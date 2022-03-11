المنامة ، مملكة البحرين: بدأت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عدها التنازلي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2020 للفورمولا 1 كراعٍ رئيسي لإحدى أهم الفعاليات الرياضية في المملكة، والتي ستقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس .2022

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي عقّب بقوله "نفخر بكوننا الراعي الرئيسي لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. نحن سعداء للغاية برعاية هذا الحدث منذ انطلاقته الأولى؛ فنجاح السباق على مدى الاعوام الماضية يمثل شهادة على نجاح جهود قيادتنا الرشيدة والشعب البحريني أجمع. مع بدء العالم في الانفتاح مجدداً، يسعدنا الترحيب بالجماهير من جميع أنحاء شبكتنا وخارجها في البحرين، حيث يحافظ السباق على مكانته العالمية، وتحافظ مملكتنا على ريادتها المميزة كوجهة تجارية وسياحية في الخليج، بالإضافة إلى كونها موطن رياضة السيارات المفضل في المنطقة ".

تجدر الإشارة إلى أن طيران الخليج هي الراعي الرسمي لسباق الفورمولا 1 لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج منذ انطلاقته التاريخية في البحرين في أبريل 2004 كأول سباق للفورمولا 1 في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تسهم الناقلة منذ ذلك الوقت في إنجاح هذه الفعالية الرياضية وضمان تميزها على كافة المستويات.

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