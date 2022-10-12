استقطب من 19493 زائر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اختتمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات النسخة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022)، والتي نظمتها مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وسجلت هذه النسخة مشاركة قياسية، حيث استقطبت أكثر من 19493 الف زائر، وبزيادة قدرها 15% عن الدورة السابقة، فيما زادت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15 % مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في العام 2018 أما عدد الشركات العارضة فقد استقطب المعرض شركات من 33 دولة حول العالم بزيادة 121% عن الدورة السابقة، وكانت نسبة الشركات التي تشارك لأول مرة في المعرض 8% بينما استحوذت الشركات الوطنية على 34% من إجمالي العارضين.

وشارك في نسخة هذا العام 120 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم في زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع الدورة السابقة، بما فيها وفود من المملكة العربية السعودية والبحرين وسنغافورة ومصر واليونان والعراق وإيطاليا وإثيوبيا، بالإضافة إلى وفد من منظمة الإنتربول.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عن شكره وتقديره لكافة الشركاء ولكل من أسهم في إنجاح النسخة السابعة من هذا الحدث الدولي البارز، مؤكداً الدور البارز الذي لعبه المعرض كمنصة عالمية جمعت هذه الكوكبة من المؤسسات والشركات اجتمعوا في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي الحبيبة التي استضافت هذا التجمع الدولي.

وقال أننا فخورون بما تحقق من منجزات على صعيد المشاركات واللقاءات ومحاور النقاشات والعروض المصاحبة لمعرض آيسنار والتي مثلت حلقات حوارية علمية حول أفضل السبل والمعايير المستخدمة حول العالم في مجالات الأمن بكافة أشكاله والحماية والوقاية. مشيراً إلى أن هذا النجاح دافعاً لبذل المزيد من الجهود لتحقيق استدامة التميز في مسيرة هذا المعرض الدولي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " كانت النسخة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) استثنائية بكل المقاييس، فقد شهدت زيادة في عدد الشركات العارضة بنسبة 121%، وارتفاع المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15%، واستقطبت 19,493 زائر، هذه الأرقام تشكل قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل مجموعة أدنيك في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة تماشياً مع جهودها لتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للأحداث الكبرى. ومكانة مجموعة أدنيك كواحدة من أبرز وأبرز اللاعبين الدوليين في قطاع المعارض والمؤتمرات من خلال تنظيمها وجذبها لأهم الأحداث العالمية الكبرى.

وبدوره، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: " حققت نسخة هذا العام من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر مشاركة قياسية على المستويات كافة، ونقدر دعم شركائنا من القطاعين العام والخاص، وعلى رأسهم وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذين ساهموا بشكل كبير في نجاح المعرض وتعزيز مكانته كوجهة للمختصين في قطاع الامن الوطني السيبراني من جميع دول العالم.

12 ورشة عمل رفيعة المستوى في اليوم الأخير

وشهد اليوم الثالث والأخير 12 ورشة عمل رفيعة المستوى، بدأت بمختبر الابتكار لشرطة أبوظبي، وتلتها كلمة رئيسية لسعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإنابة حول تأسيس مركز محلي لإدارة الأزمات في إمارة أبوظبي، ثم ورشة عمل بعنوان " إعادة تصور المدن الآمنة في عالم متصل بشكل متزايد" قدمها المهندس عارف محمد الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي.

واشتمل اليوم الأخير على ورشة عمل سلط خلال الويسيوس شينج، رئيس قسم الأمن في هواوي الإمارات الضوء على السياسات الحالية للامن السيبراني والتطور المتسارع للمخاطر السيبرانية، وورشة عمل أخرى بعنوان "المرونة الإلكترونية في الاقتصادات النامية - تعزيز التحول الرقمي الآمن" قدمها عارف حسن مدير الحسابات الاستراتيجية، يو إل، وتلتها ورشة بعنوان " أمن الاتصالات والبيانات والبنية التحتية للعمل عن بُعد والمدينة الذكية" قدمها أندرو دولجانو، نائب الرئيس لإدارة المنتجات الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة كاتم، ومن ثم ورشة عمل رفيعة المستوى حول " آثار تغير المناخ على الأداء المستقبلي للدفاع المدني" قدمها المقدم د. إبراهيم المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وشهد اليوم الأخير أيضاً جلسة حوارية بعنوان " المضي نحو الامام: الحفاظ على الأصول والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة" شارك فيها جون بيكنيرم الرئيس التنفيذي لشركة هورايزن تكنولوجيز، و أثول توماس ريتشارد ييتس، أستاذ مساعد، العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة خليفة، أندرو دولجانو، نائب الرئيس لإدارة المنتجات الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة كاتم، وكذلك الدكتور أكسل واي بوشمان، المدير التنفيذي لمختبر واثق.

وتلاها ورشة عمل بعنوان " مسيرة القرصنة" قدمها البروفيسور بول دبليو بوتيت، مساعد أستاذ علوم الحاسوب، والأمن السيبراني في كلية جنيف بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي، ودعم القرار الذكي لنظام إدارة الحوادث ومنصة الإجراءات المتكاملة قدمها المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

واختتمت ورش العمل رفيعة المستوى التي استضافها معرض آيسنار بورشة عمل بعنوان “ توظيف الروبوتات والمركبات الكهربائية للاستجابة للطوارئ " شارك فيها محمد بني هذيل المؤسس والرئيس التنفيذي الشريك القدرة العالمية لتمثيل الشركات، وأخيراً مقابلة بعنوان " إنجاز المزيد بموارد أقل: مواجهة تحدي الموارد من خلال التكنولوجيا في حماية البنية التحتية" شارك فيها ربيع بو راشد، الرئيس التنفيذي لشركة "فيدز" لحلول الدرونز.

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