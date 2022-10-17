تستعرض فرص النمو الهائلة التي توفرها في قطاع الأغذية والمشروبات

تعزيز مساعيها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات للشارقة

تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، في معرض "سيال باريس 2022” المقامة فعالياته في الفترة بين 15 و19 أكتوبر، والذي يعد أحد أكبر معارض المشروبات والمنتجات الغذائية في العالم، وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في هذا الحدث الهام إلى تعزيز مساعيها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال تسليط الضوء على فرص النمو الهائلة التي توفرها المنطقة وإمارة الشارقة للشركات للإنطلاق إلى الأسواق الأكثر توسعا ونموا.

وتستعرض المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال منصتها المشاركة في المعرض تحت مظلة جناح مركز الشارقة لتنمية الصادرات على مدار خمسة أيام، خططها الاستراتيجية في تطوير مناطق للصناعات الغذائية معززة ببنية تحتية متطورة تؤهلها لاستقطاب الشركات المتخصصة بهذه الصناعات، كما توفر منظومة متكاملة لتلبية متطلبات جميع المستثمرين في سلسلة التوريد الغذائي بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بكل سهولة ويسر، فضلا عن مرافق ومخازن ومستودعات تتكيف وفق متطلبات كل صناعة بحد ذاتها بمعايير وخدمات لوجستية عالمية بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي قريب من المطارات والأسواق الهامة.

منصة مهمة

وقال سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي: "إن معرض "سيال باريس 2022" يشكل منصة تجارية مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على آخر التطورات في مجال التصنيع الغذائي، إضافة الى التواصل مع المهتمين بهذا المجال في ظل حجم المشاركة التي يشهدها من مختلف دول العالم، لذلك فإن مشاركتنا في هذا الحدث العالمي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للترويج للامتيازات التي تمنحها للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب الفرص الاستثمارية الرائدة في سوق الأغذية والمشروبات إلى إمارة الشارقة، بما يعزز مكانتها كأحد أهم مراكز تجارة الأغذية عالميا."

وأضاف المزروعي: حرصت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى إعادة صياغة توجهاتها الاستراتيجية في مجال استقطاب الشركات المتخصصة في تصنيع الأغذية، للمساهمة في تحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الدولة، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال ترقية منشآت المنطقة وتطوير بنية تحتية ومرافق أعدت لتلبية احتياجات صناعات الأغذية والمشروبات المتنوعة، ودعمها لسلسلة توريد المنتجات الغذائية إلى جانب مجموعة واسعة من الحوافز المجزية، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، والتي تسهم جميعا في تعزيز خطط إمارة الشارقة الطموحة نحو النمو المستمر واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي تصدرت فيه الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الثالث عالميا في "مؤشر الثقة في قطاع الأغذية والمشروبات، 2022"، وهو أحد المؤشرات الفرعية الصادر مطلع العام الجاري عن مؤسسة "إيدلمان" الأمريكية للدراسات والاستشارات.

ويستقطب معرض "سيال باريس 2022” الرائد أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع التغذية والمشروبات من أكثر من 100 دولة إلى العاصمة الفرنسية باريس لتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق الحوارات الشيقة والملهمة.

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