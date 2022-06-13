تقديراً لدوره الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المتعددة لتمويل التجارة الدولية، حصل البنك الأهلي الأردني على جائزة “البنك الأكثر نشاطاً في مجال تمويل التجارة الخارجية في الأردن لعام 2021” من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي والذي أُقيم في المغرب، حيث أعلن برنامج تيسير التجارة (TFP) التابع للبنك والذي يعمل على تسهيل استيراد المعدات والمواد الخام والسلع الأخرى اللازمة لأعمال الشركات المحلية من خلال دعم البنوك المحلية في توفير التمويل التجاري، عن الفائزين بجوائز البرنامج.

وفي هذا السياق أعرب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي، محمد موسى داود، عن اعتزازه وفخره لحصول البنك على هذه الجائزة والتي تعد شهادة ثقة للدور المحوري الذي يقوم به في دعم عمليات التجارة الخارجية من خلال توفير التسهيلات البنكية والحلول المبتكرة التي من شأنها تنشيط التجارة بين الأردن ودول العالم في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والتي تصب بدورها في صالح تحقيق التنمية المستدامة، وبالأخص في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها الأردن والعالم نتيجة جائحة كوفيد -19.

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