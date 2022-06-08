تسعى الشركة الرائدة في مجال معدات وخدمات السلامة البحرية إلى الاستفادة الكاملة من مشاركتها عبر التفاعل البناء مع المعنيين في القطاع البحري بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي اليونان: تشارك مجموعة "دولفين مارين"، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال معدات وخدمات السلامة البحرية، في "معرض بوسيدونيا" 2022، أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الشحن البحري على مستوى العالم. وتعد هذه أول مشاركة للشركة في هذا المعرض التجاري الذي سيساعدها على ترسيخ مكانتها الرائدة وحضورها المتزايد في المنطقة. ونظرًا لمكانتها الراسخة وإنجازاتها الرائدة، ترى "دولفين مارين" أن مشاركتها في "معرض بوسيدونيا" 2022 ستعود بالفائدة على المؤسسة وعلى القطاع البحري بشكل عام، وتأمل الشركة في الاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها المعرض لتعزيز نجاحها والتوسع في أسواق جديدة، إضافة إلى توسيع نطاق أعمالها. وقال المهندس حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة "دولفين مارين": "يعد معرض بوسيدونيا منصة مهمة لتعزيز النمو في القطاع البحري العالمي. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، حُرمت الصناعة من فرص التواصل عبر هذا الحدث العالمي. لذا، سيشكل هذا العام علامة فارقة بالنسبة للكثيرين، بمن فيهم دولفين مارين. وستكون تجربة فريدة من نوعها أن نشارك جنبًا إلى جنب مع أكبر الشركات التي تعرض مشاريع وتقنيات ومنتجات وخدمات جديدة ومبتكرة." تعزيز سوق الشرق الأوسط منذ تأسيسها في مدينة الإسكندرية المصرية عام 1977، ازدهرت "دولفين مارين" وحققت نجاحات كبرى، وأسهم التزامها بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات وفق أعلى مستويات الجودة، في ترسيخ مكانتها وتوسعها خارج جمهورية مصر العربية، ففي عام 2012، أسست فرعًا لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرار نجاحها وتميزها، وسعت الشركة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2019، مع إطلاق "دولفين سبيد بوتس" في مصر. وأضاف الباجوري: "حققنا نجاحًا باهرًا خلال السنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع حاليًا إلى مزيد من التوسع. وستسهم الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن في دعم خططنا وتعزيز نمونا. ومن خلال "معرض بوسيدونيا"، نسعى للوصول إلى العملاء المحتملين في المنطقة وخارجها من خلال عرض مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة، بما يسهم في تعزيز علاقاتنا التجارية وإبرام شراكات استراتيجية جديدة، فهدفنا هو أن تتوسع "دولفين مارين" من مجرد شركة تصنيع محلية وإقليمية إلى علامة تجارية عالمية." يشار إلى أن "معرض بوسيدونيا" 2022 يسلط الضوء على أهم القضايا التي تواجه المجتمع البحري العالمي بما في ذلك تأثير الارتفاع في أسعار الطاقة، والتحول الذي يشهده قطاع الطاقة، وأهمية إزالة الكربون من القطاع البحري، واللوائح والقوانين البيئية، وكفاءة سلاسل التوريد، وغير ذلك من قضايا مهمة. ويعد المعرض سوقًا عالميًا لشركات بناء السفن وموردي معدات الشحن والخدمات ذات الصلة التي تعرض أحدث المعدات والتقنيات والمشاريع المالية والخدمية. #بياناتشركات - انتهى -