الإمارات العربية المتحدة، دبي: على مدى الأشهر الستة منذ افتتاح جناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي، نجحت الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في استعراض أبرز المزايا التي تقدمها للسياح وتسليط الضوء على فرص التجارة والاستثمار لترسيخ الروابط الاقتصادية مع دولة الإمارات.

يقع جناح موريشيوس في منطقة الفرص ضمن إكسبو 2020 دبي، واستضاف مجموعة متنوعة من الفعاليات العامة التي أبرزت التأثيرات المتنوعة على ثقافة البلاد. فقد احتفل الجناح باليوم الدولي للكريولي في أكتوبر من خلال عرض للموسيقى والرقص في الجناح الفرنسي، بالإضافة إلى عروض حية قدمتها فرقة سيجا جروب زوتسا في الجناح. وتقديرًا للتراث الهندي العريق في الجزيرة، احتفل الجناح بمناسبة عيد ديوالي في شهر نوفمبر بالزينة الملونة والأضواء التي زيّنت جناح موريشيوس، إلى جانب تقديم الحلويات التقليدية في المناسبة. وفي عيد الحب خلال شهر فبراير، استعرض الجناح المناظر الطبيعية الجميلة والشواطئ الخلابة التي تشتهر بها الجزيرة وما تقدمه من فرص للتجارب الشاعرية.

وفي يوم 15 مارس، احتفل جناح موريشيوس باليوم الوطني بمشاركة جالية موريشيوس في الإمارات إلى جانب المقيمين في الدولة والزائرين ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث حضر فخامة الرئيس بريثفيراجسينغ روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، والذي رحب بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اليوم السابق خلال زيارته لجناح موريشيوس. كما انضم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح في دولة الإمارات إلى فخامة الرئيس بريثفيراجسينغ روبون في يوم احتفالات اليوم الوطني. وإلى جانب عرض مميز للرقص والموسيقى في ساحة الوصل، تضمنت الاحتفالات كذلك مسابقات تمت خلالها دعوة الزوار للمساهمة في عمل فني كبير يمثل طائر الدودو.

كما تعاون جناح موريشيوس في 20 مارس مع الجناح الفرنسي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية في إكسبو 2020 دبي، وذلك بتشجيع الزوار على المشاركة في لعبة تفاعلية للمحادثة باللغة الفرنسية.

وفي تعليق له، قال السيد كين بونوسامي، المفوض العام لجناح موريشيوس في إكسبو 2020 دبي والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس: "كان إكسبو 2020 دبي بمثابة منصة مثالية لتقديم لمحة شاملة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة والزائرين القادمين حول ما تقدمه موريشيوس. وإلى جانب تعزيز مناطق الجذب السياحي التي تحظى بشهرة عالمية، ومن ضمنها مناظرنا الطبيعية الجميلة والتنوع الفريد للثقافات، فقد أتاحت لنا المشاركة ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي عرض فرص الاستثمار المربحة من خلال الفعاليات التجارية الناجحة في الصناعات الرئيسية مثل العقارات والمنسوجات والخدمات اللوجستية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية".

وأضاف: "بناءً على هذه الفعاليات والحوارات الهادفة مع القادة في هذا القطاع، من الواضح أن موريشيوس تمتلك إمكانات كبيرة باعتبارها مركز أعمال بالغ الأهمية بين الشرق الأوسط وإفريقيا. نحن نتطلع الآن إلى مواصلة التقدم الذي أحرزناه في إكسبو 2020 دبي خلال السنوات المقبلة انطلاقاً من مكاتبنا الجديدة في دولة الإمارات".

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس نظّم مجموعة واسعة من الفعاليات لإلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية المزدهرة، ومنها فعالية خاصة بالاستثمار والتمويل أقيمت في ديسمبر 2021 لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مفضل، وتضمنت أربعة ملتقيات متخصصة بمحاور متنوعة هي: مركز الاستثمار في أفريقيا، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الملكية الخاصة وإدارة الصناديق الاستثمارية، والتقنيات المالية.

كما سلطت فعاليات جناح موريشيوس ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس الضوء على قطاع العقارات والضيافة في الجزيرة، وذلك خلال فعالية تواصل أقيمت في يناير على هامش إكسبو 2020 دبي، استعرض خلالها عدد من المطورين العقاريين في الجزيرة الفرص الاستثمارية المتاحة للمقيمين في دولة الإمارات وزوار إكسبو. وخلال الشهر ذاته، أقيم ملتقى للأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ليؤكد على مكانتها البارزة كمركز عالمي للأعمال والتقنية يقدم فرصًا ضخمة للعالم أجمع. وركّز الملتقى على ثلاثة محاور رئيسية هي: ترجمة الرؤية السيبرانية إلى واقع ملموس، ورحلة بناء جزيرة رقمية، والنمو الفعال من خلال الابتكار.

وفي شهر فبراير، أقيمت فعالية المنافذ الحرة والخدمات اللوجستية التي عرضت مزايا منطقة المنافذ الحرة في موريشيوس كوجهة مثالية للخدمات اللوجستية والتوزيع والقيمة المضافة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. أقيمت الفعالية احتفالًا بمرور 39 عامًا على إقامة الوجهة في موريشيوس، وأبرزت المكانة العالمية المتقدمة للدولة التي حصلت على المركز الثاني ضمن قائمة المناطق الحرة العالمية للعام 2021 التي أصدرتها مجلة fdi intellegince المتخصصة في فاينانشال تايمز.

وبالإضافة لما سبق، نظّم جناح موريشيوس ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس عرض أزياء بالتعاون مع وزارة التنمية الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التعاونية، ومعهد الأزياء والتصميم في موريشيوس ومع هيئة موريشيوس للترويج السياحي، حيث استعرضا الفعالية مكانة الدولة الريادية في مجال تصنيع الملابس وأسهم في إقامة علاقات متينة مع الجمعيات التجارية ومدارس التصميم والمعاهد المتخصصة في دولة الإمارات.

واستكمالًا لنجاح جناح موريشيوس في إكسبو 2020، وقّع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي لتعزيز الفرص الثنائية للتجارة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية. وتتضمن الاتفاقية تأسيس مكتب تمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي لفترة أولية تمتد عامين. تتمثل الأهداف الرئيسية لمكتب المجلس في دبي في تحديد فرص التجارة والاستثمار التي ستعود بالمنفعة على قطاع الأعمال في كل من الإمارات وموريشيوس، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الخدمات المالية وتقنية الاتصالات والمعلومات والتصنيع والرعاية الصحية والاقتصاد البحري والطاقة المتجددة والتطوير العقاري.

#بياناتحكومية

- انتهى -