أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حصد "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي تديره شركة الواحة كابيتال ش.م.ع. (رمز التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية: WAHA)، جائزة "أفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة" من جوائز "يوروهيدج" لعام 2021.

يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من أسهم الشركات العامة المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحقق خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 أبريل 2022 عائداً صافياً بلغ 42.8%. ومنذ تأسيسه في العام 2014، بلغ صافي العائد التراكمي للصندوق 296.4% متفوقاً بشكل كبير على أداء المؤشر المرجعي الذي حقق عائداً بنسبة 94.5%. ويهدف الصندوق إلى التفوق على متوسط أداء الشركات المماثلة في السوق من حيث العوائد المعدلة حسب المخاطر، بالاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة. ويعتمد الصندوق على نهج محكم في تقييم فرص الاستثمار تقوم على دراسة المقومات الأساسية للأسهم المستهدفة ومن ثم تحليل الظروف الاقتصادية العامة والمؤشرات الفنية، مما يمكنه من تحقيق أفضل أداء ممكن خلال مختلف دورات السوق واقتناص الفرص فور ظهورها.

تكرِّم جوائز يوروهيدج الصناديق الأفضل أداء على مستوى العالم، وذلك بناء على تحليلها لمقاييس التقييم والتي تعكس الهدفين الأساسيين لصناديق التحوط والمتمثلين في التعامل مع تقلبات السوق وتحقيق عوائد للمستثمرين. وقيمت الجوائز أداء الصناديق ومدى نجاحها خلال العام 2021 في سياق التقلبات المتعلقة بالجائحة العالمية وحالة عدم اليقين التي سادت الأسواق وتطورات الاقتصاد الكلي.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق العامة ومدير المحفظة الرئيسي في صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل حصولنا على جائزة أفضل صندوق أسهم في الأسواق الناشئة من جوائز يوروهيدج ثمرة جهود حثيثة على مدى عقد من الزمان لبناء وتطوير منصتنا المتميزة لإدارة الأصول وصولاً إلى المكانة الرائدة التي باتت عليها اليوم. ويسرنا أن يتم تكريم جهود فرقنا مرة أخرى وسنواصل العمل لترسيخ مكانتنا لنصبح مدير الأصول الأول في الأسواق الناشئة. ونهدي فوزنا بهذه الجائزة إلى مستثمرينا الأوفياء وجميع أفراد فريق عملنا ومجتمع أبوظبي ككل، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في العام القادم".

سجلت الواحة كابيتال خلال العام 2021 أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً حيث حققت صافي أرباح بقيمة 391 مليون درهم. وتدير وحدة الأسواق العامة التابعة لها محفظة أصول تتجاوز قيمتها 1.25 مليار دولار. وتعمل الشركة من خلال وحدتي أعمال رئيسيتين، هما وحدة الأسواق العامة التي تتيح للمستثمرين المحترفين الوصول إلى صناديق تدار وفق منهجية نشطة وتستثمر في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة؛ ووحدة الاستثمارات الخاصة التي تتبع استراتيجية استثمارية طويل الأجل ومتعددة فئات الأصول تركز على الأسواق الخاصة ولديها المرونة لتوظيف رأس المال مباشرة في قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة من خلال محفظة الفرص العالمية ومحفظة الأصول الأساسية اللتين تديرهما.

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