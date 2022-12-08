استضافت "أكرونيس" في قمة "سايبر فيت" لهذا العام كبار الشخصيات ذات الرؤى الثاقبة لإلقاء كلمات هامة، كما أعلنت الشركة عن منتجين جديدين إلى جانب ترقية كبير مسؤولي المبيعات الجديد للشركة

دُبي، الإمارات العربية المُتحدة: في أعقاب انتهاء فعاليات قمة "سايبر فيت" 2022، يتضح استعداد شركة "أكرونيس" العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية للعديد من التطورات الهامة في مجال الأمن السيبراني في العام الجديد. في ظل حضور أكثر من 1000 مشاركٍ و 50 صحفيًا و 100 متحدثٍ، أزاحت شركة "أكرونيس" الستار عن الإصدارات القادمة من حلولها المتقدمة في مجال الأتمتة والأمن السيبراني؛ "أكرونيس أدفانسد أوتوميشن" و"أكرونيس أدفانسد سيكيوريتي+ إي.دي.آر"، وقدمت أحدث أعضاء فريق كبار التنفيذيين، كبير مسؤولي المبيعات السيدة / "كاتيا إيفانوفا".

بفضل ما شهدته القمة من خطابات رئيسية لكبار المتخصصين بالمجال، بالإضافة إلى نقاشات لجان الخبراء وورش العمل العملية، استطاع العديد من مقدمي الخدمات المدارة (MSPs) ومتخصصي تقنية المعلومات استخلاص رؤى وتصورات أعمق لمشهد التهديدات السيبرانية، ومعرفة نصائح جديدة لتنمية أعمالهم ومسارات تسريع وتيرة النمو مع الحفاظ على ولاء العملاء.

بدأ الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في "ميامي بيتش" بالخطاب الرئيسي للسيد/ "باتريك بولفيرميولر"، الرئيس التنفيذي لشركة "أكرونيس". حيث افتتح السيد/ باتريك كلمته بإحصائيات مذهلة توضح ضخامة البيانات المتولدة في عالمنا اليوم، إذ يوجد حاليًا 10 ملايين خادم بيانات على الكوكب، وقد زاد معدل توليد البيانات 90 ضعفًا منذ عام 2010 فقط. وبالتالي بغرض حماية هذا الحجم الهائل من البيانات المتولدة، فإن مفهومي الدمج والتبسيط هما المستقبل. ثم عمد السيد/ باتريك إلى الربط بين كلمته وشعار قمة "سايبر فيت" - الحماية الإلكترونية للمستقبل - ليشدد على تركيز "أكرونيس" الراسخ على نجاح الشركاء مع تحقيق الابتكار والتبسيط في آن واحد.

قال السيد/ باتريك بولفيرميولر، الرئيس التنفيذي لشركة "أكرونيس": "إن التصاعد المستمر في الاهتمام بالحماية الإلكترونية هو بمثابة اللحظة الحاسمة التي تمر بها صناعتنا. خلال قمة "سايبر فيت"، غمرتنا السعادة لمشاركتنا رؤيتنا لمستقبل "أكرونيس" وكيف ستتطور الحماية الإلكترونية في العام المقبل. نحن في "أكرونيس" نواصل التزامنا بتجهيز شركائنا وعملائنا لتحقيق النجاح المنشود".

شهدت عدة جلسات بقمة "أكرونيس سايبر فيت" المقامة في ميامي تقديم محللي وخبراء الأمن السيبراني نظرة داخلية حول كيفية عمل الهجمات الإلكترونية، وكيف يتأثر مقدمو الخدمات المدارة (MSPs) بها، وكيف تمنع حلول الحماية التقنية "أكرونيس سايبر بروتيشكشن سولوشنز" نجاح مثل هذه الهجمات. تضمنت الكلمات الرئيسية الأخرى بالقمة كلمة القاضي/ لويس فريه، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، إذ تحدث عن تجربته مع عصابات المافيا وبرامج الفدية. وكذلك كلمة أسطورة كرة السلة ورائد الأعمال/ إيرفين ماجيك جونسون، إذ ألقى خطابًا ملهمًا حول كيفية استثماره للمهارات والمثابرة التي اكتسبها في الملاعب الرياضية لصياغة معادلة رابحة لمشاريعه التجارية الناجحة.

بالإضافة لما سبق، شهدت القمة مناقشة مؤسس "أكرونيس" وكبير مسؤولي الأبحاث السيد/ سيرج بيل حول توسيع مستقبل مقدمي الخدمات المدارة (MSPs)؛ واختتمت القمة بالكلمة الرئيسية عن المرأة في مجال الحماية الإلكترونية، حيث تحدثت العديد من الشخصيات النسائية البارزة في المجال عن توقعاتهن بالمستقبل المشرق للمرأة في الفضاء السيبراني.

أقيمت القمة برعاية شركتي "سيلفرآي تيكنولوجيز"و "جلاجتيك أدفايزورز" وتعبيراً عن السعادة برعاية هذه الحدث الهام. قالت السيدة/ جينيفر بيرس من شركة "جلاجتيك أدفايزورز": "قبل عقد من الزمان، كان توفير الأمن السيبراني والحماية الممتازة للبيانات من بين الرفاهيات. أما الآن وفي ظل ارتفاع مدفوعات برمجيات الفدية الخبيثة ارتفاعًا كبيرًا، تعاني الشركات من خسائر ضخمة، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضًا من ناحية السمعة. لقد أصبح الأمن السيبراني أمرًا من ضروريات عالمنا اليوم. تعتبر أحداث مثل قمة "سايبر فيت" فرصة ممتازة لتشارك المعرفة وتهيئة شركائنا لإحداث تأثير إيجابي كبير في مجتمعاتهم المتعددة حول العالم".

أضاف السيد/ كاميرون ماي، كبير الاستراتيجيين بشركة "سيلفرآي تكنولوجيز": "إن منصة "أكرونيس" هي حجر الزاوية للأمن السيبراني. وتجمع قمة "أكرونيس" بين مجموعة واسعة من التقنيات وقادة الصناعة والإستراتيجيين معًا، ولهذا السبب نرى في شركة "سيلفرآي" أنه هذا الحدث هو الأهم في العام".

لمعرفة المزيد حول قمة "أكرونيس سايبر فيت" والتسجيل في قمة العام المقبل التي ستعقد في المدة من 16 إلى 18 أكتوبر 2023 في "ميامي بيتش"، "فلوريدا"، يمكنكم زيارة: -pre-2023-mo.acronis.com/summithttps://proregister.html

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معلومات عن أكرونيس تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لـ"أكرونيس" حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مرورًا بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

تأسست "أكرونيس" في سنغافورة عام 2003 وأدرجت في سويسرا عام 2008، ولديها حاليًا أكثر من 2,200 موظف في 40 موقعًا في 19 دولة. يتوفر حل "أكرونيس سايبر بروتيكت" بـ 26 لغة في أكثر من 150 دولة ويستخدمه أكثر من 20,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 750,000 شركة حول العالم.

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