت "غروب-آي بي" الضوء على كيفية تحميل البيانات الخاصة بـ 147 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواقع تسريب البيانات الخاصة ببرامج الفدية بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، حيث اكتشف خبراء الشركة مؤخراً أن 17 شركة إماراتية تم استهدافها من قبل عصابة برامج الفدية التي تحمل اسم "كونتي".

وفيما يتعلق بحماية المستخدمين، كشف فريق حماية المخاطر الرقمية لدى «غروب – آي بي» عن كيفية استهداف المستخدمين في الشرق الأوسط من خلال برنامج (Classiscam.) برنامج الاحتيال المتطور والمتاحة كخدمة، حيث أظهرت النتائج التي توصلت إليها الشركة أن أكثر من 280 مستخدماً في الشرق الأوسط وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال هذه في عام 2022، حيث بلغ متوسط المبالغ المسروقة من قبل المستخدمين 1،961 درهماً (534 دولاراً).

كما اكتشف فريق حماية المخاطر الرقمية التابع لمجموعة «غروب – آي بي» أيضاً أكثر من 120 ألف اسم نطاق احتيالي مرتبط بحملة واسعة شهدت انتحال جهات خبيثة لهوية أكثر من 500 علامة تجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، كشف خبراء الشركة عن أكثر من 15 ألف صفحة ويب مزيفة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية احتيال معقدة للموارد البشرية على مدار العام الماضي، إلى جانب أكثر من 200 اسم نطاق مرتبط بعملية احتيال استثمارية مزيفة.

منصة التهديدات الموحدة

أطلقت «غروب – آي بي» منصة التهديدات الموحدة في شهر يونيو 2022، وهي عبارة منظومة متكاملة من الحلول التي تعمل توفير رؤية شاملة لسجل التهديدات التي تواجه كل شركة، وتعمل على تخصيص دفاعات السيبرانية الأنسب ضدها بشكل فوري، الأمر الذي يوفر للشركات حماية شاملة وفاعلة من التهديدات التي تطلقها الجهات الخبيثة.

وتوفر منصة التهديدات الموحدة للشركات القدرة على نشر ودمج مجموعة كاملة من حلول «غروب – آي بي» الإلكترونية، بما في ذلك خدمات XDR المُدارة، وحلول إدارة الهجمات، والحماية من الاحتيال، وحلول الكشف الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث، وخدمات استقصاء بيانات التهديدات.

وتتواجد «غروب – آي بي» في معرض جيتكس بالجناح الخاص بشركة سباير سوليوشنز رقم H2-B1، حيث سيتوفر فريق العمل على مدار أيام المعرض لمناقشة احتياجات الأمن الإلكتروني المختلفة للعملاء.

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نبذة عن «غروب-آي بي»

تعتبر «غروب-آي بي» واحدة الشركات العالمية الرائدة في تطوير حلول الحماية الإلكترونية المخصصة للكشف عن الهجمات الإلكترونية وصدها، وتحديد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتحقيق في جرائم التكنولوجيا الفائقة وحماية الملكية الفكرية، ومقرها في سنغافورة. وتقع مراكز الأبحاث واستقصاء بيانات التهديدات التابعة للشركة في منطقة الشرق الأوسط (إمارة دبي)، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة)، وفي وأوروبا (أمستردام)، وفي روسيا (موسكو).

وقد تم تصنيف نظام استقصاء بيانات التهديدات والاسناد التابع لشركة «جروب-آي بي» كأحد أفضل الأنظمة من قبل نخبة من شركات الأبحاث العالمية مثل جارتنر، وفريستر، وآي دي سي. كما أشادت وكالة التحليل الأوروبية الرائدة (KuppingerCole Analyst AG) بإطار عمل استقصاء بيانات التهديدات الخاص بشركة «جروب-آي بي» (المعروف سابقًا باسم TDS والمخصص للأبحاث الاستباقية والحماية من التهديدات الإلكترونية المعقدة وغير المعروفة) وتكريمه كأبرز أطر العمل المخصصة لاكتشاف تهديدات الشبكات والاستجابة لها، كما أشادت الوكالة أيضاً بشركة «جروب-آي بي» نفسها ومنحتها لقب الشركة الرائدة في الابتكار وتطوير حلول الحماية. وقامت كذلك مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر بمنح منصة "استقصاء بيانات التهديدات" الخاصة «جروب-آي بي» بلقب أبرز مورد لحلول الكشف عن اكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت؛ في حين منحت مؤسسة فروست آند سوليفان شركة «جروب-آي بي» جائزة التميز في الابتكار عن منصة الحماية من المخاطر الرقمية، وهي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحديد المخاطر الرقمية والتخفيف من حدتها ومواجهة هجمات انتحال الهوية التجارية باستخدام التقنيات الحاصلة على براءة اختراع للشركة.

كما تعتبر «جروب-آي بي» من الشركاء البارزين في التحقيقات العالمية التي تقودها منظمات ووكالات إنفاذ القانون الدولية مثل اليوروبول والإنتربول. وهي أيضاً عضو في المجموعة الاستشارية لأمن الإنترنت التابعة لمركز يوروبول الأوروبي للجرائم الإلكترونية (EC3) الذي تأسس بهدف تعزيز التعاون بين اليوروبول وشركائها من غير العاملين في مجال إنفاذ القانون.

وتتكامل خبرة «جروب-آي بي» الكبيرة في استقصاء بيانات التهديدات والذكاء الإلكتروني مع المنظومة المتكاملة من البرامج المتطورة وحلول الأجهزة المصممة لمراقبة الهجمات الإلكترونية وتحديدها ومنعها. تتمثل مهمة «جروب-آي بي» في مكافحة الجرائم عالية التقنية وحماية العملاء في الفضاء الإلكتروني ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ولتحقيق ذلك، تقوم «جروب-آي بي» بتحليل التهديدات السيبرانية، وتطوير البنية التحتية الخاصة لمراقبتها، والاستجابة للحوادث، والتحقيق في الجرائم المعقدة ذات التقنية العالية، وتصميم تقنيات وحلول وخدمات فريدة للتصدي لمختلف الهجمات الخبيثة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

جوناثان روسون

مدير علاقات عامة (الشرق الأوسط وإفريقيا) ib.com-pr@group| ib.com-j.rowson@group

+971 56 1347 808

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