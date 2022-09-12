فايد: أصبح دمج الجانب البيئي في جميع القطاعات العملية ضرورة لا يمكن تأجيلها، وبالأخص في القطاع المصرفي لدوره الفعال في سد فجوة تقديم السندات والتمويلات الخضراء، ودعم ممارسات الاستدامة البيئية لمكافحة تغير المناخ وتحييد الأثر الكربوني، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP27.

شارك بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بفعاليات "منتدى البيئة والتنمية 2022 .. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ COP27"، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2022، برعاية وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وبحضورٍ واسع من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وبصفته الراعي المصرفي الرسمي للمنتدى، اعتزم بنك أبوظبي الأول مصر المبادرة ومشاركة خبراته المحلية والعالمية في تعزيز المجالات الخضراء والاستدامة بحضور زخم من كبرى المؤسسات العامة والخاصة، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية البنك الرائدة، تحضيرًا لمشاركته في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

في اليوم الأول من الفعاليات، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن فخر البنك بالمشاركة في فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022، كأحد أكبر مؤسسات القطاع المصرفي، التي تتبنى وتنتهج الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وتدعمها بستمرار.

وأكد فايد أن دمج الجانب البيئي في جميع القطاعات العملية ضرورة لا يمكن تأجيلها، وبالأخص في القطاع المصرفي لدوره الفعال في سد فجوة تقديم السندات والتمويلات الخضراء، والتي بدورها تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق استراتيجية مزيج الطاقة 2035. مضيفًا أن مساهمة القطاع حيوية في مساعدة المشروعات والمؤسسات بمختلف أحجامها في انتهاج ممارسات الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ لتحييد الأثر الكربوني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحضيراتها لاستضافة قمة المناخ COP27.

ويشارك بنك أبوظبي الأول أيضًا في جلسة نقاشية في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى بعنوان "المناخ والتمويل الأخضر"، حيث يلقى الضوء على التزام البنك تجاه دعم وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات الكربونية، وأفضل استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك أبوظبي الأول - مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bankfab.com/en-eg