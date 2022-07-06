في إطار دعمه للخريجين الكويتيين وحرصه على توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم

العبلاني: حريصون على جذب أفضل المواهب ودعم رؤية 2035 في زيادة توظيف الكويتيين

- الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية ودعم كبير لموظفيه، فضلاً عن توفير فرص استثنائية للتطوير المهني

- الكوهجي: الوطني يكرس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص الأكثر توظيفاً للكويتيين

في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الكويت الوطني للطلاب حديثي التخرج في أولى خطوات حياتهم المهنية، قدم البنك رعايته لمعرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022 بجامعة الكويت والذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري.

وتأتي مشاركة "الوطني" في معرض جامعة الكويت الوظيفي إيماناً منه بأهمية دعم فئة الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي، حيث يحرص الوطني على المشاركة في الفعاليات التي تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة في دولة الكويت.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني: "يشكل الخريجون رافداً مهمًا بالنسبة لبنك الكويت الوطني في استقطاب المواهب التي تساهم في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي يشهده البنك بما لديهم من طاقات وإمكانيات تحتاج إلى توجيهها، فيما يوفر البنك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات وبناء مسيرة مهنية احترافية لموظفيه".

وأضاف العبلاني أن رؤية ورسالة البنك تتمثل دائمًا في الاستثمار وبقوة في الكفاءات المحلية، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل الأكثر جذباً للكفاءات الكويتية".

وأشار إلى أن الوطني يتمتع بثقافة بيئة عمل قوية ودعم كبير لموظفيه، فضلاً عن توفير فرص استثنائية للتطوير المهني بصفة مستمرة ويشمل ذلك برامج التدريب والخبرة العملية التي تهدف إلى مساعدتهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لقيادة جهود تطوير القطاع المصرفي في المستقبل.

وأكد العبلاني على أن استراتيجية الموارد البشرية للمجموعة ترتكز إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

من جانبها قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: "تشكل مثل هذه المعارض فرصة هامة بالنسبة للطلبة حديثي التخرج للتعرف والاطلاع على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، كما تمثل في الوقت ذاته منصة مهمة لبنك الكويت الوطني للتعرف عن كثب على الكفاءات والمواهب الوطنية التي يسعى لضمها إلى منظومته الاحترافية.

وقالت الكوهجي إن جناح الوطني في المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث قام موظفو مجموعة الموارد البشرية في البنك بالرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، وذلك في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دوراً كبيراً ومحورياً في تنمية الاقتصاد الكويتي.

وأضافت أن البنك يقدم العديد من الفرص الوظيفية المميزة للشباب الكويتيين من الجنسين انطلاقاً من سعيه الدائم إلى استقطاب الكوادر الوطنية الشابة ومساعدتها على تطوير مهاراتها وتوفير بيئة عمل تناسب تطلعاتها وأهدافها المستقبلية".

وأكدت على أن البنك يواصل تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص، التي دأبت على استقطاب المواهب الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها، لتتبوأ مواقع قيادية في المستقبل.

تلتقي جهود بنك الكويت الوطني في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية للاستثمار بالكوادر الوطنية وإعداد جيل مصرفي واعد. ويحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنّت تنظيم برامج تدريبية للشباب.

ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال دعم فئة الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي، حيث يحرص الوطني دائماً على المشاركة في الفعاليات التي تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة.

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