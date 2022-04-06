مليون و800 ألف مشارك في مئات البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التنافسية والمجتمعية.

ساحة الوصل ملتقى أهم أبطال ونجوم العالم مع جمهورهم

قيادات الرياضة العالمية تحضر الحدث ومركز اللياقة يستضيف فعاليات يومية.

دراجات هوائية وجري وفعاليات متنوعة في قلب المنشآت الفريدة.

ارتبط إكسبو دبي 2020 بالرياضة ارتباطا هو الأكبر بين جميع نسخ إكسبو التي أقيمت على امتداد تاريخ هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة ورعايتها للرياضة وتأكيدا لمكانة الرياضة في الدولة على مستوى استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة العالمية والإقليمية وأيضا على مستوى ممارسة الرياضة بين مختلف أفراد المجتمع من جميع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة والتي يزيد عددها على 200 جنسية.

وبفضل التعاون بين إدارة إكسبو مع مجلس دبي الرياضي والمؤسسات الرياضية الوطنية في الدولة فقد كانت الرياضة حاضرة في إكسبو على جميع المستويات بداية من القيادات الرياضية لأكبر المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية وفي مقدمتهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وفاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم اللذين زارا الحدث عدة مرات، ورؤساء الاتحادات الدولية في الشطرنج والكاراتيه والدراجات الهوائية والسباحة و ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و عدد كبير من وزراء الرياضة ومسؤولي المنظمات الرياضية الدولية والقارية ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف الدول.

وقد بلغ عدد المشاركين في الفعاليات والبطولات التي أقيمت في إكسبو 2020 وخلال فترة اقامته في مختلف مناطق دبي أكثر من مليون و800 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والرياضات.

وكانت ساحة الوصل ملتقى أهم النجوم وجها لوجه مع المعجبين والجمهور الذي يحتشد في أروقة الساحة الآيقونية الرائعة لمشاهدة نجومه المفضلين وتحيتهم وفي مقدمتهم البرتغالي كرستيانو رونالدو الهداف التاريخي على مستوى العالم وأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، وكذلك الحارس إيكر كاسياس قائد المنتخب الاسباني بطل العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل دوري أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، والمهاجم ليفاندوفيسكي نجم وهداف بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا والهداف التاريخي للدوري الألماني، كما تقابل بطل السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في سباقات الفورمولا 1 مع جمهوره في ساحة الوصل وأبدى انبهاره بتنظيم الحدث العالمي الفريد.

كما زار الكثير من النجوم إكسبو وتجولوا في أروقته الفريدة وعدد من أجنحة الدول الـ 192 المشاركة، وفي مقدمة هؤلاء قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل أمريكا الجنوبية مع منتخب بلاده وبطل أوروبا والعالم لسنوات عديدة مع برشلونة والأفضل في العالم لعدة سنوات، وكذلك البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق الذي زار الحدث برفقة كأس دوري أبطال أوروبا، والفرنسيين مبامبي وبول بوجبا وباتريس ايفرا وبكاراي سانيا، وكذلك نجوم مانشستر سيتي وفي مقدمتهم جاك جريليتش ونجوم نادي ارسنال الذين ألهبوا حماس الجمهور خلال تجوالهم بين أروقة إكسبو وفي عدد من الأجنحة. كما زار إكسبو نجوم الكرة الاسبانية كارليس بويول وميشيل سلجادو والحارس الأسطوري كاسياس، والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش، ونجوم الكرة الإيطالية باولو مالديني وجان لوكا فياللي وبعثة نادي ميلان بقيادة الرئيس التنفيذي للنادي كازيديتش التي زارت إكسبو دبي ثلاث مرات خلال فترة التوقف الدولي للمباريات.

وكان من بين الزوار أيضا المدربان الكبيران الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا وبرشلونة وبارين ميونيخ سابقا، وروبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب إيطاليا حاليا وبطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي سابقا، وكذلك روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية وسفيرها، وروبيرتو كارولوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم 2002 وريال مدريد بطل أوروبا عدة مرات، وغيرهم الكثير من نجوم كرة القدم ولاعبي الأندية سواء مع نيوكاسل وليفربول وليجا وارشو.

بولت وجوشوا وجوكوفيتش

حظي جمهور إكسبو بمشاهدة أسطورة الألعاب الأولمبية الجامايكي أوسيان بولت وهو يجري في ممرات إكسبو، بل حظي البعض منهم بفرصة الجري معه، وكان من بين الزوار أيضا البريطاني أنتوني جوشوا نجم الملاكمة العالمية الذي تجوّل في أروقة الحدث والتقى الجمهور الكبير.

