لتسليط الضوء على جهودها الرائدة في تعزيز تجربة التعلم والتطوير لموظفي حكومة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، عن مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا في المنطقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهودها الرائدة في تعزيز تجربة التعلم والتطوير لموظفي حكومة أبوظبي.

وتلتزم الأكاديمية بمواصلة مساعيها لإطلاق المبادرات والبرامج وعقد الشراكات مع أبرز الجهات التعليمية وغيرها من الجهات الرائدة والمتخصصة في قطاعات مختلفة لصقل كفاءات موظفي حكومة أبوظبي وتوفير تجارب تعليمية عالمية المستوى للمشاركين في برامجها.

ويتيح أسبوع جيتكس للتقنية فرصة استثنائية للتواصل مع الخبراء المتخصصين والمؤسسات التعليمية الرائدة من جميع أنحاء العالم لبحث آفاق جديدة لدعم عملية التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي.

وتعمل الأكاديمية على توفير فرصاً تعليمية قيّمة من خلال الترويج لثقافة التعلّم المبتكر والمستمر بهدف دعم مساعي أبوظبي الطموحة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتتطلع الأكاديمية من خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من جيتكس إلى بحث المزيد من السبل والمجالات التي من شأنها دعم هدفها المتمثل في تعزيز استراتيجيات التعلم والتطوير المبتكرة من خلال الاستفادة من أدوات التعلم الرقمية المتطورة، وإعداد جيل من الكفاءات الاستثنائية التي تتمتع بإمكانات ومهارات من شأنها تمكينهم من مواكبة المستقبل.

وتواصل حكومة أبوظبي والقطاعات ذات الصلة عملية التحول الرقمي، وهو ما يبرز أهمية اعتماد الممارسات المبتكرة لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والمساهمة في دعم نمو الإمارة بمثابتها مركزٍ رائد للابتكار والتكنولوجيا.

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