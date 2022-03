دبي: تستعد منظمة بيتر ورلد الغير ربحية والتي مقرها باريس، وتتخذ من الفنون والسينما عنصراً اساسياً للترويج عن أهدافها ورفع الوعي بالقضايا العالمية المصيرية، لتنظيم مجموعة من الفعاليات المميزة في إمارة دبي، بتاريخ الخامس والعشرين والسادس والعشرين من مارس بدعم من إنجي (Engie)، وماستر كارد (Mastercard)، وإم كونتينت (MContent) ومجموعة قرقاش ومؤسسة دبي للإعلام كرعاة رئيسيين.

كجزء من الترويج لحماية البيئة خلال إسبوعي المُحيطات الذي يقام في الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، ستسضيف منظمة بيتر ورلد مؤتمر ماستر مايند و أكاديميا (Mastermind and Academia) من أجل عالم أفضل للابتكار، والذي سيعقد في الخامس والعشرين من مارس الجاري، تليهِ جلسة حوار مع الحضور.

كما ستقوم المنظمة بتقديم عرض أول وحصري لفيلم "أكبر منا" (Bigger Than Us) في اليوم التالي من جدول الفعاليات في سينما إنفينيتي دي لوميير (Infinity des Lumières) في دبي مول بالتزامن مع إسبوعي المحيطات. إذ سيُعرض الفيلم في السادس والعشرين من مارس أمام جمهور من كبار الشركاء والرعاة، والإعلاميين والمشاهير. ويلخص الفيلم معركة "ميلاتي"، والتي ستجسدها بطلة الفيلم ذات الثمانية عشرة عاماً التي تقوم بمحاربة خطر التلوث البيئي بمادة البلاستيك، وتشجع حرية التعبير، واستقبال اللاجئين والدفاع عن حقوق المرأة. كما ستتاح للحضور فرصة فريدة لإجراء حوار صحفي مع مخرجة الفيلم "فلور فاسور".

يسلط فلم "أكبر منا" (Bigger Than Us) الضوء على القضية العالمية للتلوث البيئي بمادة البلاستيك، والتي تعدُ الموضوع الرئيسي والأساسي لمنظمة سي كلينارز (SeaCleaners) التي تعمل على حماية المحيطات وتنظيفها. وللتوعية عن مدى أهمية حماية المحيطات والقضاء على التلوث البيئي سيقوم الصندوق المالي لمنظمة بيتر ورلد بدعم هذه المنظمة الغير ربحية، والتي تم إنشاؤها في عام 2016 من قبل القائد الفرنسي السويسري "إيفان بورجنون"، والذي سيكون ضمن المتحدثيين الرئيسيين في مؤتمر في الخامس والعشرين من مارس الجاري. هذا وتشمل المبادرات التي سيتناولها المؤتمر معالجة قضايا إلقاء مادة البلاستيك في البحر، والمعرفة العلمية من خلال إجراء البحوث، ومبادرات التوعية العامة بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر مشروعها الأيقوني مانتا (MANTA)، والذي هو أحد الحلول التي ستطرحها المنظمة لجمع وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية العائمة في المحيطات. ويعدُ مشروع مانتا (MANTA)عبارة عن سفينة مبتكرة مجهزة بمصنع على متنها، وسيتم إطلاقها في عام 2024. هذا وستستخدم منظمة سي كلينارز (SeaCleaners) رصيد من الأموال التي ستجمعها منظمة بتر ورلد (Better World Fund) لإطلاق مشروع جديد لرفع الوعي عند الأطفال والمراهقين حول التلوث البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستختتم الفعاليات التي ستستمر على مدار يومين بحفل عشاء في السادس والعشرين مارس، والذي سيعرض خلالهُ مجموعة أزياء من دار أتيليه (Atelier) للبروفيسور جيمي تشو بالتعاون مع مجلس الشرق الأوسط للأزياء، وهو أول مجلس أزياء في العالم يدمج الاستدامة مع الأزياء كواحدةٍ من قيمها الأساسية. وكما سيحضر العرض البروفيسور الشهير جيمي تشو - الذي صمم أزياء العديد من المشاهير بما في ذلك الأميرة ديانا - إلى الحفل مع مجموعة من كبار الشخصيات.

وسيتم عرض فيلم وثائقي قصير في حفل العشاء الفاخر مدته 4 دقائق من مجموعة إنجي (ENGIE) حول مدى أهمية إستخدام التقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة ورسوم خرائط الذكاء الاصطناعي في جهود الحفاظ على البيئة مثل إعادة تأهيل أشجار القرم التي تضررت من محطات تحلية المياه.

تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة (SDGs)، تهدف هذه الفعاليات التي ستستمر على مدار يومين إلى رفع الوعي بشأن الحاجة العاجلة للتوعية بحماية محيطات العالم وترويج الاقتصاد الأزرق من خلال توحيد جهود صانعي الأفلام، والكتاب، والعلماء، وعلماء البيئة وقادة المشاريع و بذل جهود أقوى لمواجهة تحديات البيئة والتنوع البيولوجي و التحديات في المناخ.

وسيحصل كل من يحجز طاولة في حفل العشاء الفاخر على حق الحضور الكامل إلى جميع الأحداث والفعاليات التي ستستمر على مدار يومين من قبل منظمة بتر ورلد (Better World Fund). كما ستقوم مبادرة فلوريستا (Floresta)، الذكية لإعادة التشجير، بترميم 3000 متر مربع (أي زرع 600 شجرة) لكل طاولة يتم حجزها خلال في حفل العشاء.

و بهذه المناسبة قال "مانويل كولاس دي لاروش"، رئيس ومؤسس منظمة بتر ورلد (Better World Fund): "نحن نشعر بالقلق أزاء الأخبار المأساوية التي تردنا من أوروبا. ولكن بذات القدر من الأهمية نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على حماية كوكبنا والتوعية بأهمية الحفاظ على المحيطات والبحار".

وكما أضاف ايضاً: "هناك الكثير من الأقاويل عن التغيير المناخي ومدى تأثيراته السلبية على البيئة، لذا حان الوقت الآن لتسليط الضوء على هذه القضايا والتي من اهمها التلوث البيئي بالبلاستيك وقضايا تدهور الغابات التي تعدُ سموماً بطيئة يمكن أن تدمر الأجيال الجديدة. لذا نحن ندعو ببدء العمل الآن وبسرعة بالتوعية عن مدى اهمية حماية البيئة وتأثير التغيير المناخي عليها."

ويشمل الشركاء الرئيسيين الداعمين لهذه الفعاليات الإستثنائية التي ستستمر على مدار يومين : ماستركارد (Mastercard)، إنجي (ENGIE)، 3.14 كانس، مجلس أزياء الشرق الأوسط، إنفينيتي دي لوميير (Infinity des Lumières)، مؤسسة ماكونتينت (بدعم من مجموعة قرقاشMcontent - )، لاكشوري ماغازين (Luxury Magazine)، مؤسسة دبي للإعلام (Dubai Media INC)، شيك أيكون (Chic Icon)، السفارة الفرنسية، المعهد الفرنسي، معرض فرنسا إكسبو 2020 دبي، مؤسسة باريس -ساكلاي، جامعة باريس -ساكلاي، شيفس فور ذا بلانيت (Chefs4thePlanet)، ذا سي كلينارز (The SeaCleaners)، شيبو (Shibu)، فلويستا (Floresta)، غو إيزي بايو (Goeasy.bio)، ريفيساينس لابز فرانس (Reviscience Labs France)، أرت داودي (Art Douadi)، إلك بير كرييشن (Elke Berr Creations)، غرين كروس (Green Cross)، إيكو أوشين (Eco Ocean)، توينتي فايف أوارز هوتيل (Twenty Five Hours Hotel)، سقواير (Squair)، يونين لايف (Union Life)، أو سي إف (OCF)، أول ديتيلز و شركة ساترام داس بي آند كو (Satram dass B & Co).

تتطلع منظمة بيتر ورلد اندومت (Better World Endowment) لتغيير العالم خطوة بخطوة من خلال سلسلة من الأفلام والأفلام الوثائقية من مختلف البلدان لدعم جميع الممثلين والقادة الملتزمين بتغيير المستقبل وتعزيز جهودهم. وستشمل الفعاليات المستقبليه تشمل الأحداث المستقبلية لمنظمة بيتر ورلد مهرجان كان السينمائي في الرابع والعشرين من مايو المُقبل، ومهرجان البندقية السينمائي في شهر سبتمبر المُقبل، ومهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية المقرر إقامتهُ نهاية عام 2022. الموضوع الأساسي لعام 2022 هو "حماية كوكبنا" و الذي سيتم تسليط الضوء عليه من خلال مواضيع وأحداث مختلفة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.betterworld.fund/events