كما كان لنجوم التنس حضورهم المميز في الحدث وفي مقدمتهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والنجمان السابقان الأمريكي جون ماكنرو، والبريطاني الكندي جريج روسيدسكي فيما خاضت البلجيكية كيم كلايسترز والدنماركية كارولين فوزنياكي مباراة تحت شعار إكسبو دبي 2020، الى جانب حضور العديد من نجوم التنس الذين شاركوا في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وفي باقي الرياضات زار إكسبو عدد من الأبطال والنجوم العالميين وفي مقدمتهم فيكتور اكسيليسن بطل أولمبياد طوكيو في البادمنتن، ولاعبة الجمباز ستيفاني كيرفوكوفا، ولاعب كرة السلة الصربي غوران جيريتش، والسلوفاكية بيترا فيلهوفا الفائزة بذهبية الأولمبياد الشتوي في بكين للتزلج على الجليد، إلى جانب حضور فريق كرة السلة الأمريكي الاستعراضي هارلم جلوب تروترز الذي أمتع الجمهور بعروضه الفريدة.

بطولات وفعاليات دولية

استضاف "إكسبو 2020 دبي" ما لا يقل عن 50 بطولة وحدث عالمي في رياضات مختلفة وفي مقدمتها حفل تكريم الفائزين في الدورة الحادية عشرة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" الذي أقيم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقد حظيت مباراة اللقب العالمي في الشطرنج بمتابعة عالمية واسعة حيث أقيمت في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات في إكسبو خلال ديسمبر الماضي واستمرت 11 جولة حيث نجح النرويجي ماغنوس كارلسن في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم الفردية للشطرنج للمرة الخامسة على التوالي بعد التفوق على منافسه الروسي إيان نيبومنياتشي، في الجولة 11 من البطولة وقبل 3 جولات من نهاية بطولة العالم الفردية للشطرنج التي تتكون من 14 جولة، و نجح كارلسن في الحفاظ على سجله خالٍ من الهزائم، كما حقق أطول سلسلة مباريات دون خسارة في بطولة العالم بـ128 مباراة.

كما تنافس 24 لاعبا من كبار أساتذة الشطرنج في العالم على لقب بطولة كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج الخاطف، التي نـظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بين 5 و10 ديسمبر الماضي، وجاء تنظيم بطولة "كأس حمدان بن راشد للشطرنج" التي توج بلقبها سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، تزامناً مع منافسات بطولة العالم الفردية للشطرنج.

و بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أقيم أول سباق من نوعه وهو سباق كرايتيريوم بمشاركة نجوم وأبطال العالم من المشار كين في سباق إيطاليا "جيرو دي ايتاليا" ، كما تصدرت جولة إكسبو 2020 دبي فعاليات طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية حيث كانت الانطلاقة من قلب إكسبو وبإشارة من معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام إكسبو دبي، وكانت الختام في إكسبو أيضا بعد تنافس امتد لأكثر من 180 كيلومترا بمشاركة 20 من أقوى الفرق العالمية.

كما شهد إكسبو دبي إقامة منافسات بطولة العالم للبولينج ، وبطولة ثلاثيات كرة السلة، والعديد من البطولات والمباريات الاستعراضية التي أقيمت في الملاعب الرياضية في إكسبو ومن بينها مباراة نظمها الجناح الأرجنتيني لمناسبة الذكرى الاولى لوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الذي توفي 25 نوفمبر 2020، بإقامة مباراة استعراضية بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني سابقا وفريق الأكاديمية الأرجنتينية التكنولوجية لكرة القدم في دبي بحضور سعادة مولينا ارامباري سفير الارجنتين في دولة الامارات وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجمهور كبير ، وكذلك مباراة تحدي كل النجوم وهي دورة استعراضية في كرة القدم جمعت نجوم الرياضة ومشاهير الفن وسوشيال ميديا شارك فيها 4 فرق بقيادة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم نجوم منتخب فرنسا السابقين باتريس أيفرا وباكاري سانيا وسمير نصري نجوم منتخب فرنسا سابقا وميشيل سلغادو لاعب منتخب اسبانيا وريال مدريد سابقا، وضم كل فريق عدد من نجوم الرياضة والكرة العالمية والفن ومشاهير السوشيال ميديا، وغيرها من البطولات التنافسية والاستعراضية ولقاءات النجوم.

مركز الرياضة واللياقة البدنية

تم تشييد مركز الرياضة واللياقة لبدنية والعافية في قلب إكسبو دبي 2020 يمت على مساحة 5400 متر مربع، وهو يضم ملاعب لكرة القدم وكرة السلة وغيرها من الرياضات ويستقبل مختلف الرياضيين لممارسة هواياتهم يوميا من الصباح وحتى منتصف الليل للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة ومباريات استعراضية بمختلف الرياضات.

