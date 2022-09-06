المنامة – أعلن بنك الخليج الدولي - اليوم - مشاركته كراعِ رئيس في مؤتمر (يوروموني السعودية 2022)، الذي يُعقد في مدينة الرياض بالمملكة يوم 7 سبتمبر 2022م، عقب توقفه لمدة عامين كاملين؛ حيث يأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار: "مؤسسة الاستثمار والتمويل".

سيرعى المؤتمر معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، وسيشارك في جلسته الافتتاحية الأستاذ خالد عباس، رئيس مجموعة مصرفية الشركات في بنك الخليج الدولي والمدير الإقليمي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة، متحدثًا عن النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي. وسيناقش المشاركون في الجلسة النظرة المستقبلية للعام 2022م وما بعده لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى ودور القطاع الخاص في دعم أهداف رؤية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء والجهود الحالية لتنويع الاقتصاد.

كما تتضمن أعمال المؤتمر ورشة عمل عالية المستوى تتناول الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحكومة الشركات والمناخ، وسيبحث في توجهات القطاع المالي السعودي فيما يتعلق بقبوله واعتماده لمعايير الحكومة وأطر الاستدامة، التي يواصل بنك الخليج الدولي ريادته فيها؛ حيث أصدر البنك مؤخرًا تقرير المجموعة بشأن الاستدامة الذي يظهر التزامها بالنمو المستدام والأداء طبقًا للمؤشرات الرئيسة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتعليقًا على رعاية البنك الرسمية للمؤتمر، قال الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: "يسعدنا رعاية هذا المؤتمر المهم حول الاقتصاد السعودي، الذي يفتتح أعماله بورشة عمل حول أهمية البيئة، والمجتمع، والحوكمة والاستدامة، وهي قضايا طالما كانت في صلب أعمال بنك الخليج الدولي". مضيفًا: "من خلال ما نقدمه من منتجات وحلول مالية مستدامة، نؤكد التزامنا بدعم نمو وتنويع أعمال عملائنا في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ونتطلع إلى أن يحقق المؤتمر النجاح المرجو له وأن نشارك بفعالية في المناقشات، التي تتناول هذه الموضوعات الحاسمة، التي من شأنها إعادة صياغة مستقبلنا".

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نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي. يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة و لندن والولايات المتحدة الأمريكية. بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

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