دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة شركات Choueiri Group، المجموعة الرائدة في مجال التمثيل الإعلاني في الشرق الأوسط، أن معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في دولة الامارات العربية المتحدة، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ورئيس مجلس القيادات الجامعية في الدولة، قد منح السيد بيار شويري جائزة بنيان للقيادة وروح المبادرة.

وقد جرت مراسم تسليم الجائزة في مقر إكسبو دبي 2020، خلال زيارة قام بها وفد الإدارة العليا لمجوعة شركات Choueiri Group إلى إكسبو 2020.

وقد مُنح السيد شويري هذه الجائزة تقديراً لما يتمتع به من روح المبادرة المتميزة، وريادته في مجال الأعمال، فضلاً عن حسّ الابتكار والقيادة المسؤولة، ودعمه المستمر وتشجيعه لتنمية القدرات الشبابية الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال السيد شويري: "نحن فخورون للغاية بتعاوننا طويل الأمد مع مبادرة’ بنيان ‘منذ إطلاقها، وسنبقى ملتزمين بدعم مبادراتها التطلّعية في مجال بناء القدرات، التي تهدف إلى تأهيل الأجيال المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها واثراء الموارد البشرية والكوادر المتميزة في الدولة، تدعيما لأسس الاقتصاد المعرفي لمستقبل الاستدامة الدائمة للدولة، بالتعاون المستمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية الرائدة في الدولة."

تعدّ مبادرة "بنيان" لتنمية القدرات الشابة الرائدة في دولة الامارات، المبادرة الرئيسية من مجلس القيادات الجامعية في الدولة، التي تعنى بالشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم والحاقهم بالرواد الاكثر نجاحا في مختلف مجالات العمل والانجاز مما يوفر لهم فرص التعلم عن قرب والامتهال من التجارب العملية الحياتية ومن المدراء التنفيذيين مباشرة، بالإضافة الى استفادة هؤلاء المدراء التنفيذيين انفسهم من افكار وابتكارات الشباب بما يتماشى مع التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة للدولة التي اولت الشباب مكانة رائدة في مختلف المجالات والاوجه.

وقد أطلقت مبادرة "بنيان" برعاية وحضور سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عام 2015 حيث واكبتها مجموعة الشويري منذ البدايات. وهي توفر منصة تسمح لأبرز قادة الصناعة والأكاديميين المتميزين بتوجيه وتثقيف مجموعات من ألمع رواد الأعمال الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحث في سبل التعاون المتبادل التي تهدف إلى تعزيز الفرص المتاحة لتنمية القدرات الشبابية، وتحفيز الإبداع والتقدم محلياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وتضمّ مبادرة "بنيان" كلاً من "فرسان بنيان" (الذين يمثّلون رواد الأعمال الشباب الواعدين الذين تم اختيارهم من بين أفضل وألمع خريجي الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة)، و"زملاء بنيان" (الذين يمثّلون أبرز الشخصيات الملهمة من القطاع ممن يتم ترشيحهم من قبل "فرسان بنيان"، الذين يعتبرون هذه الشخصيات البارزة نماذج يحتذى بها الشباب الإماراتي).

وتضيف مبادرة تنمية القدرات هذه الخبرة العملية من "جامعة الحياة" إلى مجموعة المعارف النظرية التي يتمّ اكتسابها في الفصول الدراسية. كما تحدد قنوات التفاعل المنتظم بين الخريجين المحتملين البارزين والمرشدين الذين يشكلون مثالاً يُحتذى به / أو ما يُعرف بـ "ملائكة الأعمال" من مجتمع الأعمال من خلال تنظيم التدريب الداخلي وورش العمل والندوات والمنتديات رفيعة المستوى وغيرها من الدعوات الحصرية من كبار الشخصيات.

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لمحة عن مجموعة Choueiri Group

مجموعة شركات Choueiri Group هي مجموعة رائدة في المجال الإعلاني في منطقة الشرق الأوسط وهي ناشطة في هذا المجال منذ أكثر من 50 سنة. وهي اليوم تسوّق وتدير المساحات الاعلانية لـ13 محطة تلفزيونية فضائية ومحطتين تلفزيونيتين أرضيتين، و7 وسائل إعلام مطبوعة، و11 محطة إذاعية، وما يزيد على 30 موقعاً إلكترونياً، بالإضافة الى تطبيقاتهم الإلكترونية على الهواتف الذكية. كما وتملك المجموعة إحدى أكبر شبكات اللوحات الإعلانية الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمارس مجموعة شركات Choueiri Group نشاطها في تسعة أسواق تضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واليابان، وتقدم أجود الخدمات لعملائها الإقليميين والدوليين من خلال شبكتها الواسعة المكونة من ثلاث عشرة شركة ومكتبين تمثيليين وأكثر من 700 موظف.

للاتصال:

Choueiri Group

أسد جميل

هاتف: 97144545454+

البريد الإلكتروني: ajamil.mr@choueirigroup.com