وشهد إكسبو تنظيم نسخة مميزة من سباقات الدراجات الهوائية ضمن بطولة السلم للدارجات الهوائية انطلق من منطقة حتّا واختتم في إكسبو، كما استضاف إكسبو دبي 2020 أيضا سباق "تيري فوكس" الخيري الشهير تزامنا مع اليوم العالمي للسرطان 5 فبراير، وشهد مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، تأكيدا على دعم السباق الفريد وأهدافه السامية باعتباره لفتة مؤثرة لتكريم الأقارب أو الأصدقاء المصابين بالسرطان، ولجمع التبرعات لدعم المساعي المتواصلة لإيجاد علاج لهذا المرض.

كما استضف الحدث فعاليات اليوم الرياضي الوطني بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في الدولة والمفوض العام لإكسبو بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الوطنية وطلبة المدارس الذي ساروا في أروقة إكسبو واختتموا الاحتفالية في مركز الرياضة واللياقة البدنية.

كما تمت استضافة فعالية الركض حول العالم بمشاركة واسعة من مختلف المشاركين الذي استمتعوا بالجري في أروقة إكسبو دبي.

وعلى مدار 6 شهور تم تنظيم فعالية أسبوعية للجري الى جانب تنظيم ثلاث سباقات حملت سباق إكسبو للجري بمشتركة الآلاف من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات.

كؤوس وإرث

حظي زوار إكسبو بمشاهدة كؤوس نادي مانشستر سيتي التي أحرزها خلال الموسم الماضي وهي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية، كما عرض جناح الاوروغواي كأس جول ريميه التي أحرزتها الاوروغواي بعد الفوز بكأس العالم لكرة القدم عامي 1930 و1950 وكرة نهائي بطولة 1930، في حين عرضت ماستر كارد للجمهور كأس دوري أبطال أوروبا برفقة سفيرها النجم لويس فيجو.

أكبر تدريب للجوجيتسو بحضور الرئيس البرازيلي

شهدت حديقة اليوبيل في "إكسبو2020 دبي" تحطيم الرقم القياسي لأكبر حصة تدريب لرياضة الجوجيتسو في العالم بمشاركة 2700 متدرب، بحضور فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

احتفالية الرياضة

حرص مجلس دبي الرياضي على أن يكون إكسبو وكرة القدم العالمية محور فيلم افتتاح مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر الذي تم تصويره في داخل أروقة إكسبو وأمام أجنحة الدول الفائزة بكؤوس العالم والمشاركة في إكسبو دبي 2020 ، كما تم تصوير الفيلم الترويجي لجولة إكسبو ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية في قلب إكسبو وبمشاركة نجم استعراضات الدراجات الإيطالي العالمي بروموتي الذي قدّم أجمل الاستعراضات في أجمل مكان.

بطولات وأرقام

تم خلال فترة إكسبو تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة التنافسية والمجتمعية، والتي بلغ عددها :

94 بطولة وفعالية رياضية دولية.

84 بطولة وفعالية تنافسية

401 فعالية مجتمعية.

وكان في مقدمة البطولات الرياضية الدولية بطولة العالم للكاراتيه، بطولة العالم للبولينج، وبطولة العالم للشطرنج، وبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

كما تم تنظيم أكثر من 100 معسكرا تدريبا دوليا بمختلف الرياضات وفي مقدمتها كرة القدم والسباحة والسباحة الايقاعية والغطس والتزلج على الجليد والعاب القوى والريشة الطائرة والمبارزة والدراجات الهوائية والخماسي الحديث الجمباز، وغيرها ، ومن فرق كرة القدم التي عسكرت خلال هذه الفترة أندية ليفربول وأرسنال ونيوكاسل الإنجليزية، وليجا وارشو البولندي، ومنتخبات الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام، و عدد من الأندية الروسية: زينيت، سبارتاك موسكو، كراسنودار، ونادي رودينا، إلى جانب أندية: جوهور دار التعظيم الماليزي، ريجا اف سي اللاتيفي، نادي جيلينيا السلوفاكي، نادي بوتيف بلوفديف البلغاري ، المنتخب اللبناني الاولمبي لكرة القدم، المنتخب الاردني لكرة القدم.

ومن الرياضات الأخرى التي اقامت معسكرات تدريبية في دبي المنتخب البريطاني لألعاب القوى، ومنتخبات الأرجنتين، كوبا، الكويت، جمهورية التشيك، المجر، هونغ كونغ، كازاخستان، هولندا، بريطانيا، وجنوب أفريقيا في مختلف الرياضات، الى جانب أبطال أولمبيين من الدنمارك ورومانيا.

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- انتهى -