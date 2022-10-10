عمان: تحت رعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" ورئيس هيئة مديري كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، احتفلت الكلية الجامعية بتخريج دفعة العام الجامعي 2021/2022 للفصول (الأول والثاني والصيفي) من طلبة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

وقدّم الدكتور أبوغزاله التهنئة للطلبة الخريجين، قائلاً: "إننا نعتز اليوم بتخريج هذه الكوكبة من المتعلمين النخبة ذات الفكر الابتكاري الإبداعي التي سترفد سوق العمل بالنوعية والكفاءات في شتى مجالات الأعمال في الأردن".

وأكد الدكتور أبوغزاله على أهمية "التعلّم بغرض الابتكار لا بالاختبار"، كونه الوسيلة الوحيدة لتحسين وتطوير المهارات والقدرات لدى الشباب، منوها إلى أن الأساس الذي بنيت عليه الكلية الجامعية هو تخريج جيل مبتكر من خلال تقديم الطلبة مشاريع وأبحاث علمية ابتكارية لنيل درجة الماجستير، وذلك لتنمية مهارات الطلبة المهنية والقيادية وإكسابهم الفكر الابتكاري والوعي الثقافي والتواصل مع التطورات الحديثة، ليصبحوا مبتكري الأعمال في المستقبل.

من جانبه بين عميد الكلية الجامعية الأستاذ الدكتور ناصر النسور أن الكلية الجامعية حرصت على تقديم كافة أشكال الدعم الأكاديمي والمهني للطلبة، وأن نجاح الطلبة وتحقيقهم لشروط نيل درجة الماجستير هو نجاح مشترك بين الطلبة والكلية الجامعية، مما يحقق نجاحات متعددة خلال فترة زمنية قياسية.

وأشار الدكتور النسور إلى موافقة مجلس التعليم العالي على اعتماد البرنامج الأول من نوعه في الأردن وهو "ماجستير إدارة الأعمال في التسويق الرقمي" (MBA in Digital Marketing)، تطبيقا لرسالة الكلية الجامعية في مواكبة التطورات الحديثة والتحول الرقمي من خلال استحداث البرامج النوعية المواكبة للعصر ومتطلباته ولتهيئة الطلبة بكل ما هو جديد.

وبين الدكتور النسور أن الكلية الجامعية مستمرة بالسعي لاستحداث برامج ماجستير جديدة في إدارة الأعمال في مجالات إدارة سلاسل التزويد والمحاسبة والتمويل وفي إدارة الابتكار، كما تعمل على تحديث أنظمتها بإضافة تقنية البلوكشين "Blockchain" لسهولة تصدير الشهادات والنماذج التي تخص الطلبة بشكل إلكتروني.

وفي نهاية الحفل، سلّم الدكتور أبوغزاله الشهادات والدروع التذكارية على الخريجين والخريجات.

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