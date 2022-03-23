ثقة العملاء بالمصارف الإماراتيّة تزداد بشكل كبير من 63٪ في عام 2020 إلى 87٪ عام 2021

والعلامة التجاريّة للمصارف الإماراتية تصل إلى مستوىً غير مسبوق لتبلغ 98٪ في عام 2021

أبوظبي - عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات (الصوت الموحّد والممثِّل لجميع المصارف العاملة في دولة الإمارات) عقد اليوم اجتماعه الأوّل لعام 2022. وكان اجتماعًا رقميًّ إفتِراضيّ ضمّ جميع أعضاء المجلس. وتجسِّد هذه الإجتماعات التعاون الوثيق القائم ما بين أعضاء إتّحاد مصارف الإمارات، حيث تطرّق أعضاء المجلس في هذا الإجتماع إلى آخر التطوّرات والمستجدّات في القطاع المصرفي والمالي على الصعيدين المحلّي والعالمي التي حصلت بعد اجتماعهم الأخير في ديسمبر 2021.

وقد نوّه رئيس مجلس اتّحاد مصارف الإمارات (معالي عبد العزيز الغرير) بأهميّة اجتماعات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين قائلًا: "تساهم هذه الاجتماعات، وبشكلٍ مباشر، في تقدّم القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، إذ تسهّل تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الاتّحاد، وتسهم في التوافق حول الموضوعات الاستراتيجيّة المشتركة مثل التوطين في القطاع المصرفي، فضلًا عن متابعة مشاريع ومبادرات الاتّحاد كافةً، ومنها الحملة الوطنيّة لمكافحة الاحتيال والحملة التوعويّة الخاصّة بالمؤسسّات الصغيرة والمتوسطة." وأضاف الغرير: "جلساتنا تكون مكثفة، ولكنها مُثمرة، وتُتيح لنا الاتّفاق على مواضيع استراتيجيّة في غضون ساعات مما يسرّع في عمليّة اتّخاذ القرارات على أعلى مستوى، ويخوّلنا أيضاً المضي قدماً بسرعةٍ وكفاءة بما يضمن مصلحة العملاء والمساهمين."

وقد ضمّ جدول أعمال المجلس الاستشاري مواضيع أخرى منها التطوّرات الدوليّة الأخيرة والإجراءات التي اتّخذتها حكومة الإمارات مؤخّراً للتخفيف من القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد -19، والذي سيؤثّر إيجاباً على القطاع المصرفي في البلاد حيث يستعيد المواطنون والمقيمون في الدولة نمط حياتهم الطبيعي بشكلٍ تدريجي. إضافةً إلى ذلك، استعرض أعضاء الاتّحاد نتائج الدراسة التي قامت بها إحدى الشركات الإستشاريّة الكبرى والتي أكّدت على وجود إرتفاعٍ ملحوظ في مؤشّر ثقة العملاء بالمصارف الإماراتيّة من 63٪ في عام 2020 إلى 87٪ في عام 2021، فضلاً عن تعزيز العلامة التجاريّة للمصارف الإماراتيّة والتي بلغت 98٪، وهو مستوى غير مسبوق.

وأخيراً، تطرّق المشاركون في الاجتماع إلى اقتراب موعد اختتام إكسبو دبي 2020 مع حلول نهاية مارس 2022، بالإضافة إلى استعراض أحدث طروحات اللجان الفنّية المنبثقة عن الإتّحاد ومتابعة تقدّم برامج ومشاريع الاتّحاد المختلفة ومناقشة ظروف تشغيل المصارف الأعضاء والطلب على الإئتمان.

#بياناتحكومية

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عن اتّحاد مصارف الإمارات

تأسّس اتحاد مصارف الإمارات العربيّة المتّحدة (UBF) عام 1982، وهو عبارة عن هيئة تمثيليّة مهنيّة تضم 52 مؤسّسة تعمل في الإمارات. يدافع الاتّحاد عن مصالح أعضائه، ويعزّز التعاون والتنسيق فيما بينهم من أجل تعزيز النظام المصرفي والمالي الإماراتي والارتقاء به إلى أعلى مستويات بما يخدم مصلحة القطاع والعملاء والاقتصاد الوطني. تتركّز مهمّة وأهداف الإتّحاد حول تمثيل الأعضاء والدفاع عن حقوقهم، وهو يوفّر منصّةً للتعاون وتبادل الأفكار والآراء في ما بينهم، كما يلعب دورًا رئيسيًّا في زيادة الوعي العام حول دور أعضائه وإسهاماتهم الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المميّزة في مسيرة تقدّم دولة الإمارات.

يتألّف مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات من 9 أعضاء يمثّلون البنوك الوطنيّة الرائدة في دولة الإمارات، بقيادة رئيس مجلس الإدارة السيّد عبد العزيز عبد الله الغرير. وتتمثّل المسؤوليّة الرئيسيّة لمجلس إدارة الإتّحاد في توجيه أعمال الإتّحاد استراتيجيًّا والإشراف العام عليها.

يضمّ اتّحاد المصارف أيضًا مجلسًا استشاريًا للرؤساء التنفيذيّين مؤلّفًا من 26 عضوًا. مهمّة المجلس الأساسيّة الإشراف على تنفيذ سياسات الإتّحاد وتنفيذ المبادرات والمشاريع والأنشطة المختلفة. يتّخذ مجلس الرؤساء التنفيذيّين أيضًا قرارات توجيهيّة خاصّة بالّلجان الفنّية (25) والّلجان الإستشاريّة (3) التّابعة للاتّحاد التي يتمّ تكليفها بتنفيذ المهام المتفّق عليها بإشرافٍ وتوجيهٍ من الأمانة العامة للاتّحاد. كما تناقش هذه الّلجان جميع القضايا المتعلّقة بالنظام المصرفي والمالي الإماراتي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

السيّدة زينب خضور

اتّحاد مصارف الإمارات

رقم الجوّال: +971 56 688 8587

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