المعرض التجاري الرائد في مجال خدمات الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكشف عن إطلاق منتجات مبتكرة وجهات فاعلة جديدة في القطاع

دبى، الامارات العربية المتحدة: يستعدّ معرض الخليج للطباعة والتغليف، وهو المعرض التجاري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاعي الطباعة التجاريّة وطباعة التغليف، لعرض أكثر من 1000 منتج وحلّ في نسخة هذا العام.

من المقرّر انعقاد معرض الخليج للطباعة والتغليف من 24 إلى 26 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي (قاعتا الشيخ سعيد 1 و2)، حيث سيضمّ أحدث الآلات والمواد والابتكارات التكنولوجية من مئات العارضين المحليين والإقليميين والدوليين.

وفي هذا الإطار، قال باري كيلنغراي، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "تعتبر هذه الفترة مميّزة ومذهلة بالنسبة لأصحاب المصلحة في القطاع إذ بإمكانهم أن يجمعوا ويطّلعوا على أحدث المنتجات والحلول التي تغطّي مجموعة واسعة من الأقسام من رسومات العرض ومواد التغليف إلى البريد المباشر والملصقات واللافتات. كما سيستضيف الحدث فعاليّات مخصّصة لإطلاق عدد من المنتجات وسيقدّم أيضًا جهات فاعلة جديدة إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا للمرّة الأولى."

ستعود كانون الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال التصوير والطباعة، إلى معرض الخليج للطباعة والتغليف لتستعرض مجموعة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. تحدّت أيمن علي، مدير التسويق الأول، في قسم حلول الطباعة الاحترافيّة، في كانون الشرق الأوسط قائلاً: "شهدنا في فترة الجائحة تحولًا كبيرًا من طباعة الأوفست إلى الطباعة الرقمية. أصبحت المطابع التجاريّة الآن أكثر جاهزية من أي وقت مضى لاعتماد تكنولوجيا الطباعة الرقمية وتطبيقاتها. وكان هذا عامًا ذهبيًا للطابعات النافثة للحبر على المستوى العالمي ونتطلع إلى عرض مزايا هذه التقنية ومنافعها في معرض الخليج للطباعة والتغليف. تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، ستسلط كانون الضوء على قدراتها في مجال الطابعات النافثة للحبر، فضلاً عن التقنيات المُهمّة الأخرى مثل تقنية التنسيق العريض، كولورادو 1650 Colorado 1650 وأريزونا 1360 جي تي Arizona1360 GT بالإضافة إلى آلية عمل منتجاتنا بدءًا بتقنية ما قبل الطباعة ووصولًا إلى تقنية ما بعد الطباعة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر."

وتابع موضحًا أن "أريزونا 1360 جي تي Arizona1360 GT من كانون توفّر طرقًا جديدة ومبتكرة لزيادة إنتاج الكميّات وجذب العملاء وتنفيذ التطبيقات الجديدة مثل الديكور الداخلي والمواد المخصّصة لنقاط البيع. فقد عبر الكثير من العملاء عن اعجابهم بالطباعة المسطحة لكنهم غير مُطّلعين على كيفية اعتماد هذه التكنولوجيا والاستفادة من مزاياها، لذلك يكمن هدفنا في تمكين العميل من الاستعداد بشكل أفضل ومعرفة كافة إيجابيات هذه التقنية وسلبياتها." كما ستسلط الشركة الضوء على قصص النجاح ودراسات الحالة الخاصّة بعملائها، بما في ذلك العملاء الذين اعتمدوا استخدام طابعات أريزونا وكولورادو وأضافوا تطبيقات مُبتكرة جديدة.

هذا وستقدّم إم إل جي إندستريز MLJ Industries المتّخذة في الهند مقرًّا لها مجموعة من المنتجات الجديدة في معرض الخليج للطباعة والتغليف بما في ذلك الملصقات ذاتية اللصق والملصقات التصويريّة وملصقات الباركود وبطانات السيليكون القابلة للإزالة للتطبيقات في قطاعات السلع الاستهلاكية والسيارات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. تقوم إم إل جي MLJ بتطوير العديد من المنتجات الجديدة لسوق

الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك بديل ورق الكرافت المطليّ بالطين. وفي هذا السياق قال فيناي جين، المدير العام، "هناك حاجة هائلة إلى هذه المنتجات ويعود ذلك لسعرها. فتكلفة هذه المنتجات مرتفعة للغاية، ونحن نحاول تطوير بديل يتميّز بتكلفة أقلّ."

هناك شركة أخرى من المقرّر أن تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة للمرّة الأولى وستعرّف عن نفسها بشكل رسميّ من خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف. ستعرض باكاجينغ فارشيل Varshil Packaging، وهي الشركة المصنعة لمخزون الملصقات والأفلام خلال الحدث مخزونها من الملصقات الورقيّة والملصقات التصويريّة، والورق القائم على الرقائق، ومخزون ملصقات الأفلام المخصّصة لطباعة الأوفست والطباعة الرقمية.

وقال رومي باريخ، الرئيس التنفيذي: "سيشكّل الطلب على الطباعة الرقمية والتكنولوجيا الرقمية توجّهًا جديدًا في حقبة ما بعد الوباء. ستنخفض كميّات الطباعة الضخمة، وستتحول الصناعة إلى المتطلبات الجديدة للعلامات التجارية. كما ستلعب الطباعة الرقمية دورًا أكبر بكثير من الفترة السابقة."

إنّ حضور معرض الخليج للطباعة والتغليف مجانيّ. يُنصح الزوار الذين يهتمّون بزيارة المعرض بالتسجيل عبر الإنترنت من خلال زيارة www.gulfprintpack.com.

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