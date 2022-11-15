القاهرة: يعود مؤتمر يورومني مرة أخرى للقاهرة ليُقام يوم 7 ديسمبر القادم في شكل جديد وبمشاركة متحدثين جدد وطرح أفكار جديدة تتعلق بموضوع رئيسي هو "الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة "

ويشُرف مؤتمر يورومني 2022 أن يعلن عن افتتاح معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للدورة الخامسة والعشرين من المؤتمر. يشارك في المؤتمر أيضًا معالي الدكتور/محمد معيط، وزير المالية، هذا إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسئولين والمتحدثين من مصر والعالم.

تقوم مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والمال والأعمال في مؤتمر يورومني مصر هذا العام بتحليل الأداء الاقتصادي المصري في سياقه العالمي، ومناقشة البدائل الاستراتيجية المتاحة أمام الاقتصاد المصري، لإتاحة رؤى ووجهات نظر متنوعة تسهم في الإجابة على الأسئلة التالية:

· هل يمكن لمصر تحقيق طموحاتها في أن يكون لديها اقتصاد مفتوح ومتنوع يستفيد من أوجه قوة وتميز سكان البلاد الذين يصل عددهم إلى 100 مليون نسمة؟

· ما الذي تمكنت الحكومة المصرية من تغييره في 2022، وما الذي ستركز عليه في 2023؟

· كيف يمكن لمصر تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو الاقتصادي؟

· تستعرض مصر التزامها تجاه المستقبل المستدام للبلاد خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي يتم انعقاده حالياً في شرم الشيخ، فما هي قدرة مصر على جعل اقتصادها أكثر استدامة بصورة سريعة، أم أن التغيرات الجيوسياسية والصدمات الجانبية التي أصابت سلاسل التوريد العام الماضي ستبطئ من توجهات الحكومة الهادفة لجعل مصر دولة صديقة للبيئة؟

يشهد مؤتمر يورومني هذا العام مشاركة عدد من أهم الشخصيات المؤثرة في الحكومة المصرية، وقطاع البنوك والقطاع المالي وعدد من أهم المبتكرين في عالم المال، للإجابة على هذه الأسئلة ومناقشة كيفية عبور مصر لأزماتها الاقتصادية وتحقيق التطور والازدهار.

يشار إلى أن الرعاة الرئيسيين للمؤتمر هما بنك المشرق وستاندرد تشارترد، أما الراعي المشارك فهو سيتي بنك.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمرات يورومني والاطلاع على جدول الأعمال بالكامل: https://events.euromoney.com/egypt2022

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نبذة عن مؤتمرات يورومني:

منذ سبعينات القرن الماضي، أصبحت يورومني واحدة من كبرى المؤسسات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية والاستثمارية الرائدة على مستوى العالم. وخلال مؤتمراتنا تلتقي الوفود رفيعة المستوى مع كبار المتحدثين في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها يورومني، بما يمنح قادة الأعمال ومتخذي القرار فرصة ثمينة لتبادل الأفكار وتوقيع عقود جديدة والمشاركة في مناقشات ثرية ومحايدة مليئة بالمعلومات.

لقد نشأت مؤتمرات يورومني من مجلة يورومني الاستراتيجية المتخصصة في التمويل الدولي وأسواق المال ورأس المال، حيث ينظر مجتمع البنوك والاستثمار لهذه المجلة باعتبارها اصداراً رائداً في هذه المجالات. قامت يورومني بتنظيم مؤتمرات عالمية في أكثر من 65 دولة حول العالم.

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إنجي عماد

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