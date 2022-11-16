افتُتح المنتدى بحلقة نقاش قادها نخبة من صناع القرار في مجال تقنية البلوك تشين بحضور ما يقارب 250 من متابعي تقنية البلوك تشين وعدد كبير من المستثمرين والعاملين في العديد من القطاعات ونظام تقنية البلوك تشين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت رمزك التزامها التام لدعم تقنية البلوك تشين ضمن خططها المستقبلية في مبادرتها السنوية التي اختتمتها مؤخرًا – منتدى سمارت تشين في دبي (13 نوفمبر، فندق أرماني، برج خليفة، دبي).

يتمثل هدف هذا المنتدى بالتأكيد على رؤية مجموعة رمزك وإحداث ثورة في النظام البيئي لتقنية بلوك تشين التي انتشرت سريعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير تقنية البلوك تشين لجميع العملاء. لأنه حتى الآن 3 في المائة فقط من جميع المستخدمين المحتملين على دراية بتقنية البلوك تشين ولديهم إمكانية الوصول إليها: هدف رمزك هو الوصول إلى نسبة 97 بالمائة المتبقية، حيث تريد إجراء تحول ثوري في نظام البلوك تشين.

يتيح هذا المنتدى للحاضرين تطوير مفاهيم وأساليب مستدامة تهدف إلى تعزيز مستقبل الأصول الرقمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

تم طرح عدد من الموضوعات الشيقة خلال المنتدى، حيث تحدث السيد باتريك كامبوس، كبير مسؤولي الاستراتيجية بشركة سيكيورنسي أحد المشاركين الرئيسيين في المنتدى، عن موضوع "مستقبل الأصول الرقمية وكيف تعمل بلوك تشين على تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية". كانت هناك أيضًا حلقة نقاش مهمة للغاية حول "تكوين مستقبل الأصول الرقمية في الحقبة السادسة من الابتكار".

وفي حديثه الموجه إلى قادة الصناعة والمبتكرين في المنتدى، أوضح سليمان الرفاعي، الشريك المؤسس في زنيك ورمزك، أن شركته قد استلهمت من رؤية الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدة في تقنية بلوك تشين والتركيز على تقديم هذه التقنية لكافة العملاء.

وقدم السيد الرفاعي بخطابه كمتحدث رئيسي خلال منتدى سمارت تشين، سوق زنيك NFT. حيث يتم تشغيله من خلال تقنية زنيك بلوك تشين، والذي يمكن العملاء من اكتشاف وجمع وبيع منتجات NFT خلال هذا السوق.

كما تحدث السيد الرفاعي عن ميزات تطبيق زنيك الذي يعد أحد أكثر المنتجات تميزاً في نظام زنيك البيئي. التطبيق عبارة عن نظام إدارة كامل خاص به ويعمل كمحفظة آمنة على الهاتف الذكي، حيث يحتوي التطبيق أيضًا على أول نظام محادثة على الإطلاق من بلوك تشين والذي يتم تشفيره من طرف إلى آخر ولامركزي بالكامل، ويحتوي نظام المحادثة على خاصية الصوت والصورة التي تمكن المستخدمين التواصل مع بعضهم البعض أو إجراء وتبادل المعاملات المختلفة بينهم. كما تم ربط تطبيق زنيك ببطاقة خصم زنيك وزنيك هب. التطبيق مدعوم بالتكامل البيومتري وكلمات الاسترداد لزيادة درجات الأمان.

كما تطرق إلى ورقة رمزك البيضاء التي تم الحديث عنها باعتبارها عامل تمكين رئيسي للويب3.0 وتحليل مفصّل للنظام البيئي لتقنية زنيك بلوك تشين.

يتألف المستند من وصف تقني تفصيلي عن كيف أن الترميز هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي

وصرح الرفاعي قائلاً " تسعى مجموعة رمزك للتأكد من تملك الأفراد نظام بيئي رقمي يمكنهم من خلاله استخدام تقنية بلوك تشين وتسمح بترميز جميع أصولهم ". وتابع حديثه بأنه "نظرًا لأن ترميز الأصول الرقمية بات أساساً في خارطة الطريق المالية في العالم، فإن هدف رمزك معالجة فجوة سوقية مهمة لتخزين الأصول الرقمية وتأمينها ". كما تؤكد تقنية زنيك على فكرة التبني الجماعي لهذه التقنية وأن تصبح متاحة للجميع.

وأضاف الرفاعي أن الهدف الرئيسي لمجموعة رمزك من خلال زنيك بلوك تشين هو التركيز على 97٪ من الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى تقنية بلوك تشين".

قال اروين دوكتر، الشريك المؤسس في زنيك ورمزك: " سيصل سوق الترميز وفقًا للتوقعات إلى حجم عالمي يبلغ حوالي 24 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. ويتيح النظام البيئي لزنيك وتقنية البلوك تشين المتطورة الخاصة للمستخدمين المشاركة في هذا السوق الواعد."

وصرح وليد أحمد النصيرات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة رمزك:"تزيد الأصول الرمزية من سيولة السوق، كما أنها تلغي علاوة السيولة المرتبطة بالاستثمارات التي عادة ما تكون أكثر صعوبة أو تستغرق وقتًا طويلاً في البيع، مثل الأشياء الفنية أو العقارات أو أي فرصة استثمارية أخرى."

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- انتهى -

حول مجموعة رمزك:

مجموعة رمزك هي مجموعة من الشركات التي تقدم خدمات متنوعة في مجالات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال تقنيات البلوك تشين، والبحث والتطوير الرقمي، وتقنيات رموز غير قابلة للاستبدال، وميتافيرس، وغيرها الكثير. رمزك هي مطور النظام الثوري لتقنية البلوك تشين " زنيك بلوك تشين" المستوحى من رؤية دبي وتطلعاتها.

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