الرياض: أسهم نظام الرعاية الصحية في المملكة في تقليل حدة وتداعيات جائحة كوفيد-19، نتيجة الدعم المتزايد الذي أولته حكومة المملكة لبرامج الرعاية الصحية، وفي مقدمتها برامج التأمين الصحي التي توفر العديد من الخدمات العلاجية والوقائية وبرامج التوعوية الصحية.

وانسجاماً مع أهمية خدمات وبرامج التأمين الصحي، ومواكبتها لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرامج التحول الصحي الهادفة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، أدرجت ندوة التأمين السعودي 2022، ضمن أولويات أعمالها البحث في التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التأمين الصحي، والبحث في حجم دور وأهمية هذا القطاع، إلى جانب العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين، مثل "النمو الاقتصادي وتطورات صناعة التأمين"، و"التقنية التأمينية وقيمتها المضافة"، و"تطور سوق إعادة التأمين السعودي"، و "مستقبل التأمين الصحي"، فضلاً عن البحث في قضايا متنوعة تتعلق بدور شركات الخدمات المساندة في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع،ـ مثل الدور الذي يلعبه تأمين الحماية والادخار في مستقبل الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى استشراف آفاق المستقبل ومسيرة النمو.

وتسلط الندوة الضوء على التجارب والتحديات التي تعرض لها قطاع التأمين خلال فترة الجائحة وسبل تطوير قطاع التأمين، بما في ذلك رقمنة الخدمات والمنتجات التأمينية، حيث من المتوقع أن تضم النسخة السادسة أكثر من 1000 مختص ومهتم بقطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي.

وضمن هذا الإطار، قال المتحدث الإعلامي بإسم قطاع التأمين، الأستاذ عادل العيسى: "تهدف ندوة التأمين السعودي السادسة هذا العام إلى دراسة التحديات التي واجهت قطاع التأمين الصحي خلال أزمة جائحة كورونا، ووضع الحلول لمعالجتها، وهو الأمر الذي يسهم في تمكين قطاع التأمين الصحي من تعزيز مجمل نظام الرعاية الصحية في المملكة".

وأضاف العيسى: "لاشك أن الجائحة مثلت تجربة أكثر شمولاً للتحديات التي تعرضت لها نظم الرعاية الصحية في العديد من البلدان، وقد شهدنا نماذج لدول عديدة لم تستطع الصمود أمام الجائحة، وهو الأمر الذي شكل هاجساً مؤرقاً لدى الجميع، حيث تسعى ندوة التأمين السعودي إلى التركيز على قطاع التأمين الصحي، بوصفه أكثر القطاعات التأمينية، التي تعد ضرورية لحماية صحة المجتمع، سواء عبر الجانب العلاجي أو الوقائي".

ويذكر أن الندوة ستنعقد برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وتنظمها لجنة التأمين السعودي "تحت شعار "نمو وتطور"، في فندق فور سيزونز الرياض، يومي 28 و29 سبتمبر 2022.

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