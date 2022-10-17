· استضافت جلسات المؤتمر شخصيات هامة أبرزهم وزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس هيئة السوق المالية

· استقطب المؤتمر أكثر من 1,000 خبير و200 مشارك من الخارج

الرياض: اختتم مؤتمر يوروموني السعودية 2022 أعماله بنجاح كبير، تمثل في مشاركة ما يزيد عن 1,000 ممثل لـــــ 30 دولة، اجتمعوا في العاصمة السعودية الرياض، لتسليط الضوء على أبرز التطورات على الصعيد المالي، برعاية معالي وزير المالية محمد الجدعان، تحت عنوان "مأسسة الاستثمار والتمويل"، وبمشاركة خبراء المال والاعمال، وكبار صانعي السياسات المالية، والممولين، والمستثمرين العالميين.

ومكن مؤتمر يورموني المشاركين من إلقاء نظرة موسعة حول مسيرة المملكة الاقتصادية من منظور إقليمي وعالمي، حيث تناولت جلسات المؤتمر العديد من المواضيع الهامة، مثل معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات، ورقمنة الخدمات المالية في القطاع المصرفي السعودي، وتطوير رأس المال الاستثماري في المملكة، كما سلط المؤتمر الضوء على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، بالرغم من التحديات التي صاحبت الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري. هذا، وقد أبدى المشاركون في المؤتمر الإهتمام إزاء المواضيع المتعلقة بالأداء الاقتصادي الواعد للمملكة خلال السنوات المقبلة، في حين اتسمت النقاشات في المؤتمر بالطابع الإيجابي.

وفي هذا الجانب، قالت المديرة التجارية لمؤتمرات يوروموني فيكتوريا بيهن: "تعد المملكة واحدة من أكثر الأسواق نمواً في مجموعة العشرين، وواحدة من أقل المعدلات تضخماً، وهو الأمر الذي شكل فرصة رائعة لمؤتمر يورموني في استقطاب وجذب العديد من المؤسسات المالية الفاعلة، بهدف تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. ومن هذا المنطلق، نود التوجه بالشكر والتقدير لجميع شركائنا، والجهات الراعية على دعمهم للمؤتمر، حيث نتطلع إلى التعاون مجدداً خلال نسخة العام المقبل".

وفي وقت سابق اثناء المؤتمر، ابان معالي الأستاذ محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية بأن السعودية تشهد تطورا لافتاً في كافة المجالات، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بوتيرة تعادل نسبة 7.6%، مما يجعلها واحدة من أسرع عشر اقتصادات نمواً في العالم خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤهلها لتصبح واحدة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول 2030.

الجدير بالذكر أن قائمة الرعاة الرئيسيين لمؤتمر يوروموني لهذا العام شملت كل من سيتي، دار الأركان للتطوير العقاري، بنك الخليج الدولي، بنك الرياض، مجموعة تداول السعودية، ستاندرد تشارترد، والأكاديمية المالية، فيما تعد هيئة السوق المالية الجهة الداعمة للمؤتمر، بالإضافة الى شركة كوليرز لتقديم خدمات الاستشارات العقارية.

كما شملت قائمة الرعاة للمؤتمر كل من بنك الإنماء، الخير كابيتال، بلوم إنفست، إتش إس بي سي، كامكو إنفست، ميرسر، والشركة العقارية السعودية. كما تم الإعلان عن نايت فرانك كشريك المعرفة لهذا الحدث، وشركة دراية المالية الراعي المشارك وشركة سدرة المالية راعي المعرض وأرقام الراعي الرقمي.

للمزيد من المعلومات المؤتمر وللمشاركة في النسخة المقبلة،، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي: b9fb465805ba/summary-a54e-4b7a-b6f5-https://events.euromoney.com/event/fd57a55a

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حول يوروموني

تعد يوروموني منظمة رائدة عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات ذات الصلة بالأسواق المالية والاستثمار. فخلال الخمسون عاماً الماضية، تمكنت مؤتمرات يوروموني من بناء جسور للتواصل بين الشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

ويهدف مؤتمر يوروموني إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية، والعمل كمنتدى محايد للتبادل الأفكار، ومنصة مستقلة للحوار والتواصل، وبناء العلاقات التجارية.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، استضافت 60 دولة فعاليات ليوروموني، بحضور كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المتحدثين والخبراء.