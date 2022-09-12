اختتم فعالياته وشهد مشاركة كبيرة من ملّاك ومربي الخيل والهجن والصقور

قدم عرضاً متنوعاً لأحدث وأجود منتجات ومستلزمات رياضات الصيد والفروسية

الشارقة: نجحت النسخة الأولى من معرض " الأصايل 2022" الذي اخُتتمت فعالياته السبت، في استقطاب 1500 زائر، الذين حرصوا على متابعة أنشطة المعرض وما تضمنه من برامج تراثية وندوات وورش تثقيفية وعرضاً متنوعاً لأحدث وأجود منتجات ومستلزمات رياضات الصيد والفروسية، التي قدمها أكثر من 25 عارضاً ونخبة من أبرز الشركات والعلامات التجارية، إلى جانب عدد من النوادي والجمعيات الحكومية التي تُعنى بالفروسية والصقارة.

وأتاح المعرض الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أرض المعارض في مركز إكسبو الذيد، وشهد مشاركة وحضوراً كبيراً من ملّاك ومربي الخيل والهجن والصقور، الفرصة لعشاق رياضات الصيد والفروسية لاستكشاف أبرز منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها وتجهيزات الاسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات، واقتناء أحدث تقنيات وأدوات العناية بالصقور إلى جانب مستلزمات التربية والتغذية والرعاية البيطرية، والعديد من الخدمات المرتبطة بالرياضات التراثية.

خطط مبتكرة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن النجاح الذي شهده معرض "الأصايل"، يأتي تتويجاً للجهود التي يبذلها "إكسبو الشارقة" الهادفة إلى تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في المنطقة الوسطى ورفع تنافسيته، من خلال العمل وفق خطط استراتيجية مبتكرة تستهدف زيادة زخم أجندة الفعاليات التي يستضيفها مركز إكسبو الذيد، والعمل على استقطاب الأحداث والمؤتمرات المتخصصة والنوعية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسير من نجاح إلى نجاح، وهذا ما تجسده المشاركة المتنامية من

العارضين والتزايد اللافت في أعداد الزوار والإقبال الكبير من الجمهور على مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظم في "إكسبو الذيد" نتيجة للثقة الكبيرة في ما يتم تقديمه من أحداث وفعاليات.

وأعرب المدفع، عن سعادته بالنجاحات التي حققها معرض "الأصايل" سواء على صعيد المساهمة في تعزيز قطاع الصيد والفروسية والصناعات المرتبطة بها، أو على صعيد تلبية متطلبات سكان المنطقة وزوارها من عشاق الرياضات التراثية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاقتناء أحدث وأجود أدوات ومستلزمات الخيول والهجن والصقور، إلى جانب تعزيز التراث الثقافي لدولة الإمارات والترويج له، معرباً عن شكره وتقديره لغرفة الشارقة لدعمها المتواصل لكافة المعارض والفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، ومثنياً على الجهود الرائدة التي بذلتها فرق العمل لإنجاح نسخة المعرض الأولى.

دعم الرياضات التراثية

وشكّل الحدث على مدار ثلاثة أيام منصة مهمة لدعم الرياضات التراثية وإحياء التقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة بما تضمنه من فعاليات تراثية وورش تثقيفية عن طرق رعاية الخيول والهجن والصقور، حيث شهدت الورشات التي نُظمت خلال الحدث عن التلقيح الصناعي وتحسين السلالات الحيوانية مشاركة واسعة من المهتمين برياضات الصيد والفروسية وتعرفوا على مختلف الجوانب المتعلقة بالحيوانات الأصلية وكيفية رعايتها والاعتناء بها وتحسين سلالاتها وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في الرعاية البيطرية والتربية والتغذية والتلقيح.

احترافية في التنظيم

وأكد عدد من ممثلي الشركات العارضة أن معرض "الأصايل 2022" مثّل فرصة لهم لترويج منتجاتهم وتحقيق أفضل المبيعات، مشيدين بالاحترافية في تنظيم المعرض، ومتوجهين بالشكر لغرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على تنظيم هذا الحدث المتميز، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الدورات القادمة نظراً للنجاح الذي حققه "الأصايل" في نسخته الأولى، فيما أعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بالمعرض وما قدمه من منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

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