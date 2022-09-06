أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عن مشاركته في فعاليات "منتدى البيئة والتنمية 2022 .. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ COP27"، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، بالقاهرة في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2022، بحضورٍ واسع من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، وبرعاية وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وتأتي مشاركة البنك في إطار استراتيجيته الواعدة وإيمانه الراسخ بأهمية التطرق للقضايا البيئية ومحاربة تغيير المناخ، حيث يعمل بنك أبوظبي الأول مصر دائمًا على تعزيز المبادرات الخضراء بالقطاع المصرفي وخارجه. ولذلك يشارك البنك بصفته الراعي المصرفي الرسمي للمنتدى، والذي يسلط الضوء على الابتكار والتقدم في مجال حماية البيئة، والتحديات الرئيسية التي تواجه تغيُّر المناخ، علاوة على أفضل استراتيجيات التنمية المستدامة اللازمة.

في اليوم الأول للفعاليات، يسلط محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر ، الضوء على أهمية دمج الجانب البيئي في جميع القطاعات العملية، وبالأخص القطاع المصرفي ودوره الفعال في سد فجوة تقديم السندات والتمويلات الخضراء، والتي تساعد المشروعات والمؤسسات في دمج الممارسات البيئية والمستدامة في مجال عملهم لمكافحة تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحضيرات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

ويشارك شارغيل بشير، الرئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، في جلسة نقاشية بعنوان "المناخ والتمويل الأخضر" تقام في اليوم الثاني، وذلك لمناقشة دور تقديم التمويلات الخضراء في دعم وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة بما يدعم استراتيجية مزيج الطاقة وغيرها من المشروعات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيتحدث بشير عن مساهمة مجموعة أبوظبي في تعزيز مبادرات تحييد الأثر الكربوني إقليميًا ومحليًا، فضلًا عن خططها المستقبلية في نفس الإطار من خلال بنك أبوظبي الأول مصر.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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