- التحول الرقمي والحلول التقنية الجديدة تدفع بنمو قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الثاني من معرض "ميبا" 2022 لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة الذي يقام في موقع معرض دبي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي، توقيع مجموعة من الشركات ومذكرات التفاهم لأبرز العاملين في القطاع.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): "يوفر المعرض منصة لأبرز العاملين والقادة في القطاع على مستوى العالم، كما يعتبر منصة لإبرام الاتفاقيات والشركات التي تدفع بالقطاع للمزيد من النمو والازدهار. وخلال اليومين الأولين، شهدنا بالفعل سلسلة من الإعلانات الرئيسية والتوقيعات الجديدة وبما ينسجم مع النمو الكبير المتوقع للقطاع. كما تواصل مختلف الأطراف المعنية بحثها في كيفية دمج الطائرات الجديدة والتكنولوجيا والابتكار في عملياتها الحالية".

وشملت قائمة الشراكات على هامش المعرض، توقيع خطاب نوايا بين رويال جيت وهانيويل لتوسيع خدمات اتصال Ka-band الحالية، ووقع طيران السعودية الخاص (SPA) مذكرة تفاهم مع Redstar، ونظمت VPortsمؤتمراً صحفياً أعلنت من خلاله عن شراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات (GCAA) ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب لإنشاء أول مركز عالمي لتكامل AAM في دبي. كما وقعت الشركة السعودية لصناعات الطيران والفضاء (SAEI) أربع اتفاقيات خلال اليوم الثاني، مع شركةAirbus Helicopter Arabia وAlpha Star Aviation Services وUbisense وThe Helicopter Company (THC).

وأعلنت إيرباص لطائرات رجال الأعمال في اليوم الأول من المعرض عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيتادل كومبليشن، للانضمام إلى شبكتها من مراكز الخدمات. وتوفر سيتادل بموجب الاتفاقية لعملاء إيرباص لطائرات رجال الأعمال مجموعة واسعة من الإمكانات، بما في ذلك خدمات الصيانة والهندسة والتعديل والترقية. وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المعرض.

وضم جدول اليوم الثاني من مؤتمر "بيز أف" سلسلة من سبعة عروض تقديمية وجلسات نقاشية ركزت على موضوع "العميل المستقبلي: الجيل الجديد"، مع التركيز على مستقبل الطيران والاستدامة والأسواق الناشئة واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. وسلطت جلسة حول العملات الرقمية المشفرة، بمشاركة روبرت بلاك، الرئيس التنفيذي لشركة VOO، وجيرنوت وينتر، الرئيس التنفيذي لشركة AVINOC، على أهمية الاستعداد والقدرة على التكيف في هذا المشهد التكنولوجي سريع التطور في سوق اليوم، وتقييم طرق الشراء لعملاء الغد وفوائد توفير طرق دفع مرنة.

وفي هذا الإطار، قال جيرنوت وينتر: "لا يكمن الهدف الرئيسي من العملات الرقمية بتلك العملات المشفرة فقط، بل بالترميز بشكل عام، وربط العالم الحقيقي بعالم طيران رجال الأعمال بعالم التشفير، إذ إن هنالك العديد من الأمثلة حول كيفية استخدام الرموز المميزة وتقنية بلوك تشين في قطاع الطيران، ليس من ناحية المدفوعات فقط، ولكن أيضًا من خلال برامج الولاء، وملكية الطائرات، والأمن لشركات الطيران والمطارات، وحلول الصيانة والتصليح والعمرة، وإصدار التذاكر، وإدارة الهوية وغيرها الكثير.

وقدم جيمس دوريس وأكسيل راديرماخر مؤسسي شركة أوديس أفييشن خلال مشاركتهم في جلسة حول مستقبل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عرضاً تقديمياً ركز على أهمية هذه الطائرات بكونها بديلاً سريعاً للتنقل الحضري وتقييم كيفية عمل الشركات يمكن أن تكسب وتحتفظ بالأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وقال ألبرتو كارلوس بيريرا، الرئيس التنفيذي والشريك في توبان أيركرفات: "يوفر معرض "ميبا" فرصة للجمع بين رؤى حلول نقل البضائع بعيدة المدى وعالية السرعة بدون طيار وبما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لعام 2071، إذ نحرص على العمل مع مختلف الجهات المعنية لتطوير واختبار الحلول المبتكرة لخدمات الشحن".

وكان محور الاستدامة من المواضيع الرئيسية في المعرض، حيث شاركت شركة Air bp بصفتها راعياً للحياد الكربوني في المعرض، وأشار متحدث من الشركة إلى أن منظمي المعرض يواصلون مساعيهم للبحث عن المزيد من الطرق المبتكرة للترويج إلى ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية في المعرض بشكل خاص والقطاع بصفة.

وأضاف: "سيتم تعويض الانبعاثات عن طريق شراء وسحب ائتمانيات تعويض من محفظة التعويضات المحايدة التابعة لشركة Air bp، إذ سيساعد شراء رصيد الموازنة هذا بدوره في التعويض عن الانبعاثات المرتبطة بمساحة المعرض والمواد الترويجية فيه (باستثناء السفر أو الإقامات الفندقية للمشاركين في المعرض)".

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