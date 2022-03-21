باريس: ستشارك "سيكويا"، وهي شركة أمن سيبراني أوروبية متخصصة في الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، للمرة الأولى في بمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) 2022 الذي ينعقد بدبي في الفترة ما بين 21-23 مارس.

وستعرض الشركة الخبرات الفرنسية عالمية المستوى في المجال السيبراني من خلال منصة "سيكويا.أيو" الموسّعة الرائدة في مجال الكشف والاستجابة عن التهديدات السيبرانية (إكس دي آر)، إضافةً إلى طيف من منتجات معلومات المخاطر الحائزة على جوائز.

حلول مبتكرة وتعاونية لإدارة معلومات المخاطر السيبرانية

يتربّع حلّ "إكس دي آر" على عرش عروض "سيكويا"، حيث يُسخِّر معلومات المخاطر السيبرانية "سي تي آي" لتحييد المخاطر قبل وقوعها. وبفضل ميزة ملاحظات وقاعدة بيانات "سي تي آي"، تضمن "سيكويا" جهوزية الشركات لمواجهة الهجمات السيبرانية بمعرفة متقدمة بالمخاطر وقدرات فعّالة في الكشف والاستجابة لحوادث الهجمات وعمليات نشر قابلة للتطوير.

وفي إطار سعيها لتزويد العملاء من المؤسسات بقدرات مُصممة حسب الطلب لمعلومات المخاطر السيبرانية، طورت "سيكويا" حلّ "سيكويا.أيو تيب". وتُتيح هذه منصة المبتكرة لمعلومات المخاطر إدارة متكاملة لسلسلة قيمة معلومات المخاطر السيبرانية. وصُمم حلّ "سيكويا.أيو تيب" لتحقيق إنتاجية عالية السرعة وكاملة الوظائف لمعلومات المخاطر السيبرانية دون المساس بالجودة. ويساعد حلّ "سيكويا.أيو تيب" الشركات والمجتمعات المعنية على إنتاج معلومات لا يمكن لأي جهة أخرى توفيرها.

وفي هذا السياق، قال ديفيد بيزيول، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية: "يُعدّ معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) المكان المثالي لنا لعرض أحدث منتجاتنا ’سيكويا.أيو تيب‘ لشركائنا المستقبليين. وعلى غرار حلولنا الأخرى، صُمم الحل استناداً إلى الجوهر التعاوني القائم على المجتمع. ولذلك، يُمَكِّن الحلّ منظومة الأمن السيبراني من إنشاء وتبادل معلومات محددة وذات قيمة مضافة عالية. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث في سياق تعزيز وعي الشركات حول العالم بضرورة تبادل معلومات نوعية وواضحة حول أفضل ممارسات الكشف عن مخاطر الأمن السيبراني ومواجهتها".

وسيحضر ديفيد بيزيول، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بشركة "سيكويا" في جناحنا رقم "إي 20"، القاعة رقم 7، للإجابة عن جميع الاستفسارات أو تقديم عرض توضيحي مباشر عن المنتج في هذا الحدث.

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لمحة عن "سيكويا.أيو"

يُعدّ "سيكويا.أيو" حلاً يعمل وفق نموذج البرمجيات كخدمة لتوفير الحماية النشطة، إذ يكشف عن المخاطر ويحيّدها قبل أن تتسبب في حدوث أي مشكلات، مع التركيز على معلومات المخاطر.

وصُمم حلّ "سيكويا.أيو" مع مراعاة الانفتاح والشفافية، فيتكيف مع واقع العملاء ومواردهم لتقديم أحد أقوى الحلول وأكثرها مرونة في السوق. وحصل هذا الحلّ على عدد من الشهادات والجوائز مثل جائزة الحالة الذهبية للأمن السيبراني (عن فئة الكشف عن المخاطر السيبرانية والجائزة الكبرى للجنة التحكيم لعام 2020) وجائزة التحدي السيبراني الكبير ومسابقة "آي نوف". وبفضل أوجه تكامله المتعددة مع صيغ المدخلات والمخرجات (كتيبات التعليمات والاستجابات الآلية ومعيار القيادة والتحكم المفتوح "أوبن سي 2")، يُواكب هذه الحل مسيرة نموّ المؤسسات ويُريح المحللين من أداء المهام البسيطة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sekoia.io.

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