دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّم مركز "إنطلاق"، المنصّة الوحيدة في المنطقة المصممة لتقديم الحلول الابتكارية البديلة وخبرات التحول لدعم الشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران في دبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "مختبر أفكار إنطلاق" بحلته الجديدة.

وشهد الحفل الذي أقيم في "إكسبو 2020 دبي" تخريج مجموعة من الكفاءات الوطنية التي شاركت في البرنامج من خلال طرح أفكار وتطويرها في المختبر، فيما حصل الخريجون على شهادات تقديرية لإتمامهم البرنامج بحضور جموع غفيرة من أهالي الخريجين.

وتعليقاً على ذلك، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يسعدنا أن نواصل جهودنا الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية الشابة وكذلك دعم الشركات الناشئة التي تمتلك المواهب الإبداعية ولديها أفكارا مميزة يمكن تسخيرها لخدمة الأعمال والمجتمع، إذ يحرص مركز إنطلاق على توفير الخبرات الطويلة والعملية التي يمتلكها شركاؤنا وتوجيه المواهب لتعزيز مستويات الكفاءة لديهم وتسريع نمو أعمالهم".

وأضاف لوتاه: "يعتبر الحفل بمثابة منصة لتحفيز المواهب المشاركة لمواصلة سعيها في تحقيق وتطوير الأفكار، فضلاً عن تشجيع انضمام غيرهم ممن يبحثون عن الفرصة لتطوير أفكارهم والحصول على كافة أشكال الدعم والتوجيه المطلوب للنهوض بأعمالهم".

وأضاف ماجد العلي، أحد الخريجين من البرنامج: "إن ’مختبر أفكار إنطلاق‘ أكثر من مجرد برنامج تقني يساعدنا في توسيع معارفنا ومهاراتنا، بل يتيح أمامنا فرصة مثالية لأن نساهم بشكل إيجابي ومبدع في المجتمع".

ورحّب عبدالله، أحد الخريجين من البرنامج، بالجهود المبذولة من قبل المركز لتقديم هذه التجربة المتميزة، حيث اتسمت بالفائدة والمتعة وكذلك ساعدت على فتح آفاق جديدة للتعلم في ظل وجود مشرفين مؤهلين يتمتعون بخبرات واسعة، وقال: "أنصح جميع من يمتلك الأفكار أو يرغب بتطوير فكرة عمل خاصة به أن ينضم إلى البرنامج الغني بالمعرفة والخبرة".

وللعلم، فقد جرى تأسيس مركز "إنطلاق" ضمن استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة للمبدعين والموهوبين ورواد الأعمال والمستثمرين، فضلاً عن كونها المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

ويتولى قيادة مركز إنطلاق مجموعة من الشركاء الرئيسيين بمن فيهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجموعة الإمارات، وأكسنتشر، ومايكروسوفت، وأماديوس، وهم يعملون سوياً لتحقيق أهداف المركز الرامية إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لضمان نمو أعمالهم وتوسعتها.

لمزيد من المعلومات حول مركز إنطلاق وبرامجه، وكذلك لتقديم الطلبات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.intelak.com

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نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "دبي للاقتصاد والسياحة":

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية. ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة وما توفره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص أعمال المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مُؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومُؤسّسة دبي لتنمِية الصِّناعة والصّادرات، ومُؤسّسة دبي لتنمِية الاستثمار، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، وكلية دبي للسياحة، وجدول فعاليات دبي، وفعاليات دبي للأعمال.