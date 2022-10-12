· مدينة دبي الصناعية تستعدّ للمشاركة في معرض "سيال باريس 2022" من خلال جناح دولة الإمارات بقيادة مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات

· المعرض الذي يجري تنظيمه في العاصمة الفرنسية باريس من شأنه أن يعزّز تجارة الأغذية والمشروبات الدولية، بما في ذلك صادرات دولة الإمارات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا وأستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، عن مشاركتها في معرض "سيال باريس 2022" من خلال جناح دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يجري تنظيمه بقيادة مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات ونخبة من الجهات الحكومية الرائدة. وسوف يستقطب هذا الحدث الرائد أبرز الجهات الفاعلة والخبراء المتخصصين في قطاع التغذية والمشروبات من أكثر من 100 دولة، إلى العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين 15 و19 أكتوبر، لتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق الحوارات الشيّقة والملهمة.

ويطمح الوفد المشارك في هذا المعرض، من خلال جناح دولة الإمارات بقيادة مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إلى تعزيز التجارة الدولية وفرص التبادل التجاري مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا. وبصفتها إحدى أكبر المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة، ستشارك مدينة دبي الصناعية في هذا المعرض لتسليط الضوء على ما تملكه دولة الإمارات من قدرات وإمكانات واسعة في مجال التصنيع والتوزيع.

ونظراً إلى أنّ قطاع الأغذية والمشروبات هو أحد القطاعات الحيوية الرئيسية في مدينة دبي الصناعية بمساحة تأجير إجمالية تتجاوز 23.5 مليون قدم مربع من الأراضي المخصّصة

للأعمال الصناعية، تأتي مشاركة هذه الأخيرة في فعاليات رائدة مثل "سيال باريس 2022" تأكيداً على جهودها الحثيثة للارتقاء بقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، بما ينسجم مع المبادرات الحكومية ذات الصلة، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، ومبادرة "اصنع في الإمارات" ضمن إطار "مشروع 300 مليار".

وفي هذا السياق، صرّح سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، متحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، قائلاً: "يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً انعكس بشكل واضح في قيمة التبادل التجاري ضمن هذا القطاع والتي بلغت 20 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن غرفة تجارة دبي. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الطلب المتزايد على القطاع وتواصل جهود تعزيز الأمن الغذائي".

وأضاف قائلاً: "تأتي مشاركتنا في معرض "سيال باريس 2022" ضمن مساعينا الهادفة إلى تحقيق مستهدفات ملف الأمن الغذائي بدولة الإمارات وتعزيز تنافسية قطاعنا الصناعي، بما يتماشى مع خطط قيادتنا الرشيدة مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 واستراتيجية دبي الصناعية 2030. ونطمح كذلك إلى تسليط الضوء على ما توفره مدينة دبي الصناعية من بيئة أعمال متكاملة ومرنة مدعومة ببنية تحتية متطورة عالمية المواصفات للشركات العاملة في شتى مجالات صناعة الأغذية والمشروبات".

تضطلع مدينة دبي الصناعية بدور محوري على صعيد الأمن الغذائي وقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، حيث تضمّ حالياً مجموعة من أكبر شركات الأغذية مثل "أسماك" و"تمور البركة" وأطعمة "الأميرة"، وذلك إلى جانب نخبة من الشركاء الرياديين الذي يسهمون بشكل فاعل في التوصّل إلى حلول تكنولوجية واعدة من شأنها أن تضمن مستقبل الأمن الغذائي.

